В «Сочи» рассказали, что в тренерском штабе Морено должны быть иностранцы

Генеральный директор «Сочи» рассказал о комплектации тренерского штаба нового наставника команды .

Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история. Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно.