FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 2000-х

Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших футболистов первого десятилетия XXI века.
Рейтинг возглавил бывший игрок сборной Бразилии Роналдиньо. С «Барселоной» он дважды выигрывал чемпионат Испании (2004/05, 2005/06), столько же раз Суперкубок страны (2005, 2006) и один раз Лигу чемпионов (2005/06). Также на его счету победа в Серии А с «Миланом» (2010/11). В 2002-м футболист выиграл чемпионат мира, в 2005-м стал обладателем «Золотого мяча».
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Роналдиньо.
2. Тьерри Анри.
3. Роналдо.
4. Лионель Месси.
6. Зинедин Зидан.
7. Хави.
8. Андрес Иньеста.
9. Луиш Фигу.
10. Андреа Пирло.
Как обычно, Месси уделывает Роналду. Вечно второй. Уже как-то жаль его. Всю карьеру в тени Месси.
Как обычно, Месси уделывает Роналду. Вечно второй. Уже как-то жаль его. Всю карьеру в тени Месси.