Аршавин: «Возможно, стоит организовать Матч звёзд РПЛ»

Экс-футболист сборной России заявил, что Российская Премьер-Лига могла бы провести свой Матч звёзд.

9-10 декабря на новой « СКА -Арене» в Санкт-Петербурге проходит Матч звёзд КХЛ . Аршавин ассистирует тренеру команды дивизиона Харламова.