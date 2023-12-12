Роналду: «Досадно, что я не пришёл в „Аль-Наср“ раньше»

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду полагает, что ему следовало еще раньше перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Я очень рад играть за «Аль-Наср», и я с нетерпением жду возможности показать свой лучший футбол в этом замечательном клубе. Досадно, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде добиться успеха.

Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно трудиться, чтобы добиться успеха с этой великой командой.