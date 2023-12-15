В «Оренбурге» подтвердили, что трансфер Лукаса Веры в «Локомотив» сорвался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подтвердил, что переход полузащитника Лукаса Веры в «Локомотив» не состоится.
Трансфер Веры сорвался. Почему? С платежами возникли сложности. Вера останется в «Оренбурге» до лета? Если никто другой не придёт за ним, то да.
Скорее всего Оренбург хочет сразу всю сумму, а Локо предлагал частями, отсюда и сложности.
А вообще фк Оренбург играет с огнём и скорее всего скоро согласится с условиями Локо, так как начиная уже с первого января 2024 года их могут просто вычеркнуть из процесса переговоров.
Вера сможет на прямую договориться с Локо.
Кстати фраза Андреева в конце тоже посыл: "Если никто другой не придёт за ним, то да".
Да они могут попытаться продать Веру другому клубу, но вот если сам аргентинец не увидит выгоду, то Оренбург пролетит как "фанера над Парижем".
Скорее всего Оренбург хочет сразу всю сумму, а Локо предлагал частями, отсюда и сложности.
А вообще фк Оренбург играет с огнём и скорее всего скоро согласится с условиями Локо, так как начиная уже с первого января 2024 года их могут просто вычеркнуть из процесса переговоров.
Вера сможет на прямую договориться с Локо.
Кстати фраза Андреева в конце тоже посыл: "Если никто другой не придёт за ним, то да".
Да они могут попытаться продать Веру другому клубу, но вот если сам аргентинец не увидит выгоду, то Оренбург пролетит как "фанера над Парижем".