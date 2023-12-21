«Бавария» победила «Вольфсбург»

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сегодня, 00:23

«Вольфсбург» уступил «Баварии» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2).

На 33-й минуте Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. Харри Кейн на 43-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Максимилиан Арнольд на 45+1-й забил единственный гол в составе хозяев.

«Вольфсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии, имея в активе 19 очков. «Бавария» находится на 2-й строчке с 38 баллами.