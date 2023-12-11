«Жирона» – сенсация футбольного сезона. Впервые в истории обыграли «Барселону»

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вчера, 15:44

Скромный клуб брата Гвардиолы на вершине таблицы.

Хотя за спиной «Жирону» страхует корпорация шейхов, которые вкачали миллиарды евро в «Манчестер Сити», клубу из Каталонии не достается столько денег, сколько чемпионам АПЛ . Председателем правления клуба является Пере Гвардиола, младший брат Хосепа. Менеджер создал без особых ресурсов самую интересную команду нового сезона, если говорим о дерзости, умению терпеть чужое давление и отвечать ударом на удар.

«Жирона» играет в искренний комбинационный футбол, который строится на идеях. Недавно жили на 30 млн евро в год, это немного даже по меркам РПЛ . Сейчас расходы увеличились, но по размеру зарплат в клубе – например, ветерану Стуани платят 1.2 млн евро в год, и это меньше, чем у многих игроков московских клубов, становится понятно, что раскидываться деньгами не планируют. Зато есть командное единство.

Ценят защитников Эрика Гарсию и Давида Лопеса – у них рекордные оклады, но даже Довбик и Цыганков приехали не из-за зарплат, как и известный голландец Блинд. После первой в истории победы над «Барселоной» в официальном матче важно рассказать о главных героях «Жироны», ведь речь о лидере Примеры, который опережает команду Хави на целых семь пунктов. И начнем раздавать комплименты героям, разумеется, с тренера.

Мигель Санчес Муньос (тренер, 48 лет)

Молодой наставник в клубе два с половиной года. Стал шестым в Сегунде, прошел плей-офф и пробился в Ла Лигу. Муньоса справедливо считали специалистом по повышению в классе, он выводил «Райо Вальекано» и «Уэску» в Примеру. Хотя потом у него были проблемы на самом высоком уровне. В «Жироне» всё иначе, потому что эмоциональная победа над Хави вывела на первое место. «Реал» и «Атлетико» рядом, но Муньос не говорит о чемпионстве. Задача – играть, как любят и умеют.

Кристиан Стуани (форвард, 37 лет)

Ветеран важен не только на поле, ведь после выходов на замену забил немало мячей, но и в раздевалке команды. Наличие Стуани, который в «Жироне» шесть лет, помогает проследить весь путь команды к успеху, ценить прошлое. Молодые футболисты видят, что попали в коллектив, где ценят ветеранов. Отчасти Стуани играющий тренер, но в стиле Луиса Суареса – умеет забивать важные мячи.

Алейш Гарсия (хавбек, 26 лет)

Футболист из породы умных испанских мастеров. Успел дебютировать в футболке сборной Испании. Не имел шансов показать себя в «Манчестер Сити», куда его пригласили, зато через Бельгию и Румынию вернулся домой в Испанию. Правильно делает, что играет за «Жирону», где приобрел опыт и управляет командой, которую хорошо знает, потому что её создали вокруг Гарсии.

Виктор Цыганков (вингер, 26 лет)

Подписать игрока такого уровня за 5 млн евро – большая удача. «Жирона» настолько скромная, что у нее клубный трансферный рекорд это 7.5 млн евро за Довбика. Соотечественник Артема пересидел в кризисном киевском «Динамо», стоило уйти раньше. Зато грамотно выбрал новый клуб. После этого сезона уйдет на повышение, у Цыганкова светлая голова.

Мигель Гутьеррес (латераль, 22 года)

Получится забавно, если уроженец Мадрида и воспитанник «Реала» выиграет «золото» в составе «Жироны». Но до такой высоты команде далеко, поскольку оборона намного слабее, чем атака. У «Барселоны» были шансы огорчить соседей, фаворит создал 30 атак с ударами по чужим воротам, но сами упустили латераля Гутьерреса. Мигель забил один раз, но мог сделать дубль.

Пауло Газзанига (вратарь, 31 год)

Пауло никогда не был великим голкипером, сидел на лавке «Тоттенхэма» за спиной у Льориса. Но теперь стартовала его минута славы. Открытая игра «Жироны» подставляет вратаря, но Газзанига вытащил впечатляющие 54 удара после всего шестнадцати туров. А также умудрился собрать 4 «сухаря» в агрессивной команде. Без Пауло им не светит большой успех.

Савио (вингер, 19 лет)

Савиньо играет в команде с короткой скамейкой, что опасно, когда лидеры устанут. Зато получил практику и заинтересовал грандов. Бразилец, который катается по арендам, вовремя оказался в «Жироне». Набирала команда, а за ней потянулся воспитанник «Атлетико Минейро». Наглый и молодой игрок атаки подходит команде, которая не боится авторитетов.

Артем Довбик (форвард, 26 лет)

Успешный новичок, забил 8 мячей, отдал 4 ассиста. Усилил атаку, может давить на соперников массой. В результате оппоненты устают и допускают ошибки в борьбе с другими проворными игроками каталонцев. Довбик заиграл как крепкий центральный форвард, ему подошла модель игры и схема команды. Забил в ворота «Барселоны», будет что вспомнить.

Кике Карсель (спортивный директор, 49 лет)

Прошел с клубом долгий путь роста. С 2014-го работает спортивным директором, его оставили после захода в «Жирону» международной корпорации. Шейхи не мешают развивать команду так, как изначально запланировали сами испанцы. Спортивный директор Карсель в ответе за приглашение интересных игроков, которые могли выбрать другие клубы, он соавтор рывка.

Никто не говорит, что «Жирона» фаворит Ла Лиги, ведь это неправда. Зато с каждой победой растут шансы на попадание в Лигу чемпионов, что станет большим событием для города на 100 000 жителей. Скучные эксперты скажут, что «Жироне» просто повезло. Но им повезло в лиге, где играют Гризманн, Левандовски и Беллингем. Также важно, что тренер Муньос смело ставит систему игры выше имен футболистов. Даже если в «Жироне» халифы на час, это самый живой пример скромного клуба на вершине таблицы в элитной лиге.

Не отказываются от атакующего подхода, даже когда ставят себя в заведомо проигрышное положение. У «Жироны» всего одно поражение в чемпионате от «Реала», но комбинации каталонцев сработали против всех остальных соперников. Команда Муньоса в числе главных очарований сезона.