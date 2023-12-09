Генеральный директор «Спартака» высказался о Рибалте и о будущем Абаскаля

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему возможного назначения Хавьера Рибалты спортивным директором «красно-белых».
Если будут какие-то решения, мы обязательно сообщим. Я не комментирую слухи, разговоры. Сотрудник «Спартака» встречал Рибалту? Мы — большой клуб. Мы имеем право встречать, общаться с разными известными людьми. На данный момент никаких решений не принято. Мы встречаемся с большим количеством разных известных российских и иностранных специалистов по разным поводам. Был повод для общения с Рибалтой.
Также Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.
Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера. Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим.
Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В прошлом сезоне под руководством испанца «Спартак» занял третье место в РПЛ. Сейчас после восемнадцати туров москвичи располагаются на пятой строчке. Сегодня они обыграли «Крылья Советов».
Мимо.
Мимо.
Да его на следующий день же и уволят.
Неужели вы не знаете, что такие решения принимает совет директоров, который состоится во время перерыва в чемпионате, вот там то всё и решится.
Даже если уже, что то и решено, то будет объявлено только после того как подпишут документы.
Так, что всё правильно ответил, а для любителей слухов есть к примеру телега карпа, он иногда угадывает, но по большей части бред несет. Вот он может ещё в конце поклясться, что так и будет, это вам к нему надо.
Да его на следующий день же и уволят.
Неужели вы не знаете, что такие решения принимает совет директоров, который состоится во время перерыва в чемпионате, вот там то всё и решится.
Даже если уже, что то и решено, то будет объявлено только после того как подпишут документы.
Так, что всё правильно ответил, а для любителей слухов есть к примеру телега карпа, он иногда угадывает, но по большей части бред несет. Вот он может ещё в конце поклясться, что так и будет, это вам к нему надо.