«Лилль» избежал поражения в матче с ПСЖ

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сегодня, 00:41

«Лилль» и ПСЖ сыграли вничью в 16-м туре Лиги 1 (1:1).

На 66-й минуте гол с пенальти забил Килиан Мбаппе и вывел гостей вперед. Ответным мячом на 90+4-й отличился Джонатан Дэвид.