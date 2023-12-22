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Подтверждены даты начала и завершения сезона АПЛ-2024/25

вчера, 19:02

Пресс-служба Английской Премьер-Лиги утвердила даты начала и завершения сезона-2024/25.

Следующая кампания в АПЛ стартует в пятницу, 17 августа 2024 года, спустя 90 дней после завершения сезона-2023/24 (19 мая 2024-го).

Последний тур следующего сезона состоится 25 мая 2025 года. Все матчи, как обычно, будут сыграны в одно время.

В соответствии с предыдущими обязательствами перед клубами по устранению перегруженного графика на Рождество и Новый год, будут приняты меры, позволяющие предоставить больше времени для отдыха в течение трех туров матчей на праздники, при этом ни один клуб не будет играть в течение 60 часов после следующего матча. 24 декабря 2024 года матчей не будет.

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Перевод с premierleague.com Фото: Сайт АПЛ
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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:10
Неужели решили подумать и о футболистах, хотя и 60 часов не так много, нужно было на 72 часа договариваться
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
Правильный подход - стараются учитывать время для отдыха и восстановления игроков .
Гость
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