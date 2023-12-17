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Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших бразильских футболистов

вчера, 18:49

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:

1. Пеле;

2. Роналдо;

3. Гарринча;

4. Роналдиньо;

5. Ромарио;

6. Ривалдо;

7. Зико;

8. Жаирзиньо;

9. Неймар;

10. Сократес.

Ранее был опубликован рейтинг лучших аргентинских игроков.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:46
кто эксперты, какие критерии ?
много в Бразилии ярких звёзд
Elliada
Elliada ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 22:30
Скорей всего, список составляли исходя из достижений в сборной. Иначе не понятно почему Неймар так высоко, а Кака вообще нет в топ-10. На уровне сборной Неймар лучший бомбардир, а Кака отыграл 25 минут на победном ЧМ 2002. Оба выиграли Кубок Конфедераций. Больше достижений у обоих в сборной нет.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 22:11
Когда узнаем, по каким критериям выбирались указанные футболисты, тогда и можно будет рассуждать. Причём только рассуждать и ничего более. А если ещё конкретнее - будем толочь воду в ступе. Лишь с первым местом Эдсона Арантеса можно согласиться безоговорочно. Достаточно вспомнить его титулы и более тысячи забитых мячей.
qzqdxg6eq3ju
qzqdxg6eq3ju ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 21:16
Странно немного, что двухкратные чемпионы мира Диди и Вава , братья Сантосы в список не попали. Сократес и Зико - прекрасные игроки, но не чемпионы. Неймар - это пародия на игрока
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:44, ред.
Отличный список, что ни фамилия личность, звезда.
Бразилия, Аргентина, Германия, Голландия, Франция, Португалия, Англия сильнейшие в этом плане. Законодатели моды. Неплохо было бы глянуть игроков из России и СССР. Там тоже есть, что показать).
Capral
Capral
вчера в 19:49
А вот, мне, к примеру, было бы интерсно, и весьма, посмотреть список лучших грузинских футболистов. Грузинский футбол дал миру много незаурядных и блистательных футболистов (кроме одного)...

Одно только тбилисское Динамо-70х чего стоит!!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:44
Радует, что не забыли Гарринчу.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:43
Роберто Карлос?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 19:41
У меня, скорее, вопрос, почему результаты топ-матчей АПЛ редакцию не интересуют (АВ выиграла на выезде), а мнение мусорного британского сайта о футболистах других стран занимает половину заголовков.
Elliada
Elliada
вчера в 19:26
Неймар что так высоко делает?
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