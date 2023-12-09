Генеральный директор «Спартака» высказался о Рибалте и о будущем Абаскаля

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вчера, 16:58

Генеральный директор «Спартака» высказался на тему возможного назначения спортивным директором «красно-белых».

Если будут какие-то решения, мы обязательно сообщим. Я не комментирую слухи, разговоры. Сотрудник «Спартака» встречал Рибалту? Мы — большой клуб. Мы имеем право встречать, общаться с разными известными людьми. На данный момент никаких решений не принято. Мы встречаемся с большим количеством разных известных российских и иностранных специалистов по разным поводам. Был повод для общения с Рибалтой.

Также Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера «Спартака» .

Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера. Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим.