Канчельскис: «Нынешний „Спартак“ боролся бы за выживание 10 лет назад»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ .

Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров — это слезы.