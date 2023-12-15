Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

К хавбеку «Крыльев Советов» проявляют интерес 4 клуба Серии А

вчера, 19:37

Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре находится в сфере интересов клубов из Италии. Об этом сообщил исполнительный директор компании Ultimate Sports, которая представляет интересы аргентинца в России, Марат Хинчагов.

Действительно, к Гарре возник серьёзный интерес в Италии. На нас уже выходили представители «Удинезе», «Фиорентины», «Торино» и «Салернитаны». До переговоров на уровне клубов дело пока не дошло — потенциальные покупатели только прощупывают почву на предмет возможного трансфера. Наличие у Бенхамина итальянского паспорта может ускорить процесс — так как он не будет считаться легионером в Серии А. Но как минимум до Рождества до конкретики вряд ли дойдёт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиЦСКА подпишет защитника «Коринтианса» и сборной Уругвая
Сегодня, 00:31
СлухиКлубы из Саудовской Аравии, Германии и Франции интересуются игроком ЦСКА
Вчера, 23:28
«Зенит» получил запрос от «Интернасьонала» по переходу Ренана
Вчера, 22:23
Несколько клубов РПЛ интересуются колумбийским опорником
Вчера, 21:42
В «Оренбурге» подтвердили, что трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался
Вчера, 15:32
СлухиУслуги Сперцяна предложат «Интеру» в ближашие дни
Вчера, 15:17
Сортировать
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:01
Если интерес и вправду есть, то игрок будет рад переходу
Вещий
Вещий
вчера в 20:58
Интересно, думаю что агент просто подогревает интерес к игроку....
lotsman
lotsman
вчера в 20:46
Если не утка, то всё возможно. У него итальянский паспорт. Вот только финансовая сторона будет затруднительна из за санкций.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:31
Неплохо отыграл весь сезон,вот и обратили внимание.
Василий 50
Василий 50
вчера в 20:17
Он и бесплатно может сбежать, надо паспорт забрать.
happy 50
happy 50
вчера в 20:15
Надо ему бежать из россии куда глаза глядят.Ну какой ему смысл надрываться в никому не нужном чемпионате,который при нынешних раскладах брать в расчет нельзя.россии не грозит участие в еврокубках в ближайшие 10 лет.Я просто игроков не понимаю,которые туда едут.Неужели нет ничего важнее денег?
v4ydz5u7bu24
v4ydz5u7bu24
вчера в 19:54
Хороший игрок, показал себя отлично, теперь переманят
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 