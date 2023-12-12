Роналду: «Досадно, что я не пришёл в „Аль-Наср“ раньше»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду полагает, что ему следовало еще раньше перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Я очень рад играть за «Аль-Наср», и я с нетерпением жду возможности показать свой лучший футбол в этом замечательном клубе. Досадно, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде добиться успеха.
Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно трудиться, чтобы добиться успеха с этой великой командой.
Ранее португалец забил 50-й гол в 2023 году.
наверное, это можно назвать прекрасным завершением карьеры.
Даже сейчас обзоры Аль-Насра смотрю: есть футболисты, за которыми всегда приятно смотреть. Красиво бьют, красиво принимают мяч, с особой культурой паса. Не важно сколько им лет и сколько титулов они выиграют — они и есть футбол. Роналдинью, Зидан, Окоча, Пирло, Роналдо зубастый, Дель Пиеро, Буффон. А. еще не к списку конечно, но вспомнил Фредерика Кануте из Севильи — как он ведет и принимает мяч — невероятно просто)
Ну статистика у него огонь конечно. В 38 лет столько на забивать, с такой формой как у него там поиграет еще на пару лет в Спортинг приедет, думаю основная его задача попасть на Евро и ЧМ
наверное, это можно назвать прекрасным завершением карьеры.
Даже сейчас обзоры Аль-Насра смотрю: есть футболисты, за которыми всегда приятно смотреть. Красиво бьют, красиво принимают мяч, с особой культурой паса. Не важно сколько им лет и сколько титулов они выиграют — они и есть футбол. Роналдинью, Зидан, Окоча, Пирло, Роналдо зубастый, Дель Пиеро, Буффон. А. еще не к списку конечно, но вспомнил Фредерика Кануте из Севильи — как он ведет и принимает мяч — невероятно просто)
Ну статистика у него огонь конечно. В 38 лет столько на забивать, с такой формой как у него там поиграет еще на пару лет в Спортинг приедет, думаю основная его задача попасть на Евро и ЧМ