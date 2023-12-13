В «Ахмате» высказались о будущем Ромащенко

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вчера, 13:37

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем главного тренера грозненцев .

Вопрос ухода Ромащенко даже не обсуждается. Он продолжит тренировать команду. У нас абсолютное взаимопонимание.

Ромащенко возглавляет «Ахмат» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. При Ромащенко грозненцы 5 матчей выиграли, 5 сыграли вничью и 8 проиграли. «Ахмат» занимает 13-е место в таблице РПЛ .

Ранее грозненцы опубликовали план подготовки ко второй части сезона.