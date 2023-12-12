Наставник Марокко Реграги признан лучшим африканским тренером 2023 года

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вчера, 09:41

Наставник сборной Марокко был признан Африканской федерацией футбола лучшим тренером 2023 года. Данную награду он получил за выступление «Атласских львов» на чемпионате мира в Катаре.

Реграги возглавляет марокканскую национальную команду с лета 2022 года. На ЧМ -2022 Марокко заняла историческое четвертое место.

Всего под руководством 48-летнего специалиста марокканцы провели 18 матчей, 10 из которых выиграли, 3 проиграли и 5 раз сыграли вничью. Контракт Реграги со сборной Марокко действует до лета 2025 года.

Ранее стало известно имя лучшего игрока по версии Африканской федерации футбола.