Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ

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вчера, 16:08

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Самыми подорожавшими футболистами стали полузащитник «Краснодара» и сборной Армении , нападающий «Зенита» и сборной Колумбии и полузащитник «Крыльев Советов» — плюс 3 миллиона евро.

Больше всего потерял в цене защитник «Зенита» — минус 3 миллиона евро.