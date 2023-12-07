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Канчельскис: «Нынешний „Спартак“ боролся бы за выживание 10 лет назад»

сегодня, 22:07

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о нынешнем уровне РПЛ.

Футбол в России не развивается. Сейчас об этом не говорят, потому что мы не выступаем в еврокубках, и пропасть между российскими клубами и европейским не так видна. А если вспомнить последние несколько розыгрышей европейских турниров — это слезы.

Понятно, что болельщики всегда будут поддерживать свои любимые команды, переживать. Но если говорить именно про качество футбола, то оно стремится вниз. Нынешний «Спартак», например, с такой игрой боролся бы за выживание лет 10 назад. Уровень РПЛ серьезно упал.

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
сегодня в 22:13
Чтож, тогда по его словам нынешние Краснодар и Зенит бились бы за топ 10
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
сегодня в 22:11
в последнем розыгрыше где росклубы участвовали как это ни прискорбно именно Спартак показал марку и вышел с первого места в сложной группе с Наполи и Лестером вроде.. в то время как величайшие опять боролись с Мальме за третье место в ЛЧ..
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:10
"Ты! Только ты.....!"
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