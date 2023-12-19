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«Зенит» планирует усилиться защитником «Флуминенсе»

вчера, 11:24

«Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино, клубы ведут переговоры.

Стоимость возможного трансфера оценивается в 6 миллионов евро.

Игрок принял участие в 26 матчах в чемпионате Бразилии.

Ранее агент другого футболиста высказался о диалоге с «Зенитом».

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 18:35
Зенит умеет делать предложения...Гараю...Жулиано...Нино и др....
Когда уже никто и не смотрит на свою нынешнюю стоимость....
Хиромант
Хиромант
вчера в 18:06
- Чтобы купить что-нибудь нужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное. Явно пара защитников Зенита уже "навострила лыжи на выход". Других вариантов нет. Штат команды - ну никак не резиновый. Купят молодого техничного - продадут того, кто уже не вытягивает - ну так всё правильно... Естественный процесс для любого клуба...
lotsman
lotsman
вчера в 16:00
Интересно то, что в Зените об этом ничего не знают.)
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
вчера в 15:44
Что то в футболе хромает импортозамещение, пора президенту обратить на это внимание
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:38
По этой теме у мну только один вопрос, пусть и корявый и с прелюдией...)
Кто этого парня оценил в 6 млн.?
Бразильский сборник, молод, стоимость на transfermarkt: 11 млн € (19.12.2023)
С каких это пор в Бразилии стали распродавать своих лучших сынов за шапку сухарей?
112910415
112910415
вчера в 14:04
очень важно, что паспорт правильный ! )
Capral
Capral
вчера в 13:21
Никогда я не верил в бразильских защитников. Даже те, кто неплохо себя проявили- Кафу, Карлос, всё-равно, больше тяготели к атаке, а в защите собственных ворот были не очень надежны... Ну, Зениту видней. Они лучше бы подумали как тренера толкового приобрести, потому что с Семаком- команда будет только регрессировать.
x5d5e5578afm
x5d5e5578afm
вчера в 13:11
Кстати, неплохой пацанчик. Уж точно не хуже имеющихся в наличии ЦЗ. Капитан Флу и действующий футболист сб.Бразилии. Точно не помешал бы.
Нино, как я понимаю, некий аналог Ивановича или Ловрена. ЦЗ такого типа Зениту явно не хватает.
Возможно, что и агентский вброс - он только недавно дебютировал за основную сборную и ещё капитан во Флуминенсе после ухода Фреда на пенсию. Так что цена явно сейчас должна вырасти.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:51
Примотрели,может и подайдет для Зенита.
sova147
sova147
вчера в 12:22
Зенит делает ставку только на бразильцев, проверенный вариант
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:15
Жду новости. Газпром планирует лимит сделать 11/0на поле и 25/0 в заявке, чтобы наши не путались под ногами
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:43
Средненький футболист, но для Зенита сгодится.)
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