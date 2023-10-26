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«Барселона» начала продавать пластиковые сиденья с «Камп Ноу»

26 октября 2023, 17:33

«Барселона» запустила продажу сидений с «Камп Ноу», который закрыт на реконструкцию.

В рамках акции Memorabilia каталонский клуб продает сувениры, которые связаны со стадионом. Болельщики смогут купить траву с газона «Камп Ноу», фрагменты сетки ворот, бриллианты из газона, пластиковые сиденья.

Также фанаты могут приобрести капитанские повязки и футболки с автографами футболистов «Барселоны», включая Лионеля Месси.

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Все комментарии
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 07:35
А унитазы? С отпечатком ж..п футболистов?
idres
idres
26 октября в 19:19
А какая цена.... если приемлемая, то тоже хочу прикупиться.
Futurista
Futurista
26 октября в 18:56
Маг_тм
Маг_тм
26 октября в 18:50
Ладно сидении, хотя они нафиг кому нужны не понимаю, но насчёт травы это перебор, считаю не уважением, продавать траву фанатам, по которым бегали футболисты. Настолько низко ставить людей. Такими темпами можно продавать использованную игроками туалетную бумагу
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
26 октября в 18:34
Скоро дело дойдет до продажи соплей раствора и обломков арматуры не задействованных при реконструкции
de1-pier0
de1-pier0
26 октября в 17:45
Так и нужно,любой из нас этого сделал бы. УВЕРЕН.
sihafazatron
sihafazatron
26 октября в 17:41
"Болельщики смогут купить траву...."
Кто-то может не дочитать до конца, а потом расстроится покупкой))
Ironigor
Ironigor
26 октября в 17:39
Ничего личного, просто бизнес !)))
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