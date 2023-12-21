«Бавария» победила «Вольфсбург»

«Вольфсбург» уступил «Баварии» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2).
На 33-й минуте Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. Харри Кейн на 43-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Максимилиан Арнольд на 45+1-й забил единственный гол в составе хозяев.
«Вольфсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии, имея в активе 19 очков. «Бавария» находится на 2-й строчке с 38 баллами.
Вот кому надо отдать футбольные "знаки отличия и...." "Золотой мяч", ...бутса,....
А футбольному, аргентинскому Леониду Ильичу и Почётной грамоты хватит)
Заметьте, все Лео.... любят награды....)
Вот кому надо отдать футбольные "знаки отличия и...." "Золотой мяч", ...бутса,....
А футбольному, аргентинскому Леониду Ильичу и Почётной грамоты хватит)
Заметьте, все Лео.... любят награды....)