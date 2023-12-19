Холанд — лучший футболист 2023 года по версии FourFourTwo

Сайт FourFourTwo опубликовал список 100 лучших игроков года.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
1. Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити»);
2. Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал»);
3. Харри Кейн (форвард, «Бавария»);
4. Килиан Мбаппе (нападающий, ПСЖ);
5. Родри (хавбек, «Манчестер Сити»);
6. Лионель Месси (нападающий, «Интер Майами»);
7. Бернарду Силва (полузащитник, «Манчестер Сити»);
8. Мохамед Салах (нападающий, «Ливерпуль»);
9. Антуан Гризманн (нападающий, «Атлетико»);
10. Винисиус Жуниор (форвард, «Реал»).
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