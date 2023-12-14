Стало известно, кто может возглавить «Спартак-2»

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вчера, 13:08

Главный тренер «Звезды» из Санкт-Петербурга имеет шансы возглавить возрождённый «Спартак-2».

«Спартак» также общается со «Звездой» на тему перехода некоторых игроков в «двойку» московского коллектива.

Комбаров играл за «Спартак» с 2010 по 2019 год.