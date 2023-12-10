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Федотов: «Игра с „Краснодаром“ — очередной по содержанию выигранный матч»

вчера, 22:32
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 0Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКАМатч завершен

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение в матче 18-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:1).

Хозяевам нужно было выигрывать. Во втором тайме был штурм, но до реальных угроз не доходило. Мы тоже создали достаточно [эпизодов]. Надо сказать, что это был матч неиспользованных моментов. Не доиграли свои моменты и на секунду потеряли концентрацию.

Очередной по содержанию выигранный матч, но мы не увозим ни одного очка. Так бывает. Мы были готовы к тому, что «Краснодар» добавит оборотов. Но это футбол, мы с этим справлялись.

Почему поздно сделал замены? Потому что все работало. У нас были предпосылки забить гол.

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Все комментарии
Олег Орешкин
Олег Орешкин
сегодня в 00:59
Федотов должен сам подать в отставку. Я не помню чтобы армейцы находились ниже 3 места в таблице.
ABir
ABir
вчера в 23:31
Игра победная, но очков не увозим, так бывает. Раз всех пока все устраивает, пусть так и будет. Наверное Федотов строит команду на будущее.
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:02
другие тренеры, тот же абаскаль, тот же семак и т д извинялись перед болельщиками в прямом эфире когда не шла игра,этому все по барабану
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 23:00
у федотова хватает наглости давать интервью как ни в чем не бывало) я в шоке он даже позитивные моменты говорит, а то что мы в заднице и на 8-м месте для него это норм) я не понимаю руководство тогда,ему что задач вообще не ставили? мол какое займем такое и займем место пофиг. я так вижу
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:53
Федотов: «Игра с „Краснодаром“ — очередной по содержанию выигранный матч».
Сон Федотова, "Красная Армия всех сильней " !!!)))
Дима Коновалов
Дима Коновалов
вчера в 22:45
у меня одно решение убрать федотова и пригласить юрана почему то бегают только один тайм второй ходят,у юрана не находишься а мастерство есть, нужен смачный пенок команде, а юран это умеет
Ветер23
Ветер23
вчера в 22:38
Балабол
Futurista
Futurista
вчера в 22:34, ред.
Просто гений...по содержанию все матчи выиграл, а по сути 8 место...

25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:34
Армейцы были ужасны, это факт
Гость
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