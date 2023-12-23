«Реал» может арендовать Ренана у «Зенита» .

«Реал» следит за защитником «Зенита» Робертом Ренаном.
По информации источника, бразилец входит в число кандидатов на трансфер зимой. Игрок соответствует трём критериям, необходимым мадридцам: он левоногий, молодой (Роберту 20 лет), у него есть серьёзный потенциал, также футболист стоит недорого.
Кроме того, возможен вариант с арендой с правом выкупа летом. Идея аренды является предпочтительной для «сливочных». Главным препятствием для сделки, как сообщается, являются санкции Евросоюза и США против России, из-за чего могут возникнуть проблемы с оплатой.