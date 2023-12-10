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«Зенит» остался без зимнего чемпионства. «Краснодар» шокировал ЦСКА хитрым угловым

вчера, 22:56
Момент из матча

Сперцян вернул «быков» на чистое первое место.

Контроль игры не всегда дарит победу

ЦСКА двигался лучше, особенно до перерыва. Но если бы «Краснодару» давали по три очка каждый раз, когда заслуживал и не получал победу в РПЛ – особенно это касается океана ничьих, то у Галицкого в кабинете висело несколько комплектов золотых медалей. Жизнь несправедлива. И только принятие этого факта помогает взрослым мозгам время от времени получать от неё удовольствие. Радостный хавбек Кривцов, которого суровый сербский тренер Ивич сегодня оставил на скамейке, так искренне радовался забитому мячу в ворота ЦСКА на 90-й минуте, что не хочется особо ругать «Краснодар», хотя матч против «армейцев» им не удался.

Футболисты Федотова лучше контролировали игру в первом тайме, могли испортить чужую домашнюю серию. В раздевалке Ивич, наверное, использовал набор матов на русском языке, которые знает. Ему удалось растормошить свою команду после перерыва. Вот только мяч не получалось опустить на газон. А если «Краснодар» играет примитивно, то им нужна цель в штрафной площади. Без Кордобы, которого «горожане» правильно наказали за его ребячество – схватился за гениталии, обращаясь к арбитру, за что получил дисквалификацию, не было правильного человека для обработки навесов Волкова и компании. Впрочем, по такой игре вряд ли мог сработать самый банальный подход.

Что могло выручить «Краснодар» в тяжелейшем матче, где мяч не держался? У двух команд хватало брака в передачах, хотя скорости поединка не были высокими. В таком случае нужна пиратская изобретательность. Оказалось, что в роли Джека Воробья сегодня Эдуард Сперцян. Армянский воспитанник «Краснодара» подал угловой с правого фланга. Плеймейкер увидел, что сразу два человека из ЦСКА оказались спиной к своим воротам, не крутили головами и не следили за соперниками. Последовал пас низом, Кривцов выбежал на мяч и в касание ударил в ближний угол. У Акинфеева был шанс отразить мяч, но ему помешал опешивший на штанге Гайич. «Армейцев» поймали в классическую ловушку хитрого углового в стиле «Ливерпуля».

Сафонов собрал восьмой «сухарь»

Комментатор обронил интересную фразу. Акинфеев ревнует к успехам Сафонова, хотя давно завязал со сборной России и Матвей ему не прямой конкурент в команде Карпина. Но для голкипера ЦСКА важно быть первым номером в РПЛ. Все знают, что Игорь Владимирович в интервью, где старается отвечать годам и высказываться мудро, и Акинфеев в жизни сильно различаются. Также очевидно, что у «армейцев» есть клубный культ личности. Поэтому недавно сравнили Игоря с Яшиным, хотя это голкиперы разного уровня, поскольку Лев Иванович был лучшим на целой планете. Акинфеев так высоко не летал, но рассчитывал сегодня на «сухарь».

Работы у него было немного, в отличие от напарника. Сафонов отразил шесть ударов, порадовал себя юбилейным «сухарем». А сильнее всего испугался после неожиданного выхода Файзуллаева, но в том эпизоде молодому «армейцу» не хватило опыта, чтобы попробовать пробить в ближний угол. А вот Кривцов попал. И хотя Гайич помешал, мяч прошел рядом с Акинфеевым. А вот Сафонов не ошибался. В РПЛ взял 56 ударов, сыграл в 18 турах и собрал восемь поединков без пропущенных мячей. Голкипер однозначно помог «Краснодару» выйти на первое место. И на линии высокий Матвей лучше, чем вдали от привычной черты. На выходе может уронить мяч, что продемонстрировал против ЦСКА.

Вот исправился. Пропустив 10 голов в 18 играх после почти семи десятков ударов, Сафонов отправляется в теплые края с пониманием, что хорошо выполнил работу. Не просто вернулся после непростой весны, когда выпал из основы после ошибок, а стал сильнее морально. Помним, что Матвей не сыграл в финале Кубка России против ЦСКА – в том матче Акинфеев выиграл в серии пенальти у Агкацева, но в последнем матче года основной вратарь «Краснодара» взял реванш у «армейцев» за командное разочарование. Также не забывайте, что Ивич недавно проиграл Федотову в матче первого круга, так что нулевая ничья с голом в концовке это шаг вперед для «горожан» против неудобного соперника.

«Краснодар» стал зимним чемпионом

Локальный вывод по матчу с ЦСКА – хозяевам поля повезло, получили награду за изобретательность Сперцяна и Кривцова. Но есть также глобальный итог первой части сезона: «Зенит» не сумел стать зимним чемпионом в РПЛ. «Краснодар» выше на два пункта. Ивичу обидно, что растеряли более внушительное преимущество, но глупые ничьи не удалось исключить из меню. Не стоило терять по два пункта против «Факела» и «Балтики», надо было побеждать «Урал». Могли иметь 9 пунктов перевеса над «Зенитом».

Хотя и два балла это солидный результат. Вечер, пропитанный напряжением и ожиданиями, оказался неудачным для Семака – фаворит не сумели уйти на перерыв на первой строчке, но принес радость синхронного победного крика фанатам «Краснодара». Родился зимний чемпион, и это рождение в муках, что естественно для природы, в том числе футбольной. «Краснодару» важно до весны вернуть частичку драйва, а для этого точно надо проанализировать уровень игры легионеров.

Со своими пацанами всё понятно. Сафонов, Волков, Черников, Кривцов и Сперцян подходят для погони за мечтой, у них есть связь с клубом и мотивация. Защитники Тормена, Алонсо и Кайо тоже неплохо выступили, хотя бразильца выбила из игры травма. Но вот латераль Оласа и игроки группы атаки Кади, Батчи и Олусегун не настолько крутые, чтобы не подумать о подарках на Рождество для форварда Кордобы. Будут правильные новички – увидите интересный забег. Заметно, что «Краснодар» устал, но после появления тренера Ивича, у которого есть чемпионский характер и опыт, сумели уйти на перерыв с победным голом на девяностой минуте. Это не гарантия счастливой концовки, но серьезная заявка на успех.

«Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстаёт на 2 очка
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Все комментарии
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 14:44
такое ощущение что 56ы одни вокруг. дураку понятно что зенит выиграет чемпионат. краснодар сыроват для чемпионства. не все будут дарить очки как цска. думаю и спартак и локо и динамо разделают такой краснодар
Evgeniy25
Evgeniy25
сегодня в 14:34
Краснодар с победой! Если Краснодар хочет завоевать чемпионство надо срочно преобретать нападающего, в общем расширять обойму... Очень мало было подходов ударов, больше оборонялись, не удавался быстрый выход из обороны, чудом не накрыли Сафонова, кстати с выноса у вратаря беда все сопернику прилетало, а по игре в большей степени повезло, но надо бы поувереней играть дома ЦСКА не так страшен, да и вообще ЦСКА больше стал напоминать крепкого средняка...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 13:17
А если сравнивать Краснодар с Зенитом в плане наличия своих воспитанников в основе, то у Краснодара таких 5, а у Зенита 1 Мостовой и то не всегда. Конечно мы все за свих, т.е. за Краснодар. Да и Галицкого пора отблагодарить за все что он сделал для города и нашего футбола. Быки - чемпионы!!!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Red blu (раскрыть)
сегодня в 11:33
Чемпионат выиграет Зенит,а армейцы выиграют места с 8го и ниже с таким тренером
Ceверомоpeц
Ceверомоpeц
сегодня в 11:30
Сезон 2013/14 продемонстрировал, что порой даже 9 пунктов перевеса может не хватить для финального чемпионства — к экватору у Зенита было 36 очков, а у ЦСКА 27. А чемпионом в итоге стал ЦСКА, оказавшийся впереди всего на один балл.
viv
viv ответ Kosmos58 (раскрыть)
сегодня в 10:28
Акинфеев - в топ-7 лучших вратарей XXI века по числу сухих матчей в карьере
346- сухих матчей было уже в 2022 году.
Kosmos58
Kosmos58
сегодня в 08:57
Пора возвращаться на "весна-осень", Европы всё равно нет ...
Kosmos58
Kosmos58 ответ Ольга Шмидт (раскрыть)
сегодня в 08:55
Дырофеев, 43-й ? Есть такой!
Ольга Шмидт
Ольга Шмидт
сегодня в 08:36, ред.
Автор, а к чему должен ревновать Акинфеев, позвольте спросить? По итогам прошлого сезона он однозначно превзошел Сафонова, который весь год привозил с завидным постоянством, из-за чего, собственно и сидел в финале кубка на лавке. Этот год для ЦСКА тяжелый, при этом Игорь практически не допускает вратарских ошибок, хоть команда и пропускает много из-за кадровой ситуации в целом и в защите в частности - он прекрасно знает, что это не из-за его спада.
Ревновать к успехам Сафонова в сборной? Серьезно? Человеку, который играл боевые матчи с сильнейшими сборными мира? Позвольте полюбопытствовать, с каким соперником по товарнякам из нынешних Игорь мечтал сыграть и теперь завидует Моте, что вот ему довелось, а Игорю - нет? Тем более, нынешний состав сборной "очень напоминает" Игорю былые времена, когда он играл действительно с мастерами, а не с теми, кого Карпин вызывает "попробовать".
112910415
112910415
сегодня в 06:09
поздравим лидера, ура !
Red blu
Red blu
сегодня в 00:34
Второй матч с Краснодаром был равный и могла быть ничья, как и в первой игре первого круга, там правда ЦСКА вырвал победу 1:0, сейчас повезло быкам в добавленное время вырвали победу. Плюс ЦСКА выиграл у Краснодара в финале кубка России. Без везения в футболе никак. Нам повезло в серии пенальти на кубок, быкам повезло в добавленное время забить шальной гол.
Пожелаю Краснодару выиграть чемпионат.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 23:34
Грустно, что чемпионат ушел на перерыв. Он обязательно вернётся, это хорошо. Но чемпионат надо проводить без перерыва с такими то деньгами, с зарплатами). Болельщик только выиграет от этого.
Гость
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