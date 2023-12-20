«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» и возглавил таблицу чемпионата Сербии

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вчера, 22:00

«Партизан» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче 9-го тура сербской Суперлиги (2:1).

На 41-й минуте Бибрас Натхо с пенальти открыл счёт, выведя хозяев вперёд. Салданья на 66-й удвоил преимущество «чёрно-белых». Шериф Ндиайе на 71-й забил единственный мяч в составе гостей.

«Партизан» вышел на 1-е место в чемпионате Сербии, набрав 47 очков. «Црвена Звезда» находится на 2-й позиции с 46 баллами.