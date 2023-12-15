У Захаряна больше шансов на победу в ЛЧ, чем у «Интера» и ПСЖ. Рейтинг фаворитов удивит

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вчера, 19:10

В топ-3 – «золотая троица».

1-е место. «Реал»

«Сливочные» не просто так одни из лучших в ЛЧ . Это стиль, традиции, история. Стиль – «ромб» в центре поля, Беллингем в амплуа флагмана проекта. Традиции – привлекательная преемственность поколений, когда Модрича и Крооса оставляют учить молодых Тчуамени, Камавингу и того же Джуда. С историей всё ясно: «Реал» – самый титулованный клуб в истории ЛЧ .

В Ла Лиге нет настолько серьёзной конкуренции, такого драйва. Его мадридцы получают от противостояния с лучшими – с «Челси», «Ливерпулем», «Ман Сити». Интересно, в какую часть сетки банду Анчелотти занесёт на этот раз – но независимо от итогов жеребьёвки, «Реал» будет фаворитом. Потому что это «Реал».

Групповую стадию «галактикос» прошли на классе, глубины скамейки должно хватить на вторую часть кампании. Смущает отсутствие форварда, травмы Куртуа, Милитао, Тчуамени, Камавинги, Винисиуса. Но завершение берёт на себя Беллингем, большинство вернётся из лазарета к старту плей-офф. К тому же у «Реала» есть сверхспособность в неочевидных ситуациях добиваться необходимого.

2-е место. «Ман Сити»

Традициям и истории «Реала» противостоит системность Гвардиолы и его «Сити». До прошлого сезона «горожане» были в одном ранге с ПСЖ – при солидных тратах клубу не давался главный еврокубок. Наконец Пеп приручил этот турнир – прошёл по труднейшей части сетки, и в награду разобрался с «Интером» в финале.

Понятно – сейчас у «небесно-голубых» накопилась усталость, есть ощущение выполненной миссии, ещё и несколько потерь. Команда неожиданно просела в Премьер-Лиге – и стоило бы ожидать того же в ЛЧ . Есть пара контраргументов. Во-первых, «Сити» не может устать от главного еврокубка, поскольку ему только недавно впервые удалось добиться успеха. Во-вторых, среди фаворитов нет клубов без проблем. У «Реала» череда травм, «Бавария» мучается с Тухелем. «Сити» – второй по делу.

3-е место. «Бавария»

В Бундеслиге мюнхенцам уже не так скучно – своими силами отдали лидерство «Байеру», играют в интригу (опустились на 3-е место). Есть тут и системные проблемы. Тухель не нашёл общего языка со многими исполнителями, команде после ухода Нагельсманна стало только хуже. Теперь собираются при первой же возможности выкрасть у «фармацевтов» Хаби Алонсо.

В любом случае мюнхенцы лишь замыкают тройку фаворитов. Им не хватает глубины в обороне, плюс в клубе токсичная атмосфера – мысленно боссы уже готовятся к лету, когда пригласят Алонсо.

4-е место. «Боруссия» Д

Дортмундцев стоит поставить ниже – удивить куда больше способны «Атлетико», «Арсенал», «Интер» уже добирался до финала и не стал слабее. К тому же подопечные Эдина Терзича слабо играют в Бундеслиге и не показывают стабильности.

Высокая оценка «чёрно-жёлтых» – скорее пожелание увидеть в их лице новую сенсацию Лиги чемпионов. Какой когда-то были «Аякс», «Тоттенхэм», «Лион», «Вильярреал». Предпосылки есть – дортмундцы выжили в «мясорубке» группы смерти с «Пари Сен-Жермен», «Миланом» и «Ньюкаслом». Да не просто выжили – потрепали каждого и финишировали первыми.

Плюс проблемы в чемпионате – скорее следствие серии травм. Но к февралю-марту лидеры «Боруссии» вернутся – и годом ранее команда уже показывала, на что способна в этот момент.

5-е место. «Сосьедад»

Ещё один кандидат на статус главного открытия. Баскам досталась серьёзная группа с финалистом прошлой ЛЧ и перспективным проектом из Португалии. Изначально конкурировать должны были с последними – но «Бенфика» сразу сошла с дистанции. Мало того – «бело-голубые» уже в первом туре зажали «Интер», вынудив отыгрываться.

Дальнейший ход в групповой стадии превзошёл ожидания – «Сосьедад» не проиграл ни разу и занял первое место с 12 очками в 6 матчах.

Под руководством Иманола Альгуасила коллектив играет в крайне интенсивный футбол, не даёт сопернику продохнуть – причём неважно, аутсайдер это, середняк или фаворит. Тяжело будет всем – поэтому и хочется наблюдать басков в ЛЧ как можно дольше.

Хотя дело в том числе и в Арсене Захаряне. После травмы Барренетчеа Альгуасилу пришлось в срочном порядке интегрировать россиянина в стартовый состав. Пока испанец восстанавливается, экс-хавбек «Динамо» будет набираться опыта и закаляться матчами Ла Лиги. Там, глядишь, дело и до конкуренции за место в старте на игры ЛЧ дойдёт.

В топ-10 – «Арсенал», «Интер», «Барса» и «Наполи», но не ПСЖ

Каждая из этих команд выглядит солиднее тех же дортмундцев или «Сосьедада» – но в Лиге чемпионов всегда находится место «тёмным лошадкам». Испанцы и немцы заняли эту квоту.

«Арсеналу» бороться за главный трофей пока рано – и не так необходимо. В первую очередь перед «канонирами» – задача прервать гегемонию «Сити». А для этого надо ещё «Ливерпуль» столкнуть с 1-й строчки. Англичанам не до еврокубковых разборок.

«Интер» добрался до финала годом ранее – но сложно сказать, насколько такой результат объективен. Им не пришлось играть ни с «Реалом», ни с «Баварией», ни даже с «Челси». Сейчас же много сил тратится на Серию А – поставлена задача вернуть чемпионство, а конкуренция возросла.

У «Барселоны» слишком много проблем – серьёзные ограничения по тратам на трансферы, кадровые проблемы, состав только набирается опыта.

«Наполи» привыкает к новому тренеру – вдохновителем успеха-то был Спаллетти, а сейчас приходится работать без него.