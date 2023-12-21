Захарян пропустит матч против «Кадиса» из-за травмы

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сегодня, 12:13

Полузащитник «Реала Сосьедад» не сыграет в матче Ла Лиги против «Кадиса» из-за травмы.

По данным источника, у футболиста перегрузка мышцы задней поверхности бедра. Захарян испытывал дискомфорт, который усилился на тренировке в среду.