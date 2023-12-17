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FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 2000-х

вчера, 10:58

Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших футболистов первого десятилетия XXI века.

Рейтинг возглавил бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо. С «Барселоной» он дважды выигрывал чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), столько же раз Суперкубок страны (2005, 2006) и один раз Лигу чемпионов (2005/06). Также на его счету победа в Серии А с «Миланом» (2010/11). В 2002-м футболист выиграл чемпионат мира, в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо.

2. Тьерри Анри.

3. Роналдо.

4. Лионель Месси.

5. Криштиану Роналду.

6. Зинедин Зидан.

7. Хави.

8. Андрес Иньеста.

9. Луиш Фигу.

10. Андреа Пирло.

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Все комментарии
Palex
Palex
вчера в 19:41
Роббен, Рибери, Мюллер нет?
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:34
Верь во, что хочешь. Если считаешь это ценной наградой, радуйся. В этом году ее получит Роналду. Неофициальная награда за победу в неофициальном турнире и голы в любительской лиге. Символично.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:49
Хорошо придумал, продолжай) Нет никаких подтверждений твоим словам. Основатели арабы и итальянцы. Если бы не считалась официальной, не собирала бы всех звёзд футбола каждый год)
Elliada
Elliada ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:39
Награда, которую основал Роналду, считает Роналду лучше Месси? Было бы удивительно, если бы было бы наоборот. Роналду её основал, так как другие награды не мог завоевать. Престиж этой награды 0. Она даже официальной не считается. Пусть хоть каждый год Роналду получает, в реальном мире ничего не изменится.
Karkaz
Karkaz ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 13:35
Как обычно? А Globe Soccer Awards сказал что Роналду лучший игрок 21 века с 2001 по 2020. А Месси второй. И?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 12:22, ред.
Жаль, что Рон "пропил" карьеру.. Это отвратительно..
galem72
galem72
вчера в 12:22
В корне не согласен с нижними местами оригинального списка топ-32 нулевых. Как можно Пашку, Рыжего, Императора, Вождя и Вийеру опустить на такое дно?!
Elliada
Elliada ответ Lewa2708 (раскрыть)
вчера в 12:04
Скорее всего, составили топ-30 или топ-50, просто тут выложили топ-10. Уверен, что в списке, помимо тех, которых указали я и ты, есть Шевченко, Петр Чех, Касильяс, Деку и другие
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:04
И здесь Месси выше Рони. Этого Рони не перенесет.
Последние из Могикан перед эпохой двух великих.
Lewa2708
Lewa2708 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:35
Для целого десятилетия топ-10 слишком маленький список... Топ-30 хотя бы, чтобы обозначить и вспомнить других не менее важных для футбола игроков
Elliada
Elliada
вчера в 11:26
С первым местом вопросов нет. Роналдиньо был дико хорош. Непонятно почему в актив Роналдиньо записали победу в Серии А 2010/2011. Это ведь другое другое десятилетие. Где Это'О, Фернандо Торрес, Рауль?

Как обычно, Месси уделывает Роналду. Вечно второй. Уже как-то жаль его. Всю карьеру в тени Месси.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 11:22
Когда я вспоминаю о 2000-х, то сразу в голову врезаются такие игроки как Анри, Зидан, Роналдо и Роналду, Руни, Кака, Буффон, Кан, Бекхэм, Джеррард, Лэмпард, Виейра, Адриано, Роналдиньо, Роберто Карлос
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 11:03
Вместо Фигу должен быть Кака
Grizly88
Grizly88
вчера в 10:59
Бред а не список
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