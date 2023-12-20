«Барселона» выиграла у «Альмерии»

«Барселона» одержала победу над «Альмерией» в матче 18-го тура Ла Лиги (3:2).
На 33-й минуте Рафинья открыл счёт. Гости отыгрались на 41-й — отличился Лео Баптистао. Серхи Роберто на 60-й вывел хозяев вперёд. На 71-й равенство в счёте восстановил Эдгар Гонсалес. На 83-й Роберто оформил дубль.
«Барселона» занимает 3-е место в чемпионате Испании, имея в активе 38 очков. «Альмерия» находится на 20-й строчке с 5 баллами.
Лева вообще скис, в каждом матче у него появляются шикарные моменты, но он или не попадает, или бьет во вратаря. Для нападающего это катастрофа, ему нужно преодолеть этот барьер. Серхи Роберто надоело на это смотреть и он зарешал) мог вообще хет трик оформить, но чуть не повезло с этим, зато проявил себя, как лидер. Если бы не постоянные травмы, мог бы принести пользу намного больше.
В обороне, как обычно полный бардак, особенно старается Араухо. Самый надёжный защитник прошлого сезона, косячит больше всех. Мне в этом году больше нравится Иньиго Мартинес, надеюсь на его скорейшее выздоровление.
А так Барсу с победой! Удачи им
Лева вообще скис, в каждом матче у него появляются шикарные моменты, но он или не попадает, или бьет во вратаря. Для нападающего это катастрофа, ему нужно преодолеть этот барьер. Серхи Роберто надоело на это смотреть и он зарешал) мог вообще хет трик оформить, но чуть не повезло с этим, зато проявил себя, как лидер. Если бы не постоянные травмы, мог бы принести пользу намного больше.
В обороне, как обычно полный бардак, особенно старается Араухо. Самый надёжный защитник прошлого сезона, косячит больше всех. Мне в этом году больше нравится Иньиго Мартинес, надеюсь на его скорейшее выздоровление.
А так Барсу с победой! Удачи им