В «Сочи» едет бывший тренер Испании и «Монако». Ссорился с Энрике из-за сборной, теперь будет спасать южан

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вчера, 10:20

Готовы закупиться зимой, у тренера – долгосрочный контракт.

«Сочи» — пример того, как стагнирующему неинтересному проекту в момент привлечь к себе внимание. Притом скорее в положительном ключе. После ужасной осени перемены на тренерском мостике напрашивались – и кажется, южанам удалось сорвать джекпот.

Тренер с опытом работы в топ-командах

Роберт Морено – безусловно топ для РПЛ . У испанского специалиста был отличный учитель – Луис Энрике. С ним он познакомился ещё в 2008 году, а с 2010-го они начали совместную работу. С тех пор Роберт был бессменным и надёжным ассистентом для будущего наставника «Ромы», «Сельты», «Барсы» и сборной Испании.

Вместе они забрали 2 титула Ла Лиги, 3 Кубка Испании и один Суперкубок, одерживали победу в ЛЧ и завоевали Суперкубок УЕФА .

В «красной фурии» между двумя тренерами случился раскол. Энрике, пришедший с Морено в сборную в 2018 году, годом позже экстренно покинул пост из-за несчастья в семье – его 9-летняя дочка Ксана болела остеосаркомой (скончалась в августе 2019-го).

Обязанность удержать сборную от раскола и подготовить к Евро-2020 легла как раз на Морено – сначала он исполнял обязанности наставника, затем стал полноценным главным тренером.

С Робертом статистика испанцев – 8 побед и 2 ничьи, отлично проведённый отбор. Тем не менее, оправившийся от трагедии Энрике вернулся. А Морено пришлось покинуть тренерский штаб (стёртые временем подробности – в этом тексте) – позже он так высказался о ссоре:

Я люблю Луиса Энрике и всегда буду поддерживать. Я лично ему говорил, что отойду в сторону, если он захочет вернуться в сборную. Я был шокирован тем, что он не хочет меня видеть в национальной команде. Не понимаю, почему он говорил о предательстве. Я всегда был лоялен к нему. Если бы я не согласился тренировать Испанию, Федерация нашла бы другого человека. Но в таком случае Энрике точно не смог бы вернуться.

До прихода в «Сочи» испанский менеджер успел поработать в «Монако» и «Гранаде».

Перемены в «Сочи» были неизбежны

Сочинцам как воздух требовался толчок – первая часть сезона сложилась откровенно ужасно. Недавно серебряный призёр стагнировал до середняка, но теперь вообще оказался на дне Премьер-Лиги. Боссы быстро осознали просчёт с Дмитрием Хохловым в роли главного тренера (отправили в отставку в сентябре), но из альтернатив был только Александр Точилин. С ним у южан – 1 победа в 10 матчах чемпионата. Столько же – в трёх кубковых встречах.

Перед коллективом встал вопрос выживания, хотя ранее они сколотили неплохой состав. К лету в команде уже были неплохие легионеры Лука Джорджевич и Мигел Силвейра – плюс в межсезонье привезли вингера Мартина Крамарича (сейчас лучший бомбардир команды – 4 мяча), центрального защитника Марсело Алвеса (закрепился в стартовом составе), а в октябре договорились с форвардом Алехандро Кабеса.

Команде это никак не помогло. Начиная с 10-го тура, «Сочи» замыкает таблицу Премьер-Лиги. Отставание от «Оренбурга» в зоне стыков – 4 очка, а от «Урала» за её пределами – 8.

Ожидается серьёзная ротация

Руководство сочинцев серьёзно подошло к тренерскому вопросу. По инсайдам, контракт с Морено подписали на 2,5 года – до окончания текущего сезона с опцией продления на 2 года. Шаг логичный – прежде всего команде надо выбраться из зоны вылета. И в зависимости от решения задачи и представленной стратегии сложится дальнейшее сотрудничество.

Для нового наставника главное – его готовы снабдить трансферами. Селекционеры готовы к масштабной кампании – сообщается, что предстоит привезти 5-6 игроков, со столькими же планируют распрощаться – Нобоа не тронут, поскольку это опытный испаноязычный исполнитель. Такой Роберту Морено потребуется для налаживания связи с коллективом.

Главный стартап года или оглушительный провал

Такой шаг – серьёзный риск. Прежде всего, менеджер почти 2 года оставался без работы. К тому же после сборной Испании и проблемного, но всё-таки «Монако» работать с тонущим «Сочи» — совсем другое. Тут и уровень футбола другой, и пути в еврокубки нет.

Даже в спортивной плоскости остаётся неопределённость. По последним инсайдам, Морено приехал без тренерского штаба – и только собирается найти трёх помощников, кандидатуры пока не определены. По другим данным, испанец ищет специалиста с опытом работы в РПЛ , чтобы быстрее познакомиться со спецификой чемпионата. Для главного тренера он станет проводником.

В любом случае следить за «Сочи» теперь станет интереснее. У коуча будут полноценные сборы, ему готовы привезти необходимых исполнителей. После паузы останется время на раскачку (первая игра в марте – с «Балтикой», после «Локомотива» — матчи против « СКА -Хабаровска» и «Ахмата»).

Привлекает и то, что менеджер ищет человека конкретно под работу в РПЛ . Именно такая встряска команде и была необходима. Даже говоря о риске, стоит помнить турнирное положение – хуже южанам уже не станет.

А вот если ставка сыграет, это назначение может стать и долгой историей, перспективным проектом. Один раз такую возможность сочинцы уже упустили – когда не дали время раскрыться Гаранину. Итог наблюдаем сейчас.