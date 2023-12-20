«Челси» прошёл «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка Лиги

«Челси» одолел «Ньюкасл» в матче 1/4 финала Кубка Лиги Англии. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались лондонцы — 4:2.
«Сороки» вышли вперед на 16-й минуте усилиями Каллума Уилсона, на 90+2-й Михаил Мудрик перевел встречу в серию одиннадцатиметровых. В ней решающий промах допустил защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.
Давай, Мудрик- дерзай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Докажи всем, что ты- ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если по игре, то конечно, большого креатива в игре Челси не просматривается. Много шаблона, непродуманности, авантюрных атак и забросов. И это тем более странно, учитывая склонность Почета к комбинационному стилю. Но не всё и всегда получается. Замена Мудрика оказалась решающей. Мишанька и Челси- спасли игру и ставочку мне!!!!!!! Работы над игрой команды непочатый край, но надо иметь терпение... Как говорится: "За терпение- БОГ дает Спасение"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Давай, Мудрик- дерзай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Докажи всем, что ты- ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если по игре, то конечно, большого креатива в игре Челси не просматривается. Много шаблона, непродуманности, авантюрных атак и забросов. И это тем более странно, учитывая склонность Почета к комбинационному стилю. Но не всё и всегда получается. Замена Мудрика оказалась решающей. Мишанька и Челси- спасли игру и ставочку мне!!!!!!! Работы над игрой команды непочатый край, но надо иметь терпение... Как говорится: "За терпение- БОГ дает Спасение"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Нервная игра. Реализация ноль. Хорошо, что Трипье ошибся. А так было ощущение что никогда они не забьют такому троллейбусу сорок.
Но без шансов исполнили пенальти и Петрович в красивом прыжке отбив мяч выводит клуб в следующий раунд!
Этот трофей остается единственным шансом Челси попасть в еврокубки.
И нужно этот шанс не упускать.
По прежнему нападение синих беззубая, не могут попасть в ворота.
Джексон, Броя, и даже Нкунку - совсем беда.
Гюсто молодец! И конечно Палмер и Галахэр!
Нервная игра. Реализация ноль. Хорошо, что Трипье ошибся. А так было ощущение что никогда они не забьют такому троллейбусу сорок.
Но без шансов исполнили пенальти и Петрович в красивом прыжке отбив мяч выводит клуб в следующий раунд!
Этот трофей остается единственным шансом Челси попасть в еврокубки.
И нужно этот шанс не упускать.
По прежнему нападение синих беззубая, не могут попасть в ворота.
Джексон, Броя, и даже Нкунку - совсем беда.
Гюсто молодец! И конечно Палмер и Галахэр!