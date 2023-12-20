Холанд не единственный футбольный герой 2023-го. И в этом списке нет места Месси

Лучше вручать персональные призы по итогам сезона.
Холанд заслужил награды за год
«Золотой мяч» предсказуемо уплыл к Месси, герою чемпионата мира. Но не все знают о реформе голосования за звание лучшему игроку мира. Французы теперь вручают награду по итогам клубного сезона, через год крайней отметкой станет финал Евро-2024. Но поскольку тяжело провести церемонию в конце августа, перенесли вручение наград на время, когда остыли эмоции от ЧМ-2022 и требла Холанда.
Глупая практика, лучше раздавать призы без пафоса в опере, но вовремя, до полноценного начала сезона в ЛЧ. А вот если говорим о награде за 2023 год, то здесь совсем не удивляют победы Холанда. У Эрлинга не только рекорд по голам за сезон в АПЛ – достижение, которое непросто установить в дебютном для молодого норвежца году, но и требл с «Манчестер Сити». Индивидуально форвард прошел большой путь.
А вот Месси, если берем именно календарный год, не может быть первым, хотя за него голосуют по инерции. Лионель создал сказку в Катаре, сыграл в великом финале против Франции и победил Мбаппе. Но в новом 2023-м вылетел в первом раунде ЛЧ вместе с Килианом, а затем уехал в Майами на отдых, ведь у «Интера» пока очень слабая команда. После голов в США нельзя выдавать титул футболисту года.
Месси банально не заслужил призы, которые на него упадут по итогам всего 2023-го, а не прошлого сезона. Роналду, Кейн, Мбаппе и Холанд выбили отметку в 50 голов за год, а Лионель сбавил в результативности. Так что Эрлинга отмечают по делу. Это победитель Лиги чемпионов, невероятно результативный игрок. Вот только Холанд не единственный герой и уж точно между ним и остальными нет пропасти, как случалось с Месси и Роналду.
Выделились многие футболисты
Об эгоизме звезд футбола говорят две вещи. Первая – обладатели «Золотого мяча» не записали ролики в поддержку приза для Левандовского в год разгара мировой пандемии. Роберт заслужил «Золотой мяч», а «Бавария» по делу расправилась в плей-офф не только с «Барселоной», но и со всеми остальными командами на пути. Увидели воровство, нельзя подобное допускать, когда в кармане у Месси и Роналду телефоны с камерами.
Второй некрасивый момент – Лионель символически не отдал ни один из своих «Золотых мячей» хотя бы Иньесте и Хави. Также годами не волновала система выбора победителя, хотя голосовали неадекватные люди. В жюри «Золотого мяча» персоны, которые ставят на пять первых мест представителей строго своей страны. Специально лишают поддержки конкурентов соотечественников и составляют произвольные списки.
Сейчас стало лучше, в первой пятерке «Золотого мяча-2023» Месси, Холанд, Мбаппе, Де Брюйне и Родри. В новом сезоне упрочили позиции Кейн и Беллингем. А вот ключевые футболисты «Манчестер Сити» с травмами. Де Брюйне не забрался на вершину, а Родри в тени своей позиции. Но двенадцать месяцев оказались богатыми на героев. Классно смотрелись Винисиус, Кварацхелия, Альварес, Салах и Бернарду. Впрочем, есть оговорки.
Главные герои нахватались неудач
Видели Холанда в бегущем «Манчестер Сити», где у Эдерсона, Стоунза, Родри и Де Брюйне тоже была важная роль. И не видим побед «горожан» благодаря Эрлингу, когда игра у команды не пошла, устали и переживают спад, похожий на тот, что был у чемпионского «Реала» после серии побед в ЛЧ и до обновления состава. Холанд по-прежнему результативный форвард, но не тянет в главных матчах.
Список минусов можно представить по каждому из главных футболистов 2023 года. Гризманн мощный, вчера стал лучшим снайпером в истории «Атлетико». Заслужил комплименты, поскольку переродился после падения в «Барселоне». Но импульс хорошей игры на ЧМ-2022 не помог Гризманну выиграть титулы с «Атлетико». Антуан – шикарный второй форвард, но это локальный герой невероятно высокого класса.
И Кейн ничего не выиграл, хотя удачно сменил клуб. У Родри победа Испании в Лиге Наций и требл с «Манчестер Сити», но немодная позиция для рейтингов. У Салаха место в атаке, но нет успехов «Ливерпуля». Наконец, расцвел умница Беллингем, но где Джуд был, когда «Бавария» выпустила из рук салатницу? В решающем туре не вышел на поле в составе «Боруссии» Д, но надо было набирать чемпионские очки до этого.
Будет яркая гонка в следующем году
Беллингем великолепен в «Реале», но в нынешней Ла Лиге великолепен также форвард «Жироны» Довбик, за трансфер которого не платили 100 млн евро. Кейн с Беллингемом и должны делать разницу. Посмотрим на них в плей-офф ЛЧ и на главном турнире для сборных в новом году. В четвертьфинале ЧМ против Франции год назад ни Харри, ни Джуд не сумели справиться с эмоциями и дожать команду Мбаппе.
Одновременно и хвалим различных героев года, вроде Лаутаро Мартинеса – финалиста Лиги чемпионов, и находим повод поругать. А генеральный вывод теперь на поверхности: сменилось футбольное поколение, эпоха Роналду и Месси ушла. После нее не пришел отрезок Неймара, подвели плохие привычки и травмы. Зато будет шанс увидеть Кейна, Беллингема, Мбаппе и Холанда в драке за «Золотой мяч-2024».
Эрлинга, как раньше поляка Левандовского, вниз потянут неудачи со сборной. Но англичане и француз Мбаппе сыграют на Евро, будет интересно. А в уходящем году по сумме всех показателей выиграл Холанд. Хотя Кейн и Беллингем рядом, как и Мбаппе с Гризманном. В 2024-м выбрать победителя станет ещё сложнее. Важно имя триумфатора ЛЧ, не всегда призы отдают чемпиону Европы.
Но что знаем точно – у Роналду и Месси нулевые шансы взять престижные индивидуальные награды. Будет другой король футбола, причем из пула близких по классу мастеров, ни у одного из которых нет армии фанатов в жюри различных изданий, как у Лео и Криштиану. Да и толпы хейтеров тоже нет, что замечательно. Не помешает быть добрее к футболистам. Божества и эталоны ушли в закат, остались живые люди.
И тут как бы всё
И тут как бы всё
а мячик опять получит Месси да нам пофиг
а мячик опять получит Месси да нам пофиг
Во-первых, Месси не сбавил в результативности, а просто сыграл меньше матчей. Автор забыл, как Месси пропускал игры в 2023 из-за отдыха после ЧМ, несогласованной поездки в СА, межсезонья, травм и в виду того, что сезон в МЛС закончился в октябре.
Во-вторых, о каком воровстве ЗМ Левандовского идет речь? Я напоминаю, что в виду отмены таких турниров, как Евро, КА, Олимпиада, некоторых национальных чемпионатов и сокращение ЛЧ было решено отменить вручение ЗМ 2020. И случилось это за месяц до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Кого обворовали, если отменили до?
С чего футболисты должны были требовать, чтобы поляку дали ЗМ? Есть в спорте прецеденты, когда спортсмены добивались вручения награды для кого-то другого? Если есть, то только для себя, а не для кого-то. На церемонии вручения ЗМ 2021 Месси высказался за ЗМ поляку, а другие что сделали? Автор видимо этого не знает и опять укоряет Месси в бездействии.
В-третьих, с чего Месси должен отдавать один из своих ЗМ? И как это будет выглядеть? Проголосовали за Месси, а он передает ЗМ другому. Все будут знать, что не его выбрали, это будет выглядеть как подачка или милостыня. Например, Роналду продал свой ЗМ за 2013. От этого он перестал быть обладателем ЗМ 2013? Конечно, нет.
В общем, с каждой строчкой не согласен. Очевидно, что автор предвзят. И смотря на имя автора, всё стает на места.
Во-первых, Месси не сбавил в результативности, а просто сыграл меньше матчей. Автор забыл, как Месси пропускал игры в 2023 из-за отдыха после ЧМ, несогласованной поездки в СА, межсезонья, травм и в виду того, что сезон в МЛС закончился в октябре.
Во-вторых, о каком воровстве ЗМ Левандовского идет речь? Я напоминаю, что в виду отмены таких турниров, как Евро, КА, Олимпиада, некоторых национальных чемпионатов и сокращение ЛЧ было решено отменить вручение ЗМ 2020. И случилось это за месяц до того, как Бавария выиграла ЛЧ. Кого обворовали, если отменили до?
С чего футболисты должны были требовать, чтобы поляку дали ЗМ? Есть в спорте прецеденты, когда спортсмены добивались вручения награды для кого-то другого? Если есть, то только для себя, а не для кого-то. На церемонии вручения ЗМ 2021 Месси высказался за ЗМ поляку, а другие что сделали? Автор видимо этого не знает и опять укоряет Месси в бездействии.
В-третьих, с чего Месси должен отдавать один из своих ЗМ? И как это будет выглядеть? Проголосовали за Месси, а он передает ЗМ другому. Все будут знать, что не его выбрали, это будет выглядеть как подачка или милостыня. Например, Роналду продал свой ЗМ за 2013. От этого он перестал быть обладателем ЗМ 2013? Конечно, нет.
В общем, с каждой строчкой не согласен. Очевидно, что автор предвзят. И смотря на имя автора, всё стает на места.
Не верится что Кейну могут дать ЗМ, "Золотую бутсу" возможно
Только если прорвёт и с клубом и с ЧЕ
Не верится что Кейну могут дать ЗМ, "Золотую бутсу" возможно
Только если прорвёт и с клубом и с ЧЕ