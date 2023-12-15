В «Оренбурге» подтвердили, что трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что переход полузащитника в «Локомотив» не состоится.

Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да.