Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: тренерские слухи

Бояринцев: «Поступают предложения по работе из Второй лиги»

вчера, 18:31

Экс-тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал о наличии предложений по работе от клубов Второй лиги.

Очень обидно было расставаться с «Соколом». Саратов — хороший город с болельщиками и антуражем. Результата положительного только не хватило. Сейчас нахожусь в отпуске. Он и так официально должен был быть в декабре. Но тренеру даже в отпуске есть чем заняться.

Пока жду определённые варианты. Скорее всего, самое реальное ждать до весны. Сейчас будет немного сложно, потому что команды сформированы, тренерские штабы тоже. Поступают предложения по работе из Второй лиги, предлагают быть помощником. Думаю, что не стоит торопиться. Надо подождать, когда начнётся весенняя часть, чтобы готовиться. К таким вещам начинаешь относиться более спокойно. Переживаешь всегда, потому что хочется работать и быть востребованным, но есть другая сторона тренерской специальности. Нахожусь в моменте ожидания.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Оренбурге» высказались о будущем Деограсии
Сегодня, 12:41
Мостовой хочет пройти стажировку в «Краснодаре»
Вчера, 14:00
В «Сочи» едет бывший тренер Испании и «Монако». Ссорился с Энрике из-за сборной, теперь будет спасать южан
Вчера, 10:20Максим Тарасов в блоге Тренерская доляКомментарии8
В тренерский штаб «Оренбурга» войдут аргентинец и испанец
15 декабря
Пятибратов ответил на вопрос о своём будущем
14 декабря
СлухиСтало известно, кто может возглавить «Спартак-2»
14 декабря
Сортировать
Все комментарии
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:27
Лучше из третьей лиги рассмотреть..., а ещё лучше завязать...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:29
Есть деньги на жизнь, можно и перебирать предложениями.
5bs2eprh54qj
5bs2eprh54qj
вчера в 18:55
Точно , спешить не надо , про Спартак давно ходят слухи что место может освободиться, да и у Барселоны дела не очень. Так что надо немного подождать.
sova147
sova147
вчера в 18:51
Пора идти работать с низов а там какой результат будет!
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:49
Ну если хочет тренировать, то нужно соглашаться даже на 2 лигу...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 