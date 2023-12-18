В «Сочи» рассказали, что в тренерском штабе Морено должны быть иностранцы

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о комплектации тренерского штаба нового наставника команды Роберта Морено.
Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история. Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно.
- Команду тренирует физрук Точилин, хорошо бы не вылететь
- Команду тренирует умный Федотов, и, выжав с ветеранами серебро, уходит
- Команд тренирует физрук Точилин
- Команду тренирует умный Бердыев, после пяти матчей сам уходит
- Команду тренируют физруки Хохлов и опять Точилин
- Команду тренирует умный Морено
Как бы логика подсказывает, значит, что он снова сам свалит, но в принципе это напоминает какой-то генератор случайных чисел, подход руководства "Сочи".
- Команду тренирует физрук Точилин, хорошо бы не вылететь
- Команду тренирует умный Федотов, и, выжав с ветеранами серебро, уходит
- Команд тренирует физрук Точилин
- Команду тренирует умный Бердыев, после пяти матчей сам уходит
- Команду тренируют физруки Хохлов и опять Точилин
- Команду тренирует умный Морено
Как бы логика подсказывает, значит, что он снова сам свалит, но в принципе это напоминает какой-то генератор случайных чисел, подход руководства "Сочи".