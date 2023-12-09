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Генеральный директор «Спартака» высказался о Рибалте и о будущем Абаскаля

вчера, 16:58

Генеральный директор «Спартака» Олег Малышев высказался на тему возможного назначения Хавьера Рибалты спортивным директором «красно-белых».

Если будут какие-то решения, мы обязательно сообщим. Я не комментирую слухи, разговоры. Сотрудник «Спартака» встречал Рибалту? Мы — большой клуб. Мы имеем право встречать, общаться с разными известными людьми. На данный момент никаких решений не принято. Мы встречаемся с большим количеством разных известных российских и иностранных специалистов по разным поводам. Был повод для общения с Рибалтой.

Также Малышев ответил на вопрос о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Есть ли решение по будущему Абаскаля? На данный момент Гильермо наш главный тренер. Совет директоров часто собирается. Обсуждаем разные моменты в работе клуба. Мы постоянно оцениваем работу тренера. Вероятность, что он покинет свой пост? О принятых решениях мы сообщим.

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. Его контракт заканчивается летом 2025 года. В прошлом сезоне под руководством испанца «Спартак» занял третье место в РПЛ. Сейчас после восемнадцати туров москвичи располагаются на пятой строчке. Сегодня они обыграли «Крылья Советов».

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 19:03
Ответ Ваш ясен, ну что ж посмотрим как Вы держите слово...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:58
Наверное вы правы, зря я вас затронул, больше не буду.
Варвар7
Варвар7 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:54
Заметьте не я начал советовать, что мне делать... и потом если ответили - получается не мимо...)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 18:47
Долго думали как меня уколоть?
Мимо.
Варвар7
Варвар7 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:42
А на счёт "телеги карпа" - Вы там получается завсегдатай (если уж знаете, что там и как там) - тогда мне туда как то не хочется...)
Варвар7
Варвар7 ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 18:00
Лично я не чего не хочу - просто прочитал новость и констатировал факт.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:52
А, что вы хотите, что бы он так взял и всё рассказал, а точнее выдумал?
Да его на следующий день же и уволят.
Неужели вы не знаете, что такие решения принимает совет директоров, который состоится во время перерыва в чемпионате, вот там то всё и решится.
Даже если уже, что то и решено, то будет объявлено только после того как подпишут документы.
Так, что всё правильно ответил, а для любителей слухов есть к примеру телега карпа, он иногда угадывает, но по большей части бред несет. Вот он может ещё в конце поклясться, что так и будет, это вам к нему надо.
112910415
112910415
вчера в 17:27
не время пока говорить, решения не приняты
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:20
Задано 2 вопроса и 2 раза уход от прямых ответов - "О принятых решениях мы сообщим".
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