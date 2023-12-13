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В «Ахмате» высказались о будущем Ромащенко

вчера, 13:37

Спортивный директор «Ахмата» Руслан Газзаев высказался о будущем главного тренера грозненцев Мирослава Ромащенко.

Вопрос ухода Ромащенко даже не обсуждается. Он продолжит тренировать команду. У нас абсолютное взаимопонимание.

Ромащенко возглавляет «Ахмат» с августа 2023 года. Его контракт рассчитан до лета 2026 года. При Ромащенко грозненцы 5 матчей выиграли, 5 сыграли вничью и 8 проиграли. «Ахмат» занимает 13-е место в таблице РПЛ.

Ранее грозненцы опубликовали план подготовки ко второй части сезона.

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Все комментарии
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:15
Всё равно до 2026 не продержится !
ssspartak
ssspartak
вчера в 14:25
Не вылетит ахмат. Опустятся до стыковых матчей, но в РПЛ останутся
112910415
112910415
вчера в 14:23
другого не найти
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:19
Да уволят его скоро
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:39
Нет смысла менять тренера, надо усиливать состав
Гость
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