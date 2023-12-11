Soccer.ru
ГлавнаяБлогиЗабыли спроситьИтоги и оценкиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Спад «Зенита» и «Спартака», впечатляющий рывок «Краснодара». Главные сюжеты РПЛ 2023/24

вчера, 18:35
РПЛ

Российский футбол ушел на перерыв до весны.

У главных богачей деградировали результаты

В прошлом сезоне на аналогичном отрезке у «Зенита» было на 9 пунктов больше, а у «Спартака» откат на 7 очков. Семак и Абаскаль лидировали год назад, а теперь «Краснодар» на первом месте. У неудач богатых клубов разная природа, но есть похожие промахи. «Зенит» и «Спартак» неудачно потратили деньги, ведь набрали людей, которые не играют, как Малком и Промес в лучших матчах. Петербуржцам крупно повезло с ничьими «Краснодара», вместо большой разницы получили всего два пункта форы. А вот «Спартаку» будет сложно претендовать на титул, ведь в клубе честно признались – не знают, кто будет главным тренером. Если директором «красно-белых» станет Рибалта, то может заменить Абаскаля на другого специалиста.

Все столичные клубы выступили неоднозначно

Слушаем Федотова, тренера ЦСКА, после матча в Краснодаре:

Как можно быть довольными результатами, если мы находимся в середине таблицы? У нас были и другие матчи, когда в компенсированное время пропускали и упускали победы.

Тренеру «Динамо» Личке, который набрал столько баллов, как Йоканович после 18 туров год назад, знакомо это чувство разочарования. Победа вроде в кармане, моменты созданы, а в итоге играют вничью. «Локомотив» Галактионова наоборот мастер волевых результатов. Но у всех москвичей неоднозначная игра. «Спартак» тоже в отдельных фазах игры хорош, чаще всего в атаке, но в целом много ошибок. Иногда нет игры, но есть победа. А когда появляется размашистый и острый футбол, то мажут и недобирают очки. Первая часть сезона запомнится тем, что четыре клуба с самыми высокими шансами покусать «Зенит» не использовали свои возможности. Хотя «Локомотив» и «Динамо» переиграли Семака, на дистанции набрали меньше пунктов.

Середняки потеряли стимулы для клубного развития

Раньше из «Уфы» попадали в «Манчестер Сити», как Зинченко. А «Ростов» побеждал «Аякс» и «Баварию» в ЛЧ, получал комплименты от Моуриньо после встречи с МЮ. Сейчас команда Карпина на 11-м месте. Нет большой разницы между четверкой строчкой, как весной, и даже двенадцатым местом, где сейчас «Урал». У Ганчаренко 9 поражений, но президент клуба из Екатеринбурга говорит, что тренера не уволят. Хотя бы потому, что стало сложнее искать толковых специалистов. «Пари НН» существует, пока Юран ставит хорошую оборону, но шаг влево, шаг вправо – повторят судьбу «Химок». «Оренбург», «Балтика» и «Сочи» могут развалиться в ближайшие годы. «Ахмат» с пятого места скатился в зону стыковых матчей, ведь потеряна мотивация. В отрыве от международного футбола сложно не только фаворитам, где бразильцы капризничают, когда не слышат вживую гимн Лиги чемпионов. Ярче всего видно, как мотивация влияет на коллектив, по провалу «Сочи». Проиграли 13 поединков, хотя два года назад были вторыми в РПЛ. Не видят смысла, не верят в перспективы, а это всегда страшно.

Молодые футболисты становятся ключевыми в лиге

У них есть надежда, что получат приглашение в топ-5, как Захарян. Аргентинцу Гарре всего 23 года, как и бразильцу Битело. Игроки из «Крыльев Советов» и «Динамо» пробуют развиваться. Тюкавин и Чалов среди героев первой части сезона. Понятно, что по квоте высокого класса в герои записаны также бразильцы из «Зенита», Клаудиньо, Вендел и Дуглас Сантос, но они как раз не развивались. Отсутствие свежей крови – одна из причин, почему «Зенит» не первый в РПЛ с большим отрывом. Будут чаще побеждать команды, где опытных футболистов соединили с молодыми. Промесу нужен прогресс россиян из «Спартака», чтобы второй круг сложился удачнее. Сперцян из «Краснодара», Файзуллаев из ЦСКА, Перес из «Оренбурга» и Тикнизян из «Локомотива» знают, что на их матчах есть скауты иностранных клубов. Соболеву сложнее поверить в трансфер в зарубежный клуб из-за характера и скандалов, но тоже не старый, может вырасти. И среди самых юных героев тоже появились люди с лидерскими качествами.

Наставники стали главным разочарованием сезона

Сравните работу «Динамо» без мяча и в атаке. Когда Личку спрашивают про защиту, то остаются без ответа. И это ещё Лаксальт в опорной зоне закрыл часть дыр. У «Локомотива» похожая история с дисбалансом. У «Спартака» тоже нет надежной защиты. Федотов может рассказывать, как побеждал по игре, но считают только числа на табло. У ЦСКА восьмое место, причем повезло, что «армейцы» упрямые, многие поражения превратили в мировые. Но если искать тренеров, к которым нет вопросов, то таковых на всю лигу четверо. Ивич лидирует, изменил «Краснодар» морально. К Осинькину нет вопросов, поскольку «Крылья Советов» стали кадровым донором для богатых команд, поэтому 8 побед и яркая игра это успех тренера. Нет вопросов к Рахимову, «Рубин» вернулся в высшую лигу и без звездного состава закрепился в верхней части таблицы, собрав серию «сухарей». Наконец, к Юрану нет вопросов, поскольку «Пари НН» сознательно играет без мяча, чтобы выжить.

«Краснодар» учится набирать очки в каждом туре

Карпин, Ярошик, Ганчаренко, Федотов, Личка и Семак, не говоря об Абаскале, в разной мере разочаровали. Рулевые оказались слабым звеном в лиге, где много молодых футболистов, которые нуждаются в постоянных грамотных подсказах. Игроки не получили поддержку, что ярко заметно по результатам москвичей, а самое главное – по качеству футбола «Зенита». Некоторые матчи Семака невозможно было смотреть, чего не было много, много лет. Сергей Богданович точно виноват в регрессе чемпионов. А параллельным курсом развивался «Краснодар». Ивич пошел вверх – у «горожан» год назад было на 12 пунктов меньше. Сейчас не набрали очки только против ЦСКА и «Урала» в первом круге, а тогда было шесть поражений и восьмое место. Сафонов, Волков, Алонсо, Черников, Сперцян и Кордоба заслужили этот рывок. Гениальный угловой против ЦСКА стал символом тура, до весны клуб Галицкого первый в РПЛ.

«Жирона» – сенсация футбольного сезона. Впервые в истории обыграли «Барселону»
Вчера, 15:44Вадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии4
«Зенит» остался без зимнего чемпионства. «Краснодар» шокировал ЦСКА хитрым угловым
10 декабряВадим Багров в блоге Оценочные сужденияКомментарии14
«Краснодар» стал зимним чемпионом РПЛ. «Зенит» отстаёт на 2 очка
10 декабря Фото
Волшебный феномен «Ливерпуля». Клопп, ван Дейк, Салах и Алиссон – футбольные алхимики
10 декабряВадим Багров в блоге Командный дух
Оставил позади Промеса, Дзюбу и Соболева. Был разочарованием, а стал главным снайпером «Зенита»
10 декабряВадим Багров в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
«Любимый» тренер Дзюбы поменял лидера в АПЛ. Эмери преобразил «Астон Виллу»
10 декабряВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии17
Сортировать
Все комментарии
Frfr333
Frfr333
вчера в 23:25
Интересно а авторы ... вообще футбол смотрят ?
Какой спад у Зенита ?!?
Почему ни слова о судейках?
В матче с Динамо не удалили макарова ( за три оранж карточки,кдк подвеардило),что и повлияло на итог !!! минос 1 очко (как минимум)
в матче с цска : из трёх пенальти - не поставили ни один !!! ещё минус 2 очка !!!
KTS_16_
KTS_16_
вчера в 21:40, ред.
Сейчас команда Карпина на 11-м месте.
В какой таблице смотрели? 🙃
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:52
С регламентом осень-весна проводяться как бы два разных чемпионата . Поэтому после зимних каникул все может перевернуться и я верю что кроме краснодара и зенита в гонку включаться динамо , спартак локомотив и армейцы. Вот эти команды и разыграют медали . А какого достоинства будет зависеть от трансферов и трансферов нужных для команд не просто приобретение игроков , а качественных способных усилеть проблемные позиции.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 19:57
Что касается Краснодара, то - посмотрим. Команда не стала играть лучше, а реально хуже. Но появилась идея и стройность. Воля к победе. Спартак в таблице значительно выше своих реальных возможностей. И, я так понимаю, эта команда упоминается в блогах исключительно в силу агрессивной популярности и прошлых заслуг.
q2arvg7ne856
q2arvg7ne856
вчера в 19:30
Цыплят по осени считают, ну или в данном случает, весна покажет кто где ср*л))
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:15
Автор не учёл, что Федотов потерял много пунктов из за короткой скамейки, травмы ведущих игроков существенно сказались на результаты игры ЦСКА. Молодёжь пока не готова заткнуть дыры в обороне. Тренер сделал всё, чтобы команда не скатилась в низ телицы. Это следовало бы автору отметить, а не обходить молчанием.
pomor45
pomor45
вчера в 19:15
Никакого рывка по игре в Краснодаре нет. Ивича превозносить не стоит. Этот рывок зеркальное отражение спада Зенита, ЛОКО и Спартака ЦСКА, каким был, таким и остаётся. Если весной подтянутся те, у кого осенью был спад, то Краснодар быстренько вернётся на своё прошлогоднее место.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:14
Спартак мог быть и повыше, а вот армейцы ожидаемо 8ые
112910415
112910415
вчера в 18:57
весна подарит новые сюжеты !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 