Пятибратов ответил на вопрос о своём будущем

Бывший тренер «Факела» высказался о новом этапе в своей карьере.

Конечно, у меня есть интерес работать тренером, потому что это что-то невероятное: драйв, постоянное развитие и общение с коллективом. Очень хотел бы приступить к работе в самое ближайшее время. Думаю, нам осталось подождать несколько дней, а может быть, и один. Мы с клубом уже на финишной прямой, но не могу назвать лигу. Как раз сейчас еду на встречу, поэтому думаю, что о назначении будет объявлено в ближайшее время.