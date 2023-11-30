Объявлены сроки проведения Кубка Легенд в 2024 году

Международный футбольный турнир имени Константина Еременко «Кубок Легенд» будет проходить с 9 по 11 февраля следующего года. Матчи пройдут на арене «Мегаспорт».
Турнир впервые пройдёт в клубном формате, в нём будут участвовать сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо», а также «Зенита».
Первый Кубок Легенд состоялся в 2009 году, с 2010-го соревнование проводится при поддержке правительства Москвы. Игры проходят в формате два тайма по 20 минут, в состав команды входят 5 полевых игроков и один вратарь.
Сборная России выигрывала турнир 14 раз, один раз побеждала команда звёзд.
Наверняка приглашения были разосланы, но на них получен отказ. Интересна причина, по которой это произошло.
Наверняка приглашения были разосланы, но на них получен отказ. Интересна причина, по которой это произошло.