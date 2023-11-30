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Объявлены сроки проведения Кубка Легенд в 2024 году

сегодня, 11:56

Международный футбольный турнир имени Константина Еременко «Кубок Легенд» будет проходить с 9 по 11 февраля следующего года. Матчи пройдут на арене «Мегаспорт».

Турнир впервые пройдёт в клубном формате, в нём будут участвовать сборная мира и команды легенд «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» и «Динамо», а также «Зенита».

Первый Кубок Легенд состоялся в 2009 году, с 2010-го соревнование проводится при поддержке правительства Москвы. Игры проходят в формате два тайма по 20 минут, в состав команды входят 5 полевых игроков и один вратарь.

Сборная России выигрывала турнир 14 раз, один раз побеждала команда звёзд.

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Источник: tass.ru Фото: Антон Зайцев - Soccer.ru
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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:01
Я так понял, что сборные ветеранов других стран участвовать в турнире не будут ? Если это так и есть, дело совсем дрянь, и смотреть турнир с нашими футболистами лично я буду "одним глазком". В отличие от прежних турниров, в которых мы могли лицезреть действительно классных бывших.
Наверняка приглашения были разосланы, но на них получен отказ. Интересна причина, по которой это произошло.
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