«Болонья» одержала победу в матче с «Ромой» и идёт в зоне Лиги чемпионов

«Болонья» обыграла «Рому» в 16-м туре Серии А (2:0).
Никола Моро открыл счет на 37-й минуте, а на 49-й автоголом отличился Расмус Кристенсен.
После поединка «Болонья» занимает 4-е место (28 очков), «Рома» находится на 7-й строчке (25 пунктов).
«Болонья» обыграла «Рому» в 16-м туре Серии А (2:0).
Никола Моро открыл счет на 37-й минуте, а на 49-й автоголом отличился Расмус Кристенсен.
После поединка «Болонья» занимает 4-е место (28 очков), «Рома» находится на 7-й строчке (25 пунктов).
В еврокубках должны быть на следующий год
В еврокубках должны быть на следующий год
побьют их ... но они молодцы !
побьют их ... но они молодцы !