«Барселона» начала продавать пластиковые сиденья с «Камп Ноу»

«Барселона» запустила продажу сидений с «Камп Ноу», который закрыт на реконструкцию.
В рамках акции Memorabilia каталонский клуб продает сувениры, которые связаны со стадионом. Болельщики смогут купить траву с газона «Камп Ноу», фрагменты сетки ворот, бриллианты из газона, пластиковые сиденья.
Также фанаты могут приобрести капитанские повязки и футболки с автографами футболистов «Барселоны», включая Лионеля Месси.
Кто-то может не дочитать до конца, а потом расстроится покупкой))
Кто-то может не дочитать до конца, а потом расстроится покупкой))