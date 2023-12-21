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«Бавария» победила «Вольфсбург»

сегодня, 00:23
ВольфсбургЛоготип футбольный клуб Вольфсбург1 : 2Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

«Вольфсбург» уступил «Баварии» в матче 16-го тура Бундеслиги (1:2).

На 33-й минуте Джамал Мусиала вывел гостей вперёд. Харри Кейн на 43-й удвоил преимущество мюнхенской команды. Максимилиан Арнольд на 45+1-й забил единственный гол в составе хозяев.

«Вольфсбург» занимает 10-е место в чемпионате Германии, имея в активе 19 очков. «Бавария» находится на 2-й строчке с 38 баллами.

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Стадион «Фольксваген»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Бавария» в соцсети «X»
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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 07:36
Кейн супер!
Вот кому надо отдать футбольные "знаки отличия и...." "Золотой мяч", ...бутса,....
А футбольному, аргентинскому Леониду Ильичу и Почётной грамоты хватит)
Заметьте, все Лео.... любят награды....)
adekvat
adekvat
сегодня в 07:18
Бавария по весне свое доберет, если Кейн не перестанет забивать.
112910415
112910415
сегодня в 06:14
Кейн лучше, чем Бавария в целом.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:42
Титул под угрозой - чемпионской игры нет.
salleeh
salleeh
сегодня в 00:38
Игра Баварии всё ещё далека от идеальной, но со скрипом всё таки выиграли. По тому, как играют баварцы, можно предположить, что они реально могут проиграть несколько матчей во второй половине сезона, а вот игра Байера вселяет уверенность, мне кажется они серьёзно настроены и не позволят себе таких вольностей, которые мы видим в Баварии, у Мюнхенцев есть привычка засыпать по ходу матча…
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