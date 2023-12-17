Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших бразильских футболистов

Сайт FourFourTwo показал рейтинг лучших бразильских футболистов в истории. В списке 32 позиции, топ-10 выглядит следующим образом:
1. Пеле;
2. Роналдо;
3. Гарринча;
4. Роналдиньо;
5. Ромарио;
6. Ривалдо;
7. Зико;
8. Жаирзиньо;
9. Неймар;
10. Сократес.
Ранее был опубликован рейтинг лучших аргентинских игроков.
много в Бразилии ярких звёзд
много в Бразилии ярких звёзд
Бразилия, Аргентина, Германия, Голландия, Франция, Португалия, Англия сильнейшие в этом плане. Законодатели моды. Неплохо было бы глянуть игроков из России и СССР. Там тоже есть, что показать).
Бразилия, Аргентина, Германия, Голландия, Франция, Португалия, Англия сильнейшие в этом плане. Законодатели моды. Неплохо было бы глянуть игроков из России и СССР. Там тоже есть, что показать).
Одно только тбилисское Динамо-70х чего стоит!!!
Одно только тбилисское Динамо-70х чего стоит!!!