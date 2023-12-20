«Челси» прошёл «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка Лиги

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сегодня, 01:11

«Челси» одолел «Ньюкасл» в матче 1/4 финала Кубка Лиги Англии. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались лондонцы — 4:2.

«Сороки» вышли вперед на 16-й минуте усилиями Каллума Уилсона, на 90+2-й Михаил Мудрик перевел встречу в серию одиннадцатиметровых. В ней решающий промах допустил защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.