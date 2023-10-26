«Барселона» начала продавать пластиковые сиденья с «Камп Ноу»

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26 октября 2023, 17:33

«Барселона» запустила продажу сидений с «Камп Ноу», который закрыт на реконструкцию.

В рамках акции Memorabilia каталонский клуб продает сувениры, которые связаны со стадионом. Болельщики смогут купить траву с газона «Камп Ноу», фрагменты сетки ворот, бриллианты из газона, пластиковые сиденья.

Также фанаты могут приобрести капитанские повязки и футболки с автографами футболистов «Барселоны», включая Лионеля Месси.