«Барселона» выиграла у «Альмерии»

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сегодня, 22:56

«Барселона» одержала победу над «Альмерией» в матче 18-го тура Ла Лиги (3:2).

На 33-й минуте Рафинья открыл счёт. Гости отыгрались на 41-й — отличился Лео Баптистао. Серхи Роберто на 60-й вывел хозяев вперёд. На 71-й равенство в счёте восстановил Эдгар Гонсалес. На 83-й Роберто оформил дубль.

«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 38 очков. «Альмерия» находится на 20-й строчке с 5 баллами.