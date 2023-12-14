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Пятибратов ответил на вопрос о своём будущем

вчера, 15:57

Бывший тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался о новом этапе в своей карьере.

Конечно, у меня есть интерес работать тренером, потому что это что-то невероятное: драйв, постоянное развитие и общение с коллективом. Очень хотел бы приступить к работе в самое ближайшее время. Думаю, нам осталось подождать несколько дней, а может быть, и один. Мы с клубом уже на финишной прямой, но не могу назвать лигу. Как раз сейчас еду на встречу, поэтому думаю, что о назначении будет объявлено в ближайшее время.

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drug01
drug01
вчера в 16:25
Ждём назначения и успехов
ph7utsgjan4p
ph7utsgjan4p
вчера в 16:04
Ну зато пока работы нет, можно со всеми пятью брательниками встретиться
Гость
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