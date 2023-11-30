Объявлены сроки проведения Кубка Легенд в 2024 году

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сегодня, 11:56

Международный футбольный турнир имени Константина Еременко «Кубок Легенд» будет проходить с 9 по 11 февраля следующего года. Матчи пройдут на арене «Мегаспорт».

Турнир впервые пройдёт в клубном формате, в нём будут участвовать сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА , «Локомотива» и «Динамо», а также «Зенита».

Первый Кубок Легенд состоялся в 2009 году, с 2010-го соревнование проводится при поддержке правительства Москвы. Игры проходят в формате два тайма по 20 минут, в состав команды входят 5 полевых игроков и один вратарь.

Сборная России выигрывала турнир 14 раз, один раз побеждала команда звёзд.