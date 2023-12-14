Стало известно, кто может возглавить «Спартак-2»

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров имеет шансы возглавить возрождённый «Спартак-2».
«Спартак» также общается со «Звездой» на тему перехода некоторых игроков в «двойку» московского коллектива.
Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
Под руководством Комбарова "Звезда" неплохо выступает. Желаю Дмитрию успехов в тренерской карьере. Надеюсь, что сможет вырасти в сильного специалиста.
Под руководством Комбарова "Звезда" неплохо выступает. Желаю Дмитрию успехов в тренерской карьере. Надеюсь, что сможет вырасти в сильного специалиста.