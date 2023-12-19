«Зенит» планирует усилиться защитником «Флуминенсе»

«Зенит» хочет подписать защитника «Флуминенсе» Нино, клубы ведут переговоры.
Стоимость возможного трансфера оценивается в 6 миллионов евро.
Игрок принял участие в 26 матчах в чемпионате Бразилии.
Ранее агент другого футболиста высказался о диалоге с «Зенитом».
Нино, как я понимаю, некий аналог Ивановича или Ловрена. ЦЗ такого типа Зениту явно не хватает.
Возможно, что и агентский вброс - он только недавно дебютировал за основную сборную и ещё капитан во Флуминенсе после ухода Фреда на пенсию. Так что цена явно сейчас должна вырасти.
Нино, как я понимаю, некий аналог Ивановича или Ловрена. ЦЗ такого типа Зениту явно не хватает.
Возможно, что и агентский вброс - он только недавно дебютировал за основную сборную и ещё капитан во Флуминенсе после ухода Фреда на пенсию. Так что цена явно сейчас должна вырасти.