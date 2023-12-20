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«Челси» прошёл «Ньюкасл» в 1/4 финала Кубка Лиги

сегодня, 01:11
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)1 : 1Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедЗакончился после серии пенальти

«Челси» одолел «Ньюкасл» в матче 1/4 финала Кубка Лиги Англии. Основное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти точнее оказались лондонцы — 4:2.

«Сороки» вышли вперед на 16-й минуте усилиями Каллума Уилсона, на 90+2-й Михаил Мудрик перевел встречу в серию одиннадцатиметровых. В ней решающий промах допустил защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер.

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:31
Кто-то должен был уступить в этой встрече...
Capral
Capral
сегодня в 01:20, ред.
Ай да Мудрик, ай да молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! И концовочку спас, и пенальти забил!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодцы, Челси- молодцы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Рад за Челси, а за Мишку- еще больше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Давай, Мудрик- дерзай!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Докажи всем, что ты- ЛУЧШИЙ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Если по игре, то конечно, большого креатива в игре Челси не просматривается. Много шаблона, непродуманности, авантюрных атак и забросов. И это тем более странно, учитывая склонность Почета к комбинационному стилю. Но не всё и всегда получается. Замена Мудрика оказалась решающей. Мишанька и Челси- спасли игру и ставочку мне!!!!!!! Работы над игрой команды непочатый край, но надо иметь терпение... Как говорится: "За терпение- БОГ дает Спасение"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azkan
azkan
сегодня в 01:19
Челси с победой!
Нервная игра. Реализация ноль. Хорошо, что Трипье ошибся. А так было ощущение что никогда они не забьют такому троллейбусу сорок.
Но без шансов исполнили пенальти и Петрович в красивом прыжке отбив мяч выводит клуб в следующий раунд!
Этот трофей остается единственным шансом Челси попасть в еврокубки.
И нужно этот шанс не упускать.
По прежнему нападение синих беззубая, не могут попасть в ворота.
Джексон, Броя, и даже Нкунку - совсем беда.
Гюсто молодец! И конечно Палмер и Галахэр!
Гость
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