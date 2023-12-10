Федотов: «Как можно быть довольным, если ЦСКА находится в середине таблицы»

Главный тренер ЦСКА ответил на вопрос, доволен ли он результатами, которые «армейцы» показали в первой части сезона.

Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.

Насколько закономерен такой результат? Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию.