Аршавин: «Возможно, стоит организовать Матч звёзд РПЛ»

Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин заявил, что Российская Премьер-Лига могла бы провести свой Матч звёзд.
9-10 декабря на новой «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге проходит Матч звёзд КХЛ. Аршавин ассистирует тренеру команды дивизиона Харламова.
Давно были идеи провести Матч звёзд РПЛ. Например, русские ребята против иностранцев. Но время для такого матча всегда было трудно найти, в промежутках между играми либо на матчи еврокубков, либо пауза на сборные. В данной конкретной ситуации, в которой мы сейчас живём, возможно такое и стоит организовать. Например, летом после окончания сезона. Или, наоборот, перед началом нового сезона. В том числе с мастер‑шоу: всё‑таки не каждый может верхом забить с центра поля. Или в перекладину попасть с линии штрафной. В общем, конкурсы тоже можно устроить.
16 декабря на «Live Арене» в Сколково пройдёт Матч звёзд Кубка России.
вот здесь нужны звёзды!!!
вот здесь нужны звёзды!!!
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