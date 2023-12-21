Захарян пропустит матч против «Кадиса» из-за травмы

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет в матче Ла Лиги против «Кадиса» из-за травмы.
По данным источника, у футболиста перегрузка мышцы задней поверхности бедра. Захарян испытывал дискомфорт, который усилился на тренировке в среду.
|Кадис-:-Реал Сосьедад
|21:00 Не начался
Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян не сыграет в матче Ла Лиги против «Кадиса» из-за травмы.
По данным источника, у футболиста перегрузка мышцы задней поверхности бедра. Захарян испытывал дискомфорт, который усилился на тренировке в среду.