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Капитану «Лутон Таун» Локайеру установили кардиовертер-дефибриллятор

вчера, 20:47

Защитник и капитан «Лутон Таун» Том Локайер выписан из больницы. Об этом сообщили на официальном сайте английского клуба.

Мы рады сообщить, что наш капитан Том Локайер начал период реабилитации, не выходя из собственного дома, после того как его выписали из больницы в среду.

Эта обнадеживающая новость последовала за успешной процедурой, проведенной во вторник, в ходе которой Тому установили ИКД (имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор), чтобы предотвратить повторение субботнего инцидента.

Клуб, Том и семья Локайера хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы еще раз выразить нашу совместную сердечную благодарность всем в Борнмуте, их болельщикам, официальным лицам клуба и особенно их медицинскому персоналу и полузащитнику Филиппу Биллингу, который первым добрался до Тома на поле и позвал на помощь.

Благодаря действиям медицинской команды «Борнмута» и местных парамедиков, в конечном итоге именно профессиональные действия нашего собственного медицинского персонала дали Тому шанс на выздоровление, мы благодарны.

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idres
idres
вчера в 21:08
Ну что, во первых здоровья и просто восстановления организма... а там видно будет.
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