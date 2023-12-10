Волшебный феномен «Ливерпуля». Клопп, ван Дейк, Салах и Алиссон – футбольные алхимики

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вчера, 20:19

Лидер АПЛ перекрывает свои минусы.

Побеждают, невзирая на проблемы

Соперники бурчат, что осечки «Арсенала» и «Манчестер Сити» в основе лидерства Клоппа. Но разве бывает иначе? Нужны и свои победы, и проблемы конкурентов. После непростого выездного успеха против «Кристал Пэлас» хавбек Эллиотт – это автор победного мяча в дополнительное время, стоял на интервью рядом с Салахом, голевым юбиляром. Харви поведал журналистке, что в этом сезоне «красные» планируют сотворить нечто значимое. Проще говоря, второй раз в истории «Ливерпуля» выиграть АПЛ .

Аргументы за победу все знают. Клопп давно работает с командой. На поле в трех линиях из четырех есть проверенные бойцы из списка лучших игроков планеты на своих позициях. «Ливерпуль» избавлен от нагрузок в Лиге чемпионов, а в более скромном турнире можно проиграть «Тулузе», тасуя состав, но спокойно пройти в плей-офф. На поле есть голодные до трофеев люди, ведь состав поменялся с чемпионского сезона. И одновременно в дискуссии о титуле «красных» легко раскритиковать и назвать минусы.

Клопп просил одних игроков, а получил других, более скромных исполнителей. Есть проблемы в позиционной атаке без левого латераля Робертсона, шотландец получил травму. Поменяли полузащитников, но нового Фабиньо в расцвете сил нет, опорная зона уязвима к чужим атакам. У ван Дейка нет идеального напарника. Салах пытается научить Нуньеса и остальных форвардов попадать в ворота, но получается это не всегда, особенно у молодого уругвайца. Луис Диас не в форме, ещё и похищение отца подкосило. «Ливерпуль» как команда не впечатляет, трижды пропустили от «Фулхэма» и не обыграли в гостях «Лутон». Представьте, если не хватит 2 баллов для титула.

Алиссон, ван Дейк и Салах – короли

Мохамед забил 150-й гол в АПЛ , что делает его одним из лучших снайперов в истории турнира. Также у Салаха двести мячей в футболке «Ливерпуля», тоже солидный показатель. До рекорда Иана Раша далеко, но египтянин провел вдвое меньше матчей за «красных», чем валлийский форвард. Понятно, что Салаха давно ждут шейхи в Саудовской Аравии, но если откажется от состояния и останется ещё на сезон, то сможет войти в тройку лучших снайперов клуба.

Кроме Салаха, на пик формы вышел ван Дейк. Пожалуй, Вирджил сейчас главный центральный защитник планеты. Проблем в обороне у «Ливерпуля» полно. Высоко прессингуют, но Александер-Арнольд и Цимикас не великие защитники. Ван Дейк не может сыграть за всех, но Вирджил вместе с Салахом похож на футбольного алхимика. У них «золотые» замашки в АПЛ , хотя «Ливерпуль» точно не равен по ресурсам с «Манчестер Сити». И «Арсеналу» по расходам «красные» тоже уступают.

Так что именно благодаря классу ключевых персон «Ливерпуль» набирает очки. По забитым мячам команда на уровне с бандами Гвардиолы и Артеты, а пропустили меньше всех. Причем видим огромную разницу с показателем ожидаемых голов соперников. Вот так выходим на третьего человека, который делает «Ливерпуль» успешным – голкипер Алиссон. У него случаются ошибки, не без этого, но по проценту сейвов Бекер первый в АПЛ . Бразилец отразил 80.4 % ударов. И хотя количество спасений у него ожидаемо ниже, чем у вратарей «Фулхэма» или «Лутона», речь о герое чемпионата Англии в новом сезоне.

Зимой необходимо усиливать состав

Клопп проходил этап трансферной «экономии», когда «Ливерпуль» готовили к сорванной продаже. Юрген знает, что в таком состоянии команде, где футболисты устают и нередко травмируются, тяжело воевать со всеми, кто богаче. «Красные» не нашли денег на знаменитого центрального защитника в пару к ван Дейку. Отдали 70 млн евро за Собослаи, но ждут от венгра более активных действий у чужих ворот, Доминику важно стать результативнее. А новичку МакАллистеру приходится закрывать позицию в глубине поля, что аргентинец не любит. Беллингем не приехал, а Гравенберх пока своими действиями объясняет, почему не заиграл в «Баварии».

Проблем немало, но даже из возрастного японца Эндо тренер «Ливерпуля» старается выжать максимум. Этим Клопп отличается как наставник. Немец может взять вроде бы неприглядного футболиста без талантов Мбаппе, и у Юргена этот человек выйдет на пик формы, как получалось у Хендерсона в лучших сезонах. Или у Мане, который до и после «Ливерпуля» не играл на настолько высоком уровне, хотя и неплохой мастер. Фирмино тоже стал классным ложным форвардом, хотя в Бундеслиге выступал на другой позиции. Всегда продолжается поиск правильной позиции для Александер-Арнольда, будут ждать новых людей из академии «красных».

Так что четвертый алхимик, который привел «Ливерпуль» на вершину вопреки обстоятельствам, это точно главный тренер Клопп. Рассказывали о его методах работы. И главный вывод, который можно получить, выслушав футболистов – Юрген зависим от настроения. Когда у команды есть или яркий футбол, или хотя бы победы, как сейчас, то немец верит в чудеса, магические угловые, невероятные сейвы голкипера и решающие голы Салаха. Тогда слабая игра отдельных футболистов или промахи забываются, а сумма очков впечатляет.