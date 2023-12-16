Бояринцев: «Поступают предложения по работе из Второй лиги»

Экс-тренер «Сокола» рассказал о наличии предложений по работе от клубов Второй лиги.

Очень обидно было расставаться с «Соколом». Саратов — хороший город с болельщиками и антуражем. Результата положительного только не хватило. Сейчас нахожусь в отпуске. Он и так официально должен был быть в декабре. Но тренеру даже в отпуске есть чем заняться.

Пока жду определённые варианты. Скорее всего, самое реальное ждать до весны. Сейчас будет немного сложно, потому что команды сформированы, тренерские штабы тоже. Поступают предложения по работе из Второй лиги, предлагают быть помощником. Думаю, что не стоит торопиться. Надо подождать, когда начнётся весенняя часть, чтобы готовиться. К таким вещам начинаешь относиться более спокойно. Переживаешь всегда, потому что хочется работать и быть востребованным, но есть другая сторона тренерской специальности. Нахожусь в моменте ожидания.