Канчельскис: «Нынешний „Спартак“ боролся бы за выживание 10 лет назад»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.
Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров — это слезы.
Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз. Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал.