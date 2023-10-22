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«Барселона» показала, как будет выглядеть новый стадион клуба

вчера, 18:28

«Барселона» показала, как будет выглядеть домашний стадион клуба «Spotify Камп Ноу» после реконструкции.

Работы по обновлению арены и прилегающей территории начались летом 2022 года, их планируется завершить в 2024-м. Количество мест увеличится с 99,354 до 106 тысяч.

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Все комментарии
de1-pier0
de1-pier0 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 09:28
Если у команды есть много болельщиков в стране,это не значит что она лучшая в стране.Есть болелы настоящие,есть глоры...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ de1-pier0 (раскрыть)
сегодня в 08:17
В Испании «Реал» поддерживают 23,8% болельщиков, а «Барселону» – 18,2%
Исследование среди жителей Испании и выявила, что футбол является самым популярным спортом страны, а «Реал» имеет наибольшее количество болельщиков.
За мадридский клуб болеют 23,8 процента болельщиков. Следом идет «Барселона», которую поддерживают 18,2 процента человек. Тройку замкнул «Атлетико» (3,7 процента).
de1-pier0
de1-pier0 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 00:04
Я был в Барселоне...мне рассказали что у Атлетов стадион лучше,чуть ли не на магистраль проходит под ним..
FenixSL
FenixSL ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 23:39
хороший вопрос тебе задали
стадион еще не открыли официально, только поиграли всего ничего на нем, а ты уже все знаешь
успел и на матч Атлетико сходить
завидую тебе
у меня выбор Локо или Спартак с удручающим ЦСКА
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 22:32
Бывал, или понаслышке?
de1-pier0
de1-pier0 ответ FenixSL (раскрыть)
вчера в 21:46
Стадион у Атлетико намного красивее чем реаловский кур....
FenixSL
FenixSL ответ de1-pier0 (раскрыть)
вчера в 21:32
все верно
лучший стадион считай готов в Мадриде
Вещий
Вещий
вчера в 20:28
КРАСИВО!!!!... пусть все получится.
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 19:00, ред.
Готовятся к прощальному матчу Месси. Мадрид тоже в стороне не останется.. Успеет..

https://football24.ua/ru/statuja_messi_pojavitsja_v_prigorode_madrida__federacija_futbola_ispanii_hochet_podcherknut_velichie_zvezdy_barselony_n573637/
de1-pier0
de1-pier0
вчера в 19:00
Лучшего клуба Испании,должен быть лучший стадион.в Испании,без вопросов. Барселона входит в 10-ку самых туристических городо мира..и это тоже должно быть не на последнем месте. 106 тысяч..самый большой в Европе. Брава..
Ironigor
Ironigor
вчера в 18:39
Какой клуб, такой и стадион 🏟 !)
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