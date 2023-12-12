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Наставник Марокко Реграги признан лучшим африканским тренером 2023 года

вчера, 09:41

Наставник сборной Марокко Валид Реграги был признан Африканской федерацией футбола лучшим тренером 2023 года. Данную награду он получил за выступление «Атласских львов» на чемпионате мира в Катаре.

Реграги возглавляет марокканскую национальную команду с лета 2022 года. На ЧМ-2022 Марокко заняла историческое четвертое место.

Всего под руководством 48-летнего специалиста марокканцы провели 18 матчей, 10 из которых выиграли, 3 проиграли и 5 раз сыграли вничью. Контракт Реграги со сборной Марокко действует до лета 2025 года.

Наставник Марокко Реграги признан лучшим африканским тренером 2023 года

Ранее стало известно имя лучшего игрока по версии Африканской федерации футбола.

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mr74kesnjbgu
mr74kesnjbgu
вчера в 09:53
Сборную Марокко он хорошо поднял
Гость
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