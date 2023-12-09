«Спартак» нашёл замену Эшуорту, Рибалта – в Москве. Преемник сделал из «Зенита» гегемона РПЛ

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вчера, 10:20

Вопрос – в целесообразности.

В кабинетах «Спартака» продолжаются изменения. Почти ничего не было слышно о работе Пола Эшуорта с момента его назначения – только инсайд о командировке в Латинскую Америку. Теперь на посту спортивного директора намечается рокировка.

Пытался привезти Максимовича, проиграл Абаскалю

Пол Эшуорт вообще изначально был сомнительным кандидатом. Неизменно за ним тянутся истории с договорными матчами. Сначала в «Ростове» 18 лет назад. Затем – в Латвии. Экс-главный тренер латвийского «Динабурга» Тамаз Пертия, который боролся за медали со «Сконто», Эшуорта, отмечал:

Только с появлением в нашем футболе Эшуорта в адрес конкурирующих клубов посыпались обвинения в организации договорняков – этот человек нацелен на создание различных интриг.

Позднее был период работы в Казахстане – об этом казахский журналист Айдын Кожахмет заявлял:

Эшуорт никак не проявил себя в качестве крутого менеджера, способного привлечь качественных футболистов за небольшие деньги. Самый большой эпик фейл случился, когда он пытался подписать в «Астану» полузащитника сборной Казахстана Александра Меркеля. Он на тот момент играл в Голландии. И Меркель в интервью говорил, что Эшуорт сам ему звонил и предлагал переход в «Астану», при условии Меркель откажется от всех своих агентов и его в клуб заведёт сам Эшуорт. Пол хотел снять сливки с этого перехода.

В «Спартаке» история лишь продолжилась. К зимнему окну британскому функционеру предстояла масштабная трансферная кампания. Абаскалю требовалось усиление на фланги обороны, подвижный опорник с хорошей культурой паса. Эшуорт попытался привезти Неманью Максимовича – серба из «Хетафе». Парадокс в том, что хавбек крайне слаб при игре в пас и может отдать лишь на ближнего, специализируется на единоборствах, объёме черновой работы. За Неманью потребовали 5,5 миллионов евро.

В результате состав «Спартака» пополнили правый защитник Томаш Тавареш и центрдэф Алексис Дуарте. Первого привёл Абаскаль – испанец работал с ним в «Базеле». Также были слухи, что последнего подписать просил тоже Гильермо.

Сомнения в Эшуорте оправдались

В дальнейшем авторитет испанского наставника закреплялся, а Пол Эшуорт оставался в тени, создавая видимость деятельности. Из примеров – его командировка в Латинскую Америку во второй половине апреля.

Там функционер искал кандидатов на усиление. Были слухи о Матиасе Рохасе, Хоакине Перейре, Родриго Гарро. КПД у той поездки оказался нулевой – в межсезонье Абаскалю привезли Бонгонду, Медину, Рябчука и Бабича. Без латиноамериканцев.

Уже тогда были вопросы – зачем спортивный директор, который не приносит результат?

В Москву приехал экс-спортдир «Зенита»

Тем же вопросом озаботились боссы «красно-белых». В начале ноября сообщалось, что функционал Эшуорта значительно урежут, либо переведут на другую должность, не связанную с работой на трансферном рынке. Были слухи о Кампуше в числе кандидатов – но он выстраивал чемпионский «Лилль» и почти перестроил ПСЖ , а в Россию ему ехать смысла нет.

Теперь появляются сообщения о другом кандидате. Потенциальный сменщик Эшуорта – Хавьер Рибалта. При испанце «Зенит» вновь стал чемпионом России и закрепился в статусе гегемона. После был опыт работы в «Марселе», но сейчас «провансальцы» откатились на 8-ю строчку, спортдир остался без работы.

Отмечается, что москвичи собираются разобраться с вопросом в декабре, Хавьер – фаворит на должность. При этом сам испанец готов на переезд в Россию. Вчера функционера уже заметили в столице. По слухам, из аэропорта Рибалта выходил в компании сотрудника «Спартака».

В иностранцах на этой должности сейчас нет смысла

В РПЛ попросту не те реалии. Обычно европейцев на пост спортивного директора привлекают, чтобы использовать их сеть контактов в поиске усиления. Сейчас это неактуально – еврокубков нет, интриги и конкуренции – тоже. Стоит вспомнить, сколько сделок сорвалось только минувшим летом – в тот же «Спартак» не приехали Рожерио и Дэвинсон Санчес. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали, например, о срыве сделки по бразильцу открыто говорил:

Мы не продали Рожерио в «Спартак» по этическим причинам. Было очень серьёзное предложение в размере 8 млн евро. Этические причины: мы не хотим иметь дело с русскими. Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не хотели вести дела с этой страной. Возможно, ценой потери игрока бесплатно следующим летом.

В таких реалиях никаких рычагов давления не хватит, чтобы переломить ситуацию.

Остаются вопросы по главному тренеру и приоритетным позициям для усиления

В октябре генеральный директор «Спартака» Олег Малышев отмечал, что у Абаскаля большой кредит доверия – но с того момента «красно-белым» не стало лучше, команда продолжает курсировать между 4-й и 7-й строчками. Прогресса не наблюдается – это всё так же один из проблемных грандов Премьер-Лиги, который может уступить даже «Ахмату» из зоны вылета.

Поэтому потенциальное назначение Рибалты будет идти в купе с решением по главному тренеру. Функционер вполне может захотеть привести своего кандидата – тем более при текущем наставнике москвичей серьёзно лихорадит.

И по цепочке следом потребуется решать вопрос с усилением. Одно дело – при сохранении Абаскаля. Тогда можно ограничиться точечным усилением и продажей балласта. Другое – при новом тренере. В таком случае начнётся очередная перестройка.