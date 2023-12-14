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Стало известно, кто может возглавить «Спартак-2»

вчера, 13:08

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга Дмитрий Комбаров имеет шансы возглавить возрождённый «Спартак-2».

«Спартак» также общается со «Звездой» на тему перехода некоторых игроков в «двойку» московского коллектива.

Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год.

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Все комментарии
Сп62
Сп62 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 20:48
В помощь Комбарову?
5h38ggffy29b
5h38ggffy29b
вчера в 18:43
Ну надо смотреть. По игре Дима всегда был игроком думающим, у таких часто получается что-то. Плюс не стал как многие наши ныть и требовать себе лучшие клубы страны, начинает с молодежного, стандартная европейская практика. Почему бы и нет.
Под руководством Комбарова "Звезда" неплохо выступает. Желаю Дмитрию успехов в тренерской карьере. Надеюсь, что сможет вырасти в сильного специалиста.
ssspartak
ssspartak
вчера в 16:09
Ему 36 лет, еще бы доигрывать мог.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:29
А потянет ли Комбаров?
ДСА
ДСА
вчера в 13:34
Ясно одно, что иностранец тренировать этот клуб не будет.
LOpp
LOpp
вчера в 13:30
если брать из Питера, то только Семака
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:27
всегда приятней работать в бывшем коллективе
Гость
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