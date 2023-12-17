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«Болонья» одержала победу в матче с «Ромой» и идёт в зоне Лиги чемпионов

вчера, 21:57
БолоньяЛоготип футбольный клуб Болонья2 : 0Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

«Болонья» обыграла «Рому» в 16-м туре Серии А (2:0).

Никола Моро открыл счет на 37-й минуте, а на 49-й автоголом отличился Расмус Кристенсен.

После поединка «Болонья» занимает 4-е место (28 очков), «Рома» находится на 7-й строчке (25 пунктов).

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 07:37
Болонье респект, красавцы - фаворитов кусают исправно
В еврокубках должны быть на следующий год
112910415
112910415
сегодня в 06:18
аплодисменты смельчакам !
побьют их ... но они молодцы !
mr8cebubfa27
mr8cebubfa27
сегодня в 05:32
Болонья обыграла и заняла место Ромы,привет Особенному
ДСА
ДСА
сегодня в 05:05
До финиша ещё далеко, Болонья не удержится на четвертом месте
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 23:44
Рома когда-то была командой.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 23:30
Рома не попадет даже в ЕК.
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:49
Равная игра , Рома точно не заслуживает такого поражения. Но счёт на табло.
drug01
drug01
вчера в 22:25
Победа важная но до Лиге ещё далеко!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:18
Это временно. Болонья не попадет в лч
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