Глушаков хочет получить вызов в сборную России .

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вчера, 13:27

Полузащитник костромского «Спартака» заявил о желании выступать за сборную России.

Я не завершил карьеру в сборной России. Конечно, рассчитываю попасть в сборную. Почему нет.

В последний раз хавбек сыграл за национальную команду 23 марта 2018 года в контрольном матче против сборной Бразилии (0:3).