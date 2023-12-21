В «Барселоне» удовлетворены решением Европейского суда по Суперлиге

В «Барселоне» прокомментировали решение Европейского суда по Суперлиге.

Наш клуб выступает против монополии на футбольный мир. Мы хотим инициировать новые дискуссии относительно того, каким образом в будущем должны развиваться европейские клубные соревнования.

«Барселона» хочет выразить своё удовлетворение вердиктом Европейского суда, оценивавшего проект Суперлиги. Как один из клубов, продвигающих данный проект, «Барселона» считает, что это решение прокладывает путь к новому европейскому футбольному соревнованию элитного уровня.

Также на эту тему высказался президент «Барселоны» .

Защищая интересы членов, мы сочли, что должны обеспечить нынешнюю и будущую устойчивость организации. Пришло время, чтобы клубы получили больший контроль над своей судьбой и своим будущим.

Я хочу ясно дать понять, что наша позиция такова: «Барса» не намерена выступать против испанской Ла Лиги или против национальных лиг. Напротив, с лучшей европейской конкуренцией и с большим количеством ресурсов национальные лиги будут более сбалансированными и конкурентоспособными.

Мы хотим установить открытый и конструктивный диалог с целью создания синергии между всеми сторонами. Чтобы вступить в дебаты, которых мы требуем, необходимо было прояснить юридический вопрос о том, является ли нынешняя монополия ФИФА и УЕФА совместимой с европейской моделью. Сегодня с нами соглашаются, решив, что в нынешнем статус-кво европейского футбола существует монополия, несовместимая с принципами европейского права.

Отныне открывается историческая возможность решить некоторые серьёзные проблемы, которые ставят под угрозу будущую жизнеспособность подавляющего большинства клубов.