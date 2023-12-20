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«Партизан» обыграл «Црвену Звезду» и возглавил таблицу чемпионата Сербии

вчера, 22:00
ПартизанЛоготип футбольный клуб Партизан (Белград)2 : 1Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Партизан» одержал победу над «Црвеной Звездой» в матче 9-го тура сербской Суперлиги (2:1).

На 41-й минуте Бибрас Натхо с пенальти открыл счёт, выведя хозяев вперёд. Салданья на 66-й удвоил преимущество «чёрно-белых». Шериф Ндиайе на 71-й забил единственный мяч в составе гостей.

«Партизан» вышел на 1-е место в чемпионате Сербии, набрав 47 очков. «Црвена Звезда» находится на 2-й позиции с 46 баллами.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:33
Доброго Здоровья Аналитик!
Обе команды сыграли по девятнадцать игр.
stanichnik
stanichnik ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 23:30, ред.
Доброго Здоровья Варвар!
Спасибо за уточнение, значит это касается только домашних матчей, и следовательно можно рассчитывать на продолжение рекордной серии.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 23:25
Как после 9-го тура может быть 47 очков?
Варвар7
Варвар7 ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 23:20
Добрый вечер. Не совсем точно - была заметка , в которой говорилось о беспроигрышной серии белградцев , которую потом немного уточнили и указали , что не проигрывают именно в домашних матчах.
"Белградский клуб не проигрывает уже 122 поединка в домашних встречах, серия длится с 2017 года."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1367149/crvena-zvezda 09.12.2023
Так , что домашняя беспроигрышная серия у них пока продолжается...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:34
Если не ошибаюсь, то Црвена Звезда прервала свою многолетнюю беспроигрышную серию во внутреннем первенстве.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 22:03
Эти команды лидируют в Сербии.
Гость
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