Подтверждены даты начала и завершения сезона АПЛ-2024/25

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вчера, 19:02

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги утвердила даты начала и завершения сезона-2024/25.

Следующая кампания в АПЛ стартует в пятницу, 17 августа 2024 года, спустя 90 дней после завершения сезона-2023/24 (19 мая 2024-го).

Последний тур следующего сезона состоится 25 мая 2025 года. Все матчи, как обычно, будут сыграны в одно время.

В соответствии с предыдущими обязательствами перед клубами по устранению перегруженного графика на Рождество и Новый год, будут приняты меры, позволяющие предоставить больше времени для отдыха в течение трех туров матчей на праздники, при этом ни один клуб не будет играть в течение 60 часов после следующего матча. 24 декабря 2024 года матчей не будет.