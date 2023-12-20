«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» и возглавил таблицу чемпионата Сербии

«Партизан» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче 9-го тура сербской Суперлиги (2:1).
На 41-й минуте Бибрас Натхо с пенальти открыл счёт, выведя хозяев вперёд. Салданья на 66-й удвоил преимущество «чёрно-белых». Шериф Ндиайе на 71-й забил единственный мяч в составе гостей.
«Партизан» вышел на 1-е место в чемпионате Сербии, набрав 47 очков. «Црвена Звезда» находится на 2-й позиции с 46 баллами.
Обе команды сыграли по девятнадцать игр.
Обе команды сыграли по девятнадцать игр.
Спасибо за уточнение, значит это касается только домашних матчей, и следовательно можно рассчитывать на продолжение рекордной серии.
Спасибо за уточнение, значит это касается только домашних матчей, и следовательно можно рассчитывать на продолжение рекордной серии.
"Белградский клуб не проигрывает уже 122 поединка в домашних встречах, серия длится с 2017 года."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1367149/crvena-zvezda 09.12.2023
Так , что домашняя беспроигрышная серия у них пока продолжается...
"Белградский клуб не проигрывает уже 122 поединка в домашних встречах, серия длится с 2017 года."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1367149/crvena-zvezda 09.12.2023
Так , что домашняя беспроигрышная серия у них пока продолжается...