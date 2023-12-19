Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРейтингиАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Холанд — лучший футболист 2023 года по версии FourFourTwo

вчера, 20:48

Сайт FourFourTwo опубликовал список 100 лучших игроков года.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Эрлинг Холанд (нападающий, «Манчестер Сити»);

2. Джуд Беллингем (полузащитник, «Реал»);

3. Харри Кейн (форвард, «Бавария»);

4. Килиан Мбаппе (нападающий, ПСЖ);

5. Родри (хавбек, «Манчестер Сити»);

6. Лионель Месси (нападающий, «Интер Майами»);

7. Бернарду Силва (полузащитник, «Манчестер Сити»);

8. Мохамед Салах (нападающий, «Ливерпуль»);

9. Антуан Гризманн (нападающий, «Атлетико»);

10. Винисиус Жуниор (форвард, «Реал»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сайт Goal опубликовал рейтинг фаворитов Лиги чемпионов
Вчера, 13:23
Сайт FourFourTwo опубликовал список лучших бразильских футболистов
17 декабря
FourFourTwo составил рейтинг лучших футболистов 2000-х
17 декабря
У Захаряна больше шансов на победу в ЛЧ, чем у «Интера» и ПСЖ. Рейтинг фаворитов удивит
15 декабряМаксим Тарасов в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Баджо — лучший итальянский футболист в истории по версии FourFourTwo
14 декабря
Гвардиола в роли Месси и достойная молодёжь. Рейтинг лучших тренеров 2023 года
14 декабряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии6
Сортировать
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 03:48
Месси и только Месси может быть всегда и везде лучшим, без альтернативы !!!)))
FenixSL
FenixSL
сегодня в 01:37
месси и в 2029 году дадут ЗМ за ЧМ2022
амурец
амурец
сегодня в 01:09, ред.
Даже и здесь меську втолкнули
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:48
Холанд- Месси 1:1 за день.. А-ха-ха-ха..
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:27
На авансцену выходят новые игроки и это не может не радовать.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:22
А что не гном? После купленного ям он должен получать награды еше 10 лет
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 22:06
Понятно. Спасибо!!!
🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 22:01
...так Я о Кейне писал!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:53
Приветствую!
Вы не согласны?
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:51
...мы уж промолчим о помощи в защите, универсал, конечно лучший!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 21:33
Жаль, во времена Ибрагимовича ещё не было сверхклубов, а то я сомневаюсь, что Ибра пропадал бы без Родри в каждом матче и в плей-офф ЛЧ не мог бы забить))
Capral
Capral
вчера в 21:26, ред.
Уже радует то, что "он" не лучший!!! А вот Холанд- под вопросом. А почему не Кейн?! Холанд -наконечник, довольно острый, результативный, но только наконечник. Кейн же- и начинает атаку, и разгоняет атаку, и её же завершает!!! Понятно, что Холанд выиграл всё что возможно было в этом сезоне и от этого его рейтинг вырос. Но ведь если смотреть объективно, изнутри на футбол, то у Кейна футбольных достоинств несоизмеримо больше!!! Беллингем- великолепный, незаурядный футболист, но тоже- весьма зависимый. Из всех троих, на мой взгляд- лучший Кейн, он универсал и может то, чего не могут первые двое...
Elliada
Elliada
вчера в 21:22
    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 20:56
    Ну и бреееед…меси лучший!
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     