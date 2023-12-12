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Роналду: «Досадно, что я не пришёл в „Аль-Наср“ раньше»

вчера, 17:15

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду полагает, что ему следовало еще раньше перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Я очень рад играть за «Аль-Наср», и я с нетерпением жду возможности показать свой лучший футбол в этом замечательном клубе. Досадно, что я не пришел в «Аль-Наср» раньше, но сейчас я здесь, чтобы помочь команде добиться успеха.

Я буду выкладываться в «Аль-Насре» вдвое сильнее, чем выкладывался в Европе, и буду усердно трудиться, чтобы добиться успеха с этой великой командой.

Ранее португалец забил 50-й гол в 2023 году.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 12:28
вот прямо бы из Реала !
Подполковник
Подполковник
сегодня в 09:27
Ну разумеется, где ж ещё найти столько дворовых команд, чтобы хоть как-то забивать
agunv9egeg6z
agunv9egeg6z
вчера в 19:48
Главное чтобы зеркал было побольше!!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 19:36
Рону в трудолюбии не откажеш!! Он не когда не позволял себе филонить как другие игроки а всегда выкладывался на 100 % где бы он не играл. Его мотивация впечатляет!! Человек выйграл все что можно но все равно заряжен в каждом матче и хочет побеждать. Он живет футболом, ради него отказался от всяких развлечений, соблюдает режим и упорно тренеруется пока другие игроки ходят по вечеринкам. Именно труд сделал его лучшим игроком в футболе!! Это премер для всех молодых игроков, как чего то достичь. Удачи Роналду с Аль-Насром, успехов и больших побед!!
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 19:27
Вполне нормальное высказывание .Любой футболист считает , по крайней мере публично ,свою команду лучшей , а свой клуб великим . Если Роналду счастлив в Аль-Насре , то пожелаем ему удачи .
112910415
112910415
вчера в 18:29
может, и всю карьеру надо было в Аль-Насре провести ?!
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 18:27
И как после этого будешь удивляться дичайшим высказываниям его фанов?))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 18:20
они в шаге от ЛЧ, будут бороться с Жироной и Брайтоном и Монако за ушастого
25процентный клоун
25процентный клоун ответ БиллиБоб (раскрыть)
вчера в 18:16
Если мы про Барселону и МЮ то да
hf9q6q29zefq
hf9q6q29zefq
вчера в 18:02
Что-то Рон тут перебрал,играя там, не добился бы того что имеет
БиллиБоб
БиллиБоб ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:57
Какие она там обороты набирает?)) В Европе любой арабский клуб будет без проблем обыгран любым клубом аутсайдером из любого топ-5 чемпионата.
wqq9h8pyxusj
wqq9h8pyxusj
вчера в 17:56
На самом деле, что Месси, что Роналду просто по кайфу на пенсии мячик гоняют в командах, где с них пылинки сдувают, платят как шейхам, холят и лелеют. и при этом к их персонам до сих пор такой животный интерес со стороны всех и вся, хотя они объективно уехали из большого футбола (если сборные не считать)
наверное, это можно назвать прекрасным завершением карьеры.
Даже сейчас обзоры Аль-Насра смотрю: есть футболисты, за которыми всегда приятно смотреть. Красиво бьют, красиво принимают мяч, с особой культурой паса. Не важно сколько им лет и сколько титулов они выиграют — они и есть футбол. Роналдинью, Зидан, Окоча, Пирло, Роналдо зубастый, Дель Пиеро, Буффон. А. еще не к списку конечно, но вспомнил Фредерика Кануте из Севильи — как он ведет и принимает мяч — невероятно просто)
Ну статистика у него огонь конечно. В 38 лет столько на забивать, с такой формой как у него там поиграет еще на пару лет в Спортинг приедет, думаю основная его задача попасть на Евро и ЧМ
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 17:55
...в динамичной, набирающей обороты, ЛУЧШЕЙ лиге в мире!!!))) А азиатская ЛЧ- это вообще турнир Богов)))
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:46
Кукуха основательно поехала у дырявого.
Теперь локти кусает, что в начале нулевых туда не уехал, в этот "великий клуб", а то играл во всяких там МЮ, Юве и Реале.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:35
50 голов и куча ассистов и всё это в динамичной, набирающей обороты лиге. Удачи в новом году
shlomo
shlomo
вчера в 17:34
Ну да... типа я бы и заработал больше....:)))
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