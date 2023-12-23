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«Реал» может арендовать Ренана у «Зенита»

сегодня, 09:49

«Реал» следит за защитником «Зенита» Робертом Ренаном.

По информации источника, бразилец входит в число кандидатов на трансфер зимой. Игрок соответствует трём критериям, необходимым мадридцам: он левоногий, молодой (Роберту 20 лет), у него есть серьёзный потенциал, также футболист стоит недорого.

Кроме того, возможен вариант с арендой с правом выкупа летом. Идея аренды является предпочтительной для «сливочных». Главным препятствием для сделки, как сообщается, являются санкции Евросоюза и США против России, из-за чего могут возникнуть проблемы с оплатой.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:18
терзают, конечно, смутные сомнения
adekvat
adekvat
сегодня в 11:46
Чудо тренер Семак этого не понимает, когда уже поймут что его надо менять.
pomor45
pomor45
сегодня в 11:36
Это неРЕАЛьно!
lotsman
lotsman
сегодня в 11:25
Реал следит за игроком, а значит, по логике журналистов, может арендовать. А так же может и НЕ арендовать, если следовать логике до конца. Но следует отметить, что Реал следит не за одним Ренаном, а за очень многими игроками. И каждого из них Реал может арендовать, купить. Или может НЕ арендовать и НЕ купить. Так что материала для сенсаций можно много наскрести.
Glosser
Glosser
сегодня в 11:20
А почему бы и нет, Паредес же нужен был ПСЖ.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 11:17
Байки из склепа.... Не тот уровень...
Василий 50
Василий 50
сегодня в 10:55
Скорее всего это просто слух.
Настораживает то, что недорого.
матос
матос
сегодня в 10:53
3 он им впаал?
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:42
Зачем он Реалу?
nxuhh6n9r893
nxuhh6n9r893
сегодня в 10:38
Очень печально то, что Зенит не хочет его развивать. Им важнее тупо, но надёжно не пропустить от Оренбурга, допустим, чем раскрыть потенциал парня, которого через пару лет активного заигрывания можно за 80 продать. Это не только Зенита касается, но и многих других. А смотреть на тех, кто играет просто и надёжно, выигрывает один мяч и вот какие мы правильные, мне , к примеру, не особо интересно.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:24
«Реал» может арендовать Ренана у «Зенита».
Инсайдерская раздача порции , от "души" !))
Randomjkee
Randomjkee
сегодня в 10:23
В Реале такие бездарные игроки даже на лавке не нужны
Ironigor
Ironigor
сегодня в 10:14
«Реал» может арендовать Ренана у «Зенита» .
Супер утка , утка - Рейнджерс !))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 10:03
Есть 400 относительно честных способа доставить нужную сумму из пункта А в пункт В....даже в условиях санкций...
Самый простой...через бразильские клубы...что то не работает...бразильцы борзеют в посреднических вопросах....ну и ладно....
Рождественские подарки Пересу не под запретом....
Мистер Перес..это Вам...из Санкт Петербурга
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:51
Вот это поворот)))
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