«Лилль» избежал поражения в матче с ПСЖ

«Лилль» и ПСЖ сыграли вничью в 16-м туре Лиги 1 (1:1).
На 66-й минуте гол с пенальти забил Килиан Мбаппе и вывел гостей вперед. Ответным мячом на 90+4-й отличился Джонатан Дэвид.
После матча «Лилль» идет на 4-м месте (28 очков), ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (37 баллов).
Энрике угадал с заменой - вывел в конце Асенсио и тот привёз гол. ЗамеЧтательно. Опыт и тренерскую чуйку не пропьёшь!
Ждём жеребьёвку ЛЧ. С такой безобразной игрой, пусть сразу на Баварию выходят, чтоб долго не мучиться...
P.S. Лиллю мои поздравления. Ребята резвые и с характером.
Энрике угадал с заменой - вывел в конце Асенсио и тот привёз гол. ЗамеЧтательно. Опыт и тренерскую чуйку не пропьёшь!
Ждём жеребьёвку ЛЧ. С такой безобразной игрой, пусть сразу на Баварию выходят, чтоб долго не мучиться...
P.S. Лиллю мои поздравления. Ребята резвые и с характером.