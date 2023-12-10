Глушаков хочет получить вызов в сборную России .

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков заявил о желании выступать за сборную России.
Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет.
В последний раз хавбек сыграл за национальную команду 23 марта 2018 года в контрольном матче против сборной Бразилии (0:3).
К примеру пусть Промеса к себе возьмёт.
Он проведёт отпуск в Москве, на зимние сборы с командой не поедет, опять в Москве будет чалиться, а после завершении карьеры может на постоянку к нему идти, всё равно не выездной
А в случае облавы может и в уголь закапаться, никто не найдёт, а прятаться он умеет.
К примеру пусть Промеса к себе возьмёт.
Он проведёт отпуск в Москве, на зимние сборы с командой не поедет, опять в Москве будет чалиться, а после завершении карьеры может на постоянку к нему идти, всё равно не выездной
А в случае облавы может и в уголь закапаться, никто не найдёт, а прятаться он умеет.