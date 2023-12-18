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«Лилль» избежал поражения в матче с ПСЖ

сегодня, 00:41
ЛилльЛоготип футбольный клуб Лилль1 : 1Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

«Лилль» и ПСЖ сыграли вничью в 16-м туре Лиги 1 (1:1).

На 66-й минуте гол с пенальти забил Килиан Мбаппе и вывел гостей вперед. Ответным мячом на 90+4-й отличился Джонатан Дэвид.

После матча «Лилль» идет на 4-м месте (28 очков), ПСЖ лидирует в таблице чемпионата Франции (37 баллов).

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Источник: soccer.ru Фото: Сайт 20minutes.fr
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:55
Лилль имеет характер !
А парижане ...
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 03:36
Насколько трудно будет Пари Сен-Жермен в борьбе за чемпионство?
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 03:35
Перечисленные являются самыми ключевыми нападающими, но играют и другие.
x428zx78crtg
x428zx78crtg
сегодня в 03:09
    Imrebellion
    Imrebellion
    сегодня в 01:03
    Похоже ПСЖ Энрике это ставка на бегунков в атаке с Мбаппе, Дембеле, КолоМуани. Найс тактика.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 00:47, ред.
    Красавцы, ничё не попишешь...
    Энрике угадал с заменой - вывел в конце Асенсио и тот привёз гол. ЗамеЧтательно. Опыт и тренерскую чуйку не пропьёшь!

    Ждём жеребьёвку ЛЧ. С такой безобразной игрой, пусть сразу на Баварию выходят, чтоб долго не мучиться...

    P.S. Лиллю мои поздравления. Ребята резвые и с характером.
    Don Nerazzurri
    Don Nerazzurri
    сегодня в 00:43
    Красавчики Лилль!
    Гость
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