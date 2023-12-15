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В «Оренбурге» подтвердили, что трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался

вчера, 15:32

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что переход полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» не состоится.

Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 22:08
Значит придёт Динамо и заберёт Веру
pomor45
pomor45
вчера в 21:29
Никакой веры с этим Вера нет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:23
Последняя шутка. У РЖД деньги кончились!
cska1948
cska1948
вчера в 20:05
Ответ Оренбурга на предложение Локо заплатить за переход Л.Веры частями.
Байкал-38
Байкал-38 ответ 112910415 (раскрыть)
вчера в 18:45
Сложности с платежами скорее всего не в смысле, что перевести деньги проблема, а в сроках и в суммах.
Скорее всего Оренбург хочет сразу всю сумму, а Локо предлагал частями, отсюда и сложности.
А вообще фк Оренбург играет с огнём и скорее всего скоро согласится с условиями Локо, так как начиная уже с первого января 2024 года их могут просто вычеркнуть из процесса переговоров.
Вера сможет на прямую договориться с Локо.

Кстати фраза Андреева в конце тоже посыл: "Если никто другой не придёт за ним, то да".
Да они могут попытаться продать Веру другому клубу, но вот если сам аргентинец не увидит выгоду, то Оренбург пролетит как "фанера над Парижем".
112910415
112910415
вчера в 18:33
интересненько !
внутри России сложности ?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20
С платежами возникли сложности.))
Два российских клуба решили платежи через Мадагаскарский Сельхоз Банк провести?
8aegw3gcxa89
8aegw3gcxa89
вчера в 18:00
Значит надо дрезине искать другие варианты
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:44, ред.
Хватит раздербанивать конкурентов из одной лиги... Ищите в низших лигах таланты , на крайняк за рубежом...
sihafazatron
sihafazatron ответ idres (раскрыть)
вчера в 15:44
Тогда летом бесплатно уйдет, это не устроит руководство
idres
idres
вчера в 15:43
Пусть остается до лета.. некогда искать ему замену.
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