Футболистам МЮ заметно переплачивают. А самый богатый игрок АПЛ не играл с августа

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вчера, 10:24

Узнайте зарплаты звёзд английского футбола.

МЮ выбрасывает на ветер миллиарды

В первой двадцатке самых высокооплачиваемых игроков АПЛ семь футболистов МЮ . А в первой пятерке два человека, которых зимой могут отпустить. Оклад станет одной из причин, не только смена планов тен Хага, который не рассчитывает на Каземиро и Варана – легенд «Реала». Бразильцу платят 408 тысяч евро до уплаты налогов в неделю, а чемпион мира из Франции получает 396 тысяч. Впечатляет также зарплата Рэшфорда, форварду без голов отдают по 350 тысяч евро.

Все вместе они уничтожили наследие Фергюсона. Но ещё сильнее удивляют контракты молодых Маунта и Санчо. Им платят по 290 тысяч евро в неделю, хотя это не звезды уровня Каземиро и Варана. И не воспитанники «Юнайтед» с результативными сезонами в прошлом, как Рэшфорд. Марсьяль тоже получает 290 тысяч в неделю, и французу давно стоило найти другой клуб. Форвард был в аренде в «Севилье», но не задержался. У МЮ бардак, ведь у всех перечисленных зарплаты выше, чем у Бруну.

Португальца тоже не обижают, переводят по 280 тысяч евро в неделю, но разница с Каземиро почти 130 тысяч. Антони близок к Бруну, бесполезному бразильцу выдают по 233 тысячи евро в неделю. Если суммировать оклады Каземиро, Варана, Рэшфорда, Маунта, Санчо и Антони, которые невзрачно выступают в этом сезоне, то получится 2.2 миллиона евро в неделю. В году 52 недели, за 2023-й получается 114 млн евро чистой зарплаты игрокам. Но это вершина айсберга. С бонусами и прочими выплатами получается около 235 млн евро за год.

«Горожане» ценят Холанда и Де Брюйне

АПЛ предсказуемо лидирует по средней зарплате футболиста в мире – 3.4 млн евро на игрока. Дальше идет Ла Лига, 2.5 млн евро, а Серия А заметно отстает, 1.7 млн евро. Среди самых богатых игроков в Англии семь человек из МЮ и шесть из команды Гвардиолы, что не удивляет. Много платят Фодену, Стоунзу, Бернарду, Грилишу, а лидируют в рейтинге Де Брюйне и Холанд. Эрлингу планируют поднять зарплату по новому контракту, обещают безумные 700 тысяч евро в неделю, но пока зарплата до уплаты налогов составляет 437 тысяч, что делает норвежца вторым после Де Брюйне.

Хотя Кевин не играл с августа, а зимой возобновятся разговоры об отъезде бельгийца в Саудовскую Аравию, Гвардиола прекрасно знает, что тяжелее всего найти в футболе игрока позиции «Модрич». Чтобы и оборонялся, и атаковал. Де Брюйне умеет всё, поэтому получает 466 тысяч евро до уплаты налогов. Также логично, что на третьем месте Салах, главная звезда «Ливерпуля». Ему платят 408 тысяч, но в Саудовской Аравии обещают намного больше. В отличие от МЮ , звезды «горожан» отчасти отрабатывают свои огромные оклады на поле, так как порадовали шейхов треблом в прошлом сезоне. Но даже у «Манчестер Сити» зарплаты тяжело отработать, речь о примерно 234 млн евро на год без бонусов и премий.

В «Ливерпуле» не переплачивают

Когда говорим о людях, которые зарабатывают по 11 миллионов рублей в неделю, то забавно рассуждать об «экономии», но если сравнивать суммарный оклад клубов из Манчестера, то 159 млн «Ливерпуля» не кажутся невероятной суммой. Клуб Клоппа не переплачивает игрокам. Даже у «Челси» сумма выше, 181 млн евро. Также эффективно распоряжается деньгами «Ньюкасл», но у «сорок» другая причина. Они под колпаком УЕФА , не могут сразу выдать звездам оклады, как у конкурентов в АПЛ . «Ньюкасл» тратит почти 100 млн евро, отстает от «Ливерпуля» в полтора раза.

Отмечаем, как сумели сэкономить в «Челси». Заключая контракты с игроками с невероятной стоимостью – Кайседо и Фернандес встревожили рынок, в Лондоне выдают средние для лидеров АПЛ оклады. Намного больше остальных зарабатывает Стерлинг — 379 тысяч против 291 тысячи у капитана команды Джеймса. Впечатляет, что у защитника Чилуэлла оклад выше, чем у Энцо, Кайседо и Тиаго Силвы. У Мудрика зарплата ниже, чем у Сарра, а Палмеру платят 87 тысяч в месяц. За счет молодости футболистов основы получается «экономить». Вот только Боэли скрывает огромные бонусы, поэтому в рейтингах по сумме расходов на зарплаты «Челси» часто высоко.

Доход игрока АПЛ состоит не только из оклада. Для свободных агентов существует подписной бонус, а для вратарей доплата за «сухари». Поощрений много, расходы высокие. Также важно понимать, что никто не дает Де Брюйне 24 миллиона евро в год на счет. В Великобритании немалые налоги для миллионеров. Кевин получает около 13 миллионов евро за сезон, что делает его целью для клубов из Саудовской Аравии, которые легко перебьют такую сумму. Также Салах может променять свои 11.7 млн евро в «Ливерпуле» без бонусов на девяносто миллионов за год от шейхов.

Звучит забавно, но на самом высоком уровне игроки без шуток отказались прошлым летом от заоблачных доходов ради игры в АПЛ . Жаль лишь, что никто не придумал систему, где трансферные суммы привязаны к футбольной реальности, а зарплаты сильнее зависят от выступлений игроков. Гарантированные выплаты важны, потому что футболисты получают травмы, рискуют карьерой, но когда видишь, как с потолка берут многие суммы в контрактах, то начинаешь переживать за будущее футбола. Доиграются с махинациями финансов до коллапса. Например, у Антони зарплата почти такая, как у Родри – ключевого хавбека «Манчестер Сити».

Джейдон Санчо получает больше, чем испанец, не говоря о Стерлинге. Нет справедливости даже на таком уровне. Запасной игрок «Манчестер Сити» получает больше, чем основной голкипер Алиссон из «Ливерпуля», один из героев команды и сезона. Зато раскрытие зарплат помогает понять, кто не жадный. Бруну Фернандеш, Эдегор, ван Дейк и Сака точно играют не только ради денег. Как и Сон из «Тоттенхэма», у южного корейца оклад ниже, чем у Антони и Санчо.