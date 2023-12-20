Холанд не единственный футбольный герой 2023-го. И в этом списке нет места Месси

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вчера, 22:08

Лучше вручать персональные призы по итогам сезона.

Холанд заслужил награды за год

«Золотой мяч» предсказуемо уплыл к Месси, герою чемпионата мира. Но не все знают о реформе голосования за звание лучшему игроку мира. Французы теперь вручают награду по итогам клубного сезона, через год крайней отметкой станет финал Евро-2024. Но поскольку тяжело провести церемонию в конце августа, перенесли вручение наград на время, когда остыли эмоции от ЧМ -2022 и требла Холанда.

Глупая практика, лучше раздавать призы без пафоса в опере, но вовремя, до полноценного начала сезона в ЛЧ . А вот если говорим о награде за 2023 год, то здесь совсем не удивляют победы Холанда. У Эрлинга не только рекорд по голам за сезон в АПЛ – достижение, которое непросто установить в дебютном для молодого норвежца году, но и требл с «Манчестер Сити». Индивидуально форвард прошел большой путь.

А вот Месси, если берем именно календарный год, не может быть первым, хотя за него голосуют по инерции. Лионель создал сказку в Катаре, сыграл в великом финале против Франции и победил Мбаппе. Но в новом 2023-м вылетел в первом раунде ЛЧ вместе с Килианом, а затем уехал в Майами на отдых, ведь у «Интера» пока очень слабая команда. После голов в США нельзя выдавать титул футболисту года.

Месси банально не заслужил призы, которые на него упадут по итогам всего 2023-го, а не прошлого сезона. Роналду, Кейн, Мбаппе и Холанд выбили отметку в 50 голов за год, а Лионель сбавил в результативности. Так что Эрлинга отмечают по делу. Это победитель Лиги чемпионов, невероятно результативный игрок. Вот только Холанд не единственный герой и уж точно между ним и остальными нет пропасти, как случалось с Месси и Роналду.

Выделились многие футболисты

Об эгоизме звезд футбола говорят две вещи. Первая – обладатели «Золотого мяча» не записали ролики в поддержку приза для Левандовского в год разгара мировой пандемии. Роберт заслужил «Золотой мяч», а «Бавария» по делу расправилась в плей-офф не только с «Барселоной», но и со всеми остальными командами на пути. Увидели воровство, нельзя подобное допускать, когда в кармане у Месси и Роналду телефоны с камерами.

Второй некрасивый момент – Лионель символически не отдал ни один из своих «Золотых мячей» хотя бы Иньесте и Хави. Также годами не волновала система выбора победителя, хотя голосовали неадекватные люди. В жюри «Золотого мяча» персоны, которые ставят на пять первых мест представителей строго своей страны. Специально лишают поддержки конкурентов соотечественников и составляют произвольные списки.

Сейчас стало лучше, в первой пятерке «Золотого мяча-2023» Месси, Холанд, Мбаппе, Де Брюйне и Родри. В новом сезоне упрочили позиции Кейн и Беллингем. А вот ключевые футболисты «Манчестер Сити» с травмами. Де Брюйне не забрался на вершину, а Родри в тени своей позиции. Но двенадцать месяцев оказались богатыми на героев. Классно смотрелись Винисиус, Кварацхелия, Альварес, Салах и Бернарду. Впрочем, есть оговорки.

Главные герои нахватались неудач

Видели Холанда в бегущем «Манчестер Сити», где у Эдерсона, Стоунза, Родри и Де Брюйне тоже была важная роль. И не видим побед «горожан» благодаря Эрлингу, когда игра у команды не пошла, устали и переживают спад, похожий на тот, что был у чемпионского «Реала» после серии побед в ЛЧ и до обновления состава. Холанд по-прежнему результативный форвард, но не тянет в главных матчах.

Список минусов можно представить по каждому из главных футболистов 2023 года. Гризманн мощный, вчера стал лучшим снайпером в истории «Атлетико». Заслужил комплименты, поскольку переродился после падения в «Барселоне». Но импульс хорошей игры на ЧМ -2022 не помог Гризманну выиграть титулы с «Атлетико». Антуан – шикарный второй форвард, но это локальный герой невероятно высокого класса.

И Кейн ничего не выиграл, хотя удачно сменил клуб. У Родри победа Испании в Лиге Наций и требл с «Манчестер Сити», но немодная позиция для рейтингов. У Салаха место в атаке, но нет успехов «Ливерпуля». Наконец, расцвел умница Беллингем, но где Джуд был, когда «Бавария» выпустила из рук салатницу? В решающем туре не вышел на поле в составе «Боруссии» Д, но надо было набирать чемпионские очки до этого.

Будет яркая гонка в следующем году

Беллингем великолепен в «Реале», но в нынешней Ла Лиге великолепен также форвард «Жироны» Довбик, за трансфер которого не платили 100 млн евро. Кейн с Беллингемом и должны делать разницу. Посмотрим на них в плей-офф ЛЧ и на главном турнире для сборных в новом году. В четвертьфинале ЧМ против Франции год назад ни Харри, ни Джуд не сумели справиться с эмоциями и дожать команду Мбаппе.

Одновременно и хвалим различных героев года, вроде Лаутаро Мартинеса – финалиста Лиги чемпионов, и находим повод поругать. А генеральный вывод теперь на поверхности: сменилось футбольное поколение, эпоха Роналду и Месси ушла. После нее не пришел отрезок Неймара, подвели плохие привычки и травмы. Зато будет шанс увидеть Кейна, Беллингема, Мбаппе и Холанда в драке за «Золотой мяч-2024».

Эрлинга, как раньше поляка Левандовского, вниз потянут неудачи со сборной. Но англичане и француз Мбаппе сыграют на Евро, будет интересно. А в уходящем году по сумме всех показателей выиграл Холанд. Хотя Кейн и Беллингем рядом, как и Мбаппе с Гризманном. В 2024-м выбрать победителя станет ещё сложнее. Важно имя триумфатора ЛЧ , не всегда призы отдают чемпиону Европы.

Но что знаем точно – у Роналду и Месси нулевые шансы взять престижные индивидуальные награды. Будет другой король футбола, причем из пула близких по классу мастеров, ни у одного из которых нет армии фанатов в жюри различных изданий, как у Лео и Криштиану. Да и толпы хейтеров тоже нет, что замечательно. Не помешает быть добрее к футболистам. Божества и эталоны ушли в закат, остались живые люди.