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Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ

вчера, 16:08

Портал Transfermarkt обновил стоимость игроков Российской Премьер-Лиги. Самыми подорожавшими футболистами стали полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян, нападающий «Зенита» и сборной Колумбии Матео Кассьерра и полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре — плюс 3 миллиона евро.

Больше всего потерял в цене защитник «Зенита» Дуглас Сантос — минус 3 миллиона евро.

Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ Сперцян стал самым подорожавшим игроком РПЛ

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Дед и ушко (раскрыть)
вчера в 23:38
смешались в кучу кони, люди....
Сафонов ноль и звать никак, и Спартак тут ни причём. Максименко сильнее
Дед и ушко
Дед и ушко ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:35
Со стороны Спартаковских отношение к Сафонову понятно. Кость в горле. Хором орали на него матом в Москве тысячами глоток. Страшно же. Понимать надо!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:32
Солидная прибавка к стоимости.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 21:17
вот прикол то будет если в след году разрешат лч и ле
FenixSL
FenixSL
вчера в 20:47
еще одного НАШЕГО армяшку на продажу пиарят
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:30
Хорошо показал себя в этом сезоне,вот и подоражал.
За адекватность
За адекватность
вчера в 18:24, ред.
Что этот трансфермаркет позволяет себе, распоясались понимаешь ли, цены тут устанавливают на игроков РПЛ, без учета мнения экспертов соккер.ру. Выразить протест и потребовать передать функцию установки цен на мастеров пешеходного стиля РПЛ на трансфермаркете сайту соккер. ру. Мы тут по быстрому, поломав не один десяток копий " обсудим, расширим и углубим" и всех коллегиально оценим.

А ежели серьезно, то все эти цены лирика. На заборе тоже бывает что-то написано. В той же условно Бразилии, Аргентине, молодой футболист не успев пару раз попасть по мячу и забить гол, а ежели еще и выдал успешный сезон, сразу начинает стоить опять же условно космическую сумму.

Разве Малколм на момент продажи стоил 60 млн на трансфермаркете? Есть покупатель, есть продавец, и чем дороже продавец умудрится сбыть свой товар тем ему честь и хвала (ежели конечно уместно слово "товар" по отношению к футболистам, но не суть, да простят меня футболисты).

Более того, по нынешним временам, то ценники на футболистов, указанных в таблицах, это слезы. И опять же по нынешним временам еще надо умудриться продать, со всеми этими санкциями и ограничениями даже при наличии спроса. Того же Сперцяна вроде как "Аякс" хотел, а толку, хотя может плохо хотел. Как-то так с моей колокольни.
adekvat
adekvat
вчера в 18:08
Почему самый, трое на 3 ляма поднялись в цене.
112910415
112910415
вчера в 17:49
цена это такая сумма, которую даст реальный покупатель !
короче, посмотрим, за кого сколько предложат
альсато
альсато
вчера в 17:45
что значит подорожавший))))...любой предмет стоит ровно столько-за сколько его готовы купить!))))...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:08
Реальную цену могут показать еврокубки, или топ чемпионат. Естественный отбор, лакмусовая бумажка. А эта Филькина грамота для меня).
4fq2ad9rk8ja
4fq2ad9rk8ja
вчера в 16:56
Все виной роль агентов которые умеют работать.
lotsman
lotsman
вчера в 16:54
Не вижу смысла в этих ценниках.
Capral
Capral
вчера в 16:52, ред.
Ну вот опять же, по поводу Сперцяна. Он и в ПЛ не всегда показывает должную игру. Техничный, умный, да, но закрыть такого плана игрока- проще простого, тем более в сильном чемпионате. Но цену поставили, конечно... Вчера посмотрел на Захаряна и подумал- чем он занимается на поле, просто стоит? Пару раз коснулся мяча и на этом всё. Тюкавин 10млн? Ну, не знаю, не знаю... В России, его вряд ли за такие деньги купят, а в Европе, кто? Сугубо позиционный форвард, очень зависимый, без ярковыраженных лидерских качеств и уже такая цена.

Глушенков и Сперцян чем-то схожи, оба игроки середины поля, но на мой взгляд, Глушенков более перспективный и стоить должен дороже. Глушенков- подвижный полузащитник, с большим объемом работы на поле. Сперцян- балерина самовлюбленная. Если его плотно прихватить, жестко- он растворится... Примеру тому- уже были.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:49
Лично мое мнение, он сильно переоценен. Его успех, напрямую зависит от успеха команды.
kazakoff
kazakoff ответ Capral (раскрыть)
вчера в 16:38
Файзуллаев пока просто молодой, к концу сезона будет ещё дороже
И насчёт Глушенкова тоже солидарен - 10 млн его трансферная стоимость
vova505
vova505
вчера в 16:33
Не могу понять
Кто и как это всё рассчитывает
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 16:33, ред.
Сафонов 18 млн, держите меня))
Мерет стоит 18 млн, который тащит в ЛЧ и в сильнейшей Серии А
Интересно, сколько платят ребятам с трансфемаркт, за то чтобы они смотрели рпл
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 16:22
Рад за моего кумира Серёжу Манекена! Смотрите, аж шесть игроков в списке, больше всего из "Зенита", это показывает, что под его чутким руководством (или, скорее, модным стоянием на бровке в идеальном луке) игроки как один прогрессируют и растут в цене.

Ой, я на название таблички не посмотрел((
Capral
Capral
вчера в 16:16
Посмотрел на эти ценники и о......л. Файзуллаев, который претендует на международную премию- самый дешевый... Глушенков должен стоить дороже, ну и тд. Цену, конечно можно любую поставить, вопрос в другом- кто купит...
Futurista
Futurista
вчера в 16:10
Армянские игроки, как армянский коньяк...чем старше, тем дороже...
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