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Захарян пропустит матч против «Кадиса» из-за травмы

сегодня, 12:13
КадисЛоготип футбольный клуб Кадис-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад21:00 Не начался

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет в матче Ла Лиги против «Кадиса» из-за травмы.

По данным источника, у футболиста перегрузка мышцы задней поверхности бедра. Захарян испытывал дискомфорт, который усилился на тренировке в среду.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:40
Надеюсь что Кадис они и без Захаряна выиграют . Ну а самому Арсену скорейшего выздоровления.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:15
Ну ничего не поделаешь,травма есть травма.
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