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Глушаков хочет получить вызов в сборную России

вчера, 13:27

Полузащитник костромского «Спартака» Денис Глушаков заявил о желании выступать за сборную России.

Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет.

В последний раз хавбек сыграл за национальную команду 23 марта 2018 года в контрольном матче против сборной Бразилии (0:3).

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Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 17:34
Молодец Денис. Хорощий вброс сделал.
shur
shur
вчера в 16:15
...когда скучно, зовём Банщика на соккер....!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:41
    adekvat
    adekvat
    вчера в 15:03
    Парень всю жизнь мечтал сыграть с Кубой и Гондурасом, сейчас это реально.
    stanichnik
    stanichnik
    вчера в 14:10
    У Глушакова очень высока вероятность вновь выйти в майке сборной России, только среди ветеранов.
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 13:58
    У Глушака не осталось друзей в Локо, а вот в Спартаке много.
    К примеру пусть Промеса к себе возьмёт.
    Он проведёт отпуск в Москве, на зимние сборы с командой не поедет, опять в Москве будет чалиться, а после завершении карьеры может на постоянку к нему идти, всё равно не выездной
    А в случае облавы может и в уголь закапаться, никто не найдёт, а прятаться он умеет.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 13:50
    Сказал бы прямо, что мечтает о прощальном матче за сборную!
    Есть много шансов попасть в сборную - спортсмены почти всех видов спорта парятся в баньках... Говорят у него есть определённый опыт, к тому же может попытаться укомплектовать свою "банно-прачечную" бригаду - позвать другана из Локо истопником...))
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:40
    Глушаков хочет получить вызов в сборную России .
    Тут медицина бессильна !)
    Вещий
    Вещий
    вчера в 13:30
    Если только в качестве банщика и заготовщика березовых веников для бани.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
    вчера в 13:30
    Что же должно такого случиться, что бы Глушакова в сборную опять позвали?
    Глушаков никогда не был умным человеком, даже с годами умнее не стал.
    Гость
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