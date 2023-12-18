Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

В «Сочи» рассказали, что в тренерском штабе Морено должны быть иностранцы

вчера, 16:51

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал о комплектации тренерского штаба нового наставника команды Роберта Морено.

Работаем, как и в любом другом клубе. По нашему мнению, должна получиться очень хорошая история. Когда будет известен штаб? В ближайшее время точно будет, до начала общих сборов он будет укомплектован. Здесь надо исходить от главного тренера. Мы должны понимать, что это должны быть иностранцы. Посмотрим, в ближайшие дни что-то будет понятно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Оренбурге» высказались о будущем Деограсии
17 декабря
Бояринцев: «Поступают предложения по работе из Второй лиги»
16 декабря
Мостовой хочет пройти стажировку в «Краснодаре»
16 декабря
В «Сочи» едет бывший тренер Испании и «Монако». Ссорился с Энрике из-за сборной, теперь будет спасать южан
16 декабряМаксим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии7
В тренерский штаб «Оренбурга» войдут аргентинец и испанец
15 декабря
Пятибратов ответил на вопрос о своём будущем
14 декабря
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:40
Своя рубашка к телу ближе. Что непонятного. Так было и будет.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 18:38
Я не понимаю ещё больше. Они чередуют ротацию тренеров, которые способны построить хорошую команду, с низкопробными физруками, в итоге выглядит это всё как

- Команду тренирует физрук Точилин, хорошо бы не вылететь
- Команду тренирует умный Федотов, и, выжав с ветеранами серебро, уходит
- Команд тренирует физрук Точилин
- Команду тренирует умный Бердыев, после пяти матчей сам уходит
- Команду тренируют физруки Хохлов и опять Точилин
- Команду тренирует умный Морено

Как бы логика подсказывает, значит, что он снова сам свалит, но в принципе это напоминает какой-то генератор случайных чисел, подход руководства "Сочи".
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:35
Думаю, что наверное свих "корешей" будет подтягивать на заработки.
112910415
112910415
вчера в 17:08
э-э ...любые иностранцы ?
2bf8b8yst9v3
2bf8b8yst9v3
вчера в 17:02
Не понимаю я этого. В прошлом году тонущее Торпедо подписало какого-то Попу Котлету, теперь эти. Мне кажется, чтоб спастись, нужен наш отечественный, который все подводные камни знает. Где с кем можно договориться, у кого очки взять с отдачей в следующем сезоне, у кого за деньги или по дружбе. Вон Шалимов без работы сидит, а он когда-то "Ахмат" вытащил, а потом "Урал".
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 