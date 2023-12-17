FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 2000-х

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вчера, 10:58

Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших футболистов первого десятилетия XXI века.

Рейтинг возглавил бывший игрок сборной Бразилии . С «Барселоной» он дважды выигрывал чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), столько же раз Суперкубок страны (2005, 2006) и один раз Лигу чемпионов (2005/06). Также на его счету победа в Серии А с «Миланом» (2010/11). В 2002-м футболист выиграл чемпионат мира, в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Роналдиньо.

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