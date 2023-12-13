Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Самыми подорожавшими футболистами стали полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян, нападающий «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра и полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре — плюс 3 миллиона евро.
Больше всего потерял в цене защитник «Зенита» Дуглас Сантос — минус 3 миллиона евро.
Глушенков и Сперцян чем-то схожи, оба игроки середины поля, но на мой взгляд, Глушенков более перспективный и стоить должен дороже. Глушенков- подвижный полузащитник, с большим объемом работы на поле. Сперцян- балерина самовлюбленная. Если его плотно прихватить, жестко- он растворится... Примеру тому- уже были.
Глушенков и Сперцян чем-то схожи, оба игроки середины поля, но на мой взгляд, Глушенков более перспективный и стоить должен дороже. Глушенков- подвижный полузащитник, с большим объемом работы на поле. Сперцян- балерина самовлюбленная. Если его плотно прихватить, жестко- он растворится... Примеру тому- уже были.
А ежели серьезно, то все эти цены лирика. На заборе тоже бывает что-то написано. В той же условно Бразилии, Аргентине, молодой футболист не успев пару раз попасть по мячу и забить гол, а ежели еще и выдал успешный сезон, сразу начинает стоить опять же условно космическую сумму.
Разве Малколм на момент продажи стоил 60 млн на трансфермаркете? Есть покупатель, есть продавец, и чем дороже продавец умудрится сбыть свой товар тем ему честь и хвала (ежели конечно уместно слово "товар" по отношению к футболистам, но не суть, да простят меня футболисты).
Более того, по нынешним временам, то ценники на футболистов, указанных в таблицах, это слезы. И опять же по нынешним временам еще надо умудриться продать, со всеми этими санкциями и ограничениями даже при наличии спроса. Того же Сперцяна вроде как "Аякс" хотел, а толку, хотя может плохо хотел. Как-то так с моей колокольни.
А ежели серьезно, то все эти цены лирика. На заборе тоже бывает что-то написано. В той же условно Бразилии, Аргентине, молодой футболист не успев пару раз попасть по мячу и забить гол, а ежели еще и выдал успешный сезон, сразу начинает стоить опять же условно космическую сумму.
Разве Малколм на момент продажи стоил 60 млн на трансфермаркете? Есть покупатель, есть продавец, и чем дороже продавец умудрится сбыть свой товар тем ему честь и хвала (ежели конечно уместно слово "товар" по отношению к футболистам, но не суть, да простят меня футболисты).
Более того, по нынешним временам, то ценники на футболистов, указанных в таблицах, это слезы. И опять же по нынешним временам еще надо умудриться продать, со всеми этими санкциями и ограничениями даже при наличии спроса. Того же Сперцяна вроде как "Аякс" хотел, а толку, хотя может плохо хотел. Как-то так с моей колокольни.