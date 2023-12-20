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«Барселона» выиграла у «Альмерии»

сегодня, 22:56
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона3 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Барселона» одержала победу над «Альмерией» в матче 18-го тура Ла Лиги (3:2).

На 33-й минуте Рафинья открыл счёт. Гости отыгрались на 41-й — отличился Лео Баптистао. Серхи Роберто на 60-й вывел хозяев вперёд. На 71-й равенство в счёте восстановил Эдгар Гонсалес. На 83-й Роберто оформил дубль.

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 38 очков. «Альмерия» находится на 20-й строчке с 5 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Барселона» в соцсети «X»
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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 23:52
Аутсайдер,который ни разу не выиграл забил два гола Барсе на его поле,это позор для Хави,лучше бы он совсем ушел с тренерской работы.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 23:38
Опять хромает реализация, что же ты будешь с ними делать..
Лева вообще скис, в каждом матче у него появляются шикарные моменты, но он или не попадает, или бьет во вратаря. Для нападающего это катастрофа, ему нужно преодолеть этот барьер. Серхи Роберто надоело на это смотреть и он зарешал) мог вообще хет трик оформить, но чуть не повезло с этим, зато проявил себя, как лидер. Если бы не постоянные травмы, мог бы принести пользу намного больше.
В обороне, как обычно полный бардак, особенно старается Араухо. Самый надёжный защитник прошлого сезона, косячит больше всех. Мне в этом году больше нравится Иньиго Мартинес, надеюсь на его скорейшее выздоровление.
А так Барсу с победой! Удачи им
drug01
drug01
сегодня в 23:33
Разница в турнирной таблице большая но результат почти равный. Надо подумать
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 23:16
С победой Барселону и всех болельщиков этого клуба! Наконец-то вы нашли соперника, у которого получилось выиграть. Конечно, победа очень трудная далась. Альмерия молодцы. С такими проблемами, почти смогли увезти очко с Манжуики. Такими темпами, Хави Эрнандес скоро отправится отдыхать. И очень может так, что он не один уйдет. Игроком матча, я думаю, можно считать Луиша Машимиану. Кстати, Серхио Аррибас тоже результативное действие сделал.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 23:15
Тяжелая, трудовая победа Барселоны! Даже пропустив третий мяч, Альмерия могла сравнять счет, но шикарныц сейв совершил кипер каталонцев! Вообщем тяжелые три очка, возможно такие победы закалят молодых игроков Барселоны
u62znjv282rx
u62znjv282rx ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 23:14, ред.
С большим трудом победили каталонцы, а ведь в начале года Альмерия побеждала Барсу
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 23:10
Впрочем, теперь блаугранас могут отдохнуть пару недель и собраться с силами. Да и вообще до февраля буквально два матча с несильными соперниками да кубок с ноунеймом, "Бетис" мб только на выезде не так прост будет.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 23:01
Тяжко Барсе..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 22:58
Браво, вырвали на последних минутах победу у "Альмерии". Значит, в деле ещё каталонская генетика, андалусийцы уезжают с холма Монжуик с поджатыми хвостами.

Хави бросает вызов Яйцетрясу в борьбе за заветное третье место.
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