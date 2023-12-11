Спад «Зенита» и «Спартака», впечатляющий рывок «Краснодара». Главные сюжеты РПЛ 2023/24

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вчера, 18:35

Российский футбол ушел на перерыв до весны.

У главных богачей деградировали результаты

В прошлом сезоне на аналогичном отрезке у «Зенита» было на 9 пунктов больше, а у «Спартака» откат на 7 очков. Семак и Абаскаль лидировали год назад, а теперь «Краснодар» на первом месте. У неудач богатых клубов разная природа, но есть похожие промахи. «Зенит» и «Спартак» неудачно потратили деньги, ведь набрали людей, которые не играют, как Малком и Промес в лучших матчах. Петербуржцам крупно повезло с ничьими «Краснодара», вместо большой разницы получили всего два пункта форы. А вот «Спартаку» будет сложно претендовать на титул, ведь в клубе честно признались – не знают, кто будет главным тренером. Если директором «красно-белых» станет Рибалта, то может заменить Абаскаля на другого специалиста.

Все столичные клубы выступили неоднозначно

Слушаем Федотова, тренера ЦСКА , после матча в Краснодаре:

Как можно быть довольными результатами, если мы находимся в середине таблицы? У нас были и другие матчи, когда в компенсированное время пропускали и упускали победы.

Тренеру «Динамо» Личке, который набрал столько баллов, как Йоканович после 18 туров год назад, знакомо это чувство разочарования. Победа вроде в кармане, моменты созданы, а в итоге играют вничью. «Локомотив» Галактионова наоборот мастер волевых результатов. Но у всех москвичей неоднозначная игра. «Спартак» тоже в отдельных фазах игры хорош, чаще всего в атаке, но в целом много ошибок. Иногда нет игры, но есть победа. А когда появляется размашистый и острый футбол, то мажут и недобирают очки. Первая часть сезона запомнится тем, что четыре клуба с самыми высокими шансами покусать «Зенит» не использовали свои возможности. Хотя «Локомотив» и «Динамо» переиграли Семака, на дистанции набрали меньше пунктов.

Середняки потеряли стимулы для клубного развития

Раньше из «Уфы» попадали в «Манчестер Сити», как Зинченко. А «Ростов» побеждал «Аякс» и «Баварию» в ЛЧ , получал комплименты от Моуриньо после встречи с МЮ . Сейчас команда Карпина на 11-м месте. Нет большой разницы между четверкой строчкой, как весной, и даже двенадцатым местом, где сейчас «Урал». У Ганчаренко 9 поражений, но президент клуба из Екатеринбурга говорит, что тренера не уволят. Хотя бы потому, что стало сложнее искать толковых специалистов. «Пари НН» существует, пока Юран ставит хорошую оборону, но шаг влево, шаг вправо – повторят судьбу «Химок». «Оренбург», «Балтика» и «Сочи» могут развалиться в ближайшие годы. «Ахмат» с пятого места скатился в зону стыковых матчей, ведь потеряна мотивация. В отрыве от международного футбола сложно не только фаворитам, где бразильцы капризничают, когда не слышат вживую гимн Лиги чемпионов. Ярче всего видно, как мотивация влияет на коллектив, по провалу «Сочи». Проиграли 13 поединков, хотя два года назад были вторыми в РПЛ . Не видят смысла, не верят в перспективы, а это всегда страшно.

Молодые футболисты становятся ключевыми в лиге

У них есть надежда, что получат приглашение в топ-5, как Захарян. Аргентинцу Гарре всего 23 года, как и бразильцу Битело. Игроки из «Крыльев Советов» и «Динамо» пробуют развиваться. Тюкавин и Чалов среди героев первой части сезона. Понятно, что по квоте высокого класса в герои записаны также бразильцы из «Зенита», Клаудиньо, Вендел и Дуглас Сантос, но они как раз не развивались. Отсутствие свежей крови – одна из причин, почему «Зенит» не первый в РПЛ с большим отрывом. Будут чаще побеждать команды, где опытных футболистов соединили с молодыми. Промесу нужен прогресс россиян из «Спартака», чтобы второй круг сложился удачнее. Сперцян из «Краснодара», Файзуллаев из ЦСКА , Перес из «Оренбурга» и Тикнизян из «Локомотива» знают, что на их матчах есть скауты иностранных клубов. Соболеву сложнее поверить в трансфер в зарубежный клуб из-за характера и скандалов, но тоже не старый, может вырасти. И среди самых юных героев тоже появились люди с лидерскими качествами.

Наставники стали главным разочарованием сезона

Сравните работу «Динамо» без мяча и в атаке. Когда Личку спрашивают про защиту, то остаются без ответа. И это ещё Лаксальт в опорной зоне закрыл часть дыр. У «Локомотива» похожая история с дисбалансом. У «Спартака» тоже нет надежной защиты. Федотов может рассказывать, как побеждал по игре, но считают только числа на табло. У ЦСКА восьмое место, причем повезло, что «армейцы» упрямые, многие поражения превратили в мировые. Но если искать тренеров, к которым нет вопросов, то таковых на всю лигу четверо. Ивич лидирует, изменил «Краснодар» морально. К Осинькину нет вопросов, поскольку «Крылья Советов» стали кадровым донором для богатых команд, поэтому 8 побед и яркая игра это успех тренера. Нет вопросов к Рахимову, «Рубин» вернулся в высшую лигу и без звездного состава закрепился в верхней части таблицы, собрав серию «сухарей». Наконец, к Юрану нет вопросов, поскольку «Пари НН» сознательно играет без мяча, чтобы выжить.

«Краснодар» учится набирать очки в каждом туре