«Зенит» остался без зимнего чемпионства. «Краснодар» шокировал ЦСКА хитрым угловым

1702238163

вчера, 22:56

Сперцян вернул «быков» на чистое первое место.

Контроль игры не всегда дарит победу

ЦСКА двигался лучше, особенно до перерыва. Но если бы «Краснодару» давали по три очка каждый раз, когда заслуживал и не получал победу в РПЛ – особенно это касается океана ничьих, то у Галицкого в кабинете висело несколько комплектов золотых медалей. Жизнь несправедлива. И только принятие этого факта помогает взрослым мозгам время от времени получать от неё удовольствие. Радостный хавбек Кривцов, которого суровый сербский тренер Ивич сегодня оставил на скамейке, так искренне радовался забитому мячу в ворота ЦСКА на 90-й минуте, что не хочется особо ругать «Краснодар», хотя матч против «армейцев» им не удался.

Футболисты Федотова лучше контролировали игру в первом тайме, могли испортить чужую домашнюю серию. В раздевалке Ивич, наверное, использовал набор матов на русском языке, которые знает. Ему удалось растормошить свою команду после перерыва. Вот только мяч не получалось опустить на газон. А если «Краснодар» играет примитивно, то им нужна цель в штрафной площади. Без Кордобы, которого «горожане» правильно наказали за его ребячество – схватился за гениталии, обращаясь к арбитру, за что получил дисквалификацию, не было правильного человека для обработки навесов Волкова и компании. Впрочем, по такой игре вряд ли мог сработать самый банальный подход.

Что могло выручить «Краснодар» в тяжелейшем матче, где мяч не держался? У двух команд хватало брака в передачах, хотя скорости поединка не были высокими. В таком случае нужна пиратская изобретательность. Оказалось, что в роли Джека Воробья сегодня Эдуард Сперцян. Армянский воспитанник «Краснодара» подал угловой с правого фланга. Плеймейкер увидел, что сразу два человека из ЦСКА оказались спиной к своим воротам, не крутили головами и не следили за соперниками. Последовал пас низом, Кривцов выбежал на мяч и в касание ударил в ближний угол. У Акинфеева был шанс отразить мяч, но ему помешал опешивший на штанге Гайич. «Армейцев» поймали в классическую ловушку хитрого углового в стиле «Ливерпуля».

Сафонов собрал восьмой «сухарь»

Комментатор обронил интересную фразу. Акинфеев ревнует к успехам Сафонова, хотя давно завязал со сборной России и Матвей ему не прямой конкурент в команде Карпина. Но для голкипера ЦСКА важно быть первым номером в РПЛ . Все знают, что Игорь Владимирович в интервью, где старается отвечать годам и высказываться мудро, и Акинфеев в жизни сильно различаются. Также очевидно, что у «армейцев» есть клубный культ личности. Поэтому недавно сравнили Игоря с Яшиным, хотя это голкиперы разного уровня, поскольку Лев Иванович был лучшим на целой планете. Акинфеев так высоко не летал, но рассчитывал сегодня на «сухарь».

Работы у него было немного, в отличие от напарника. Сафонов отразил шесть ударов, порадовал себя юбилейным «сухарем». А сильнее всего испугался после неожиданного выхода Файзуллаева, но в том эпизоде молодому «армейцу» не хватило опыта, чтобы попробовать пробить в ближний угол. А вот Кривцов попал. И хотя Гайич помешал, мяч прошел рядом с Акинфеевым. А вот Сафонов не ошибался. В РПЛ взял 56 ударов, сыграл в 18 турах и собрал восемь поединков без пропущенных мячей. Голкипер однозначно помог «Краснодару» выйти на первое место. И на линии высокий Матвей лучше, чем вдали от привычной черты. На выходе может уронить мяч, что продемонстрировал против ЦСКА .

Вот исправился. Пропустив 10 голов в 18 играх после почти семи десятков ударов, Сафонов отправляется в теплые края с пониманием, что хорошо выполнил работу. Не просто вернулся после непростой весны, когда выпал из основы после ошибок, а стал сильнее морально. Помним, что Матвей не сыграл в финале Кубка России против ЦСКА – в том матче Акинфеев выиграл в серии пенальти у Агкацева, но в последнем матче года основной вратарь «Краснодара» взял реванш у «армейцев» за командное разочарование. Также не забывайте, что Ивич недавно проиграл Федотову в матче первого круга, так что нулевая ничья с голом в концовке это шаг вперед для «горожан» против неудобного соперника.

«Краснодар» стал зимним чемпионом

Локальный вывод по матчу с ЦСКА – хозяевам поля повезло, получили награду за изобретательность Сперцяна и Кривцова. Но есть также глобальный итог первой части сезона: «Зенит» не сумел стать зимним чемпионом в РПЛ . «Краснодар» выше на два пункта. Ивичу обидно, что растеряли более внушительное преимущество, но глупые ничьи не удалось исключить из меню. Не стоило терять по два пункта против «Факела» и «Балтики», надо было побеждать «Урал». Могли иметь 9 пунктов перевеса над «Зенитом».

Хотя и два балла это солидный результат. Вечер, пропитанный напряжением и ожиданиями, оказался неудачным для Семака – фаворит не сумели уйти на перерыв на первой строчке, но принес радость синхронного победного крика фанатам «Краснодара». Родился зимний чемпион, и это рождение в муках, что естественно для природы, в том числе футбольной. «Краснодару» важно до весны вернуть частичку драйва, а для этого точно надо проанализировать уровень игры легионеров.

Со своими пацанами всё понятно. Сафонов, Волков, Черников, Кривцов и Сперцян подходят для погони за мечтой, у них есть связь с клубом и мотивация. Защитники Тормена, Алонсо и Кайо тоже неплохо выступили, хотя бразильца выбила из игры травма. Но вот латераль Оласа и игроки группы атаки Кади, Батчи и Олусегун не настолько крутые, чтобы не подумать о подарках на Рождество для форварда Кордобы. Будут правильные новички – увидите интересный забег. Заметно, что «Краснодар» устал, но после появления тренера Ивича, у которого есть чемпионский характер и опыт, сумели уйти на перерыв с победным голом на девяностой минуте. Это не гарантия счастливой концовки, но серьезная заявка на успех.