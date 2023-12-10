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Федотов: «Как можно быть довольным, если ЦСКА находится в середине таблицы»

вчера, 23:54

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов ответил на вопрос, доволен ли он результатами, которые «армейцы» показали в первой части сезона.

Как можно быть довольным результатами, если мы находимся в середине таблицы? У нас были и другие матчи, где мы уже в компенсированное время пропускали и упускали победы. Нам их не хватает, чтобы чувствовать себя перед этой паузой более уверенно в верхней части турнирной таблицы.

Насколько закономерен такой результат? Таблица очень плотная. Сегодняшняя победа вывела бы нас на четвертое место. Но это все сослагательное наклонение, которое никого не интересует. Результат на табло, наше место в таблице такое, какое есть. Во второй части сезона мы обязаны исправлять сложившуюся в таблице ситуацию.

На данный момент ЦСКА занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков.

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Все комментарии
Дима Коновалов
Дима Коновалов
сегодня в 01:14
без тебя мы вторую половину проведем,ты уже все свои шансы прос-ал извини за прямоту. а если тебя не уберут не знаю как другие а я от цска откажусь по крайней мере пока ты у руля
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 00:56
УРА! Семимильными шагами мы идем в ФНЛ!
ABir
ABir
сегодня в 00:10
Место в таблице отражает реальную силу команды в данный момент
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