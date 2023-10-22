«Барселона» показала, как будет выглядеть новый стадион клуба

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вчера, 18:28

«Барселона» показала, как будет выглядеть домашний стадион клуба «Spotify Камп Ноу» после реконструкции.

Работы по обновлению арены и прилегающей территории начались летом 2022 года, их планируется завершить в 2024-м. Количество мест увеличится с 99,354 до 106 тысяч.