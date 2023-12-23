«Реал» может арендовать Ренана у «Зенита» .

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сегодня, 09:49

«Реал» следит за защитником «Зенита» .

По информации источника, бразилец входит в число кандидатов на трансфер зимой. Игрок соответствует трём критериям, необходимым мадридцам: он левоногий, молодой (Роберту 20 лет), у него есть серьёзный потенциал, также футболист стоит недорого.