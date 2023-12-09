Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Аршавин: «Возможно, стоит организовать Матч звёзд РПЛ»

вчера, 22:53

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что Российская Премьер-Лига могла бы провести свой Матч звёзд.

9-10 декабря на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит Матч звёзд КХЛ. Аршавин ассистирует тренеру команды дивизиона Харламова.

Давно были идеи провести Матч звёзд РПЛ. Например, русские ребята против иностранцев. Но время для такого матча всегда было трудно найти, в промежутках между играми либо на матчи еврокубков, либо пауза на сборные. В данной конкретной ситуации, в которой мы сейчас живём, возможно такое и стоит организовать. Например, летом после окончания сезона. Или, наоборот, перед началом нового сезона. В том числе с мастер‑шоу: всё‑таки не каждый может верхом забить с центра поля. Или в перекладину попасть с линии штрафной. В общем, конкурсы тоже можно устроить.

16 декабря на «Live Арене» в Сколково пройдёт Матч звёзд Кубка России.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Генеральный директор «Спартака» высказался о Рибалте и о будущем Абаскаля
Вчера, 16:58
«Спартак» нашёл замену Эшуорту, Рибалта – в Москве. Преемник сделал из «Зенита» гегемона РПЛ
Вчера, 10:20Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии8
Канчельскис: «Нынешний „Спартак“ боролся бы за выживание 10 лет назад»
07 декабря
Тикнизян: «Санкт-Петербург — футбольная столица России»
07 декабря
Бывший врач ЦСКА рассказал, при каких условиях опасно играть в футбол
05 декабря
Алаев отреагировал на эмоциональные срывы Галактионова и Карпина
05 декабря
Сортировать
Все комментарии
shur
shur
сегодня в 10:23
...усложняю задачу попасть в перекладину завязанами глазами, Я бы добавил бег с чеканкой в мешках, попадание мяча ногами в баскетбольную корзину, красиво не попасть в ворота с 11-ти метров,
вот здесь нужны звёзды!!!
Vadik
Vadik
сегодня в 09:35
Андрею пора в РФС)))
Viollator
Viollator
сегодня в 09:06
Бабки попилить хотят
ОПС
ОПС
сегодня в 05:33
Звезды на небе. А здесь так, люди, которых знают.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:45
Маэстро, как всегда и во всем- полностью согласен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
Futurista
Futurista ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:41, ред.
В РПЛ есть звезды РПЛ)...ну это просто бразильцы с колумбийцами и одним голландцем будут друг против друга играть...ну и парочка наших для экзотики)...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 00:16
Друзья, все в этом мире относительно. Звезда нашего российского масштаба. А если попросту, то лучшие игроки РПЛ. Вот и всё и не надо ерничать
Capral
Capral ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 00:10
Отлично сказано!!!
adekvat
adekvat ответ Capral (раскрыть)
вчера в 23:52
К сожалению только на футболках над эмблемами.
frmn5ygd56w8
frmn5ygd56w8
вчера в 23:20
Идея хорошая, надо её испробовать
drug01
drug01
вчера в 23:08
Это было бы здорово посмотреть!
Capral
Capral
вчера в 22:56
А в РПЛ сейчас есть звезды???
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:55
Лучше Звезды РПЛ против Звезд Кубы!!))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 