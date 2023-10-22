«Барселона» показала, как будет выглядеть новый стадион клуба

«Барселона» показала, как будет выглядеть домашний стадион клуба «Spotify Камп Ноу» после реконструкции.
Работы по обновлению арены и прилегающей территории начались летом 2022 года, их планируется завершить в 2024-м. Количество мест увеличится с 99,354 до 106 тысяч.
Исследование среди жителей Испании и выявила, что футбол является самым популярным спортом страны, а «Реал» имеет наибольшее количество болельщиков.
За мадридский клуб болеют 23,8 процента болельщиков. Следом идет «Барселона», которую поддерживают 18,2 процента человек. Тройку замкнул «Атлетико» (3,7 процента).
Исследование среди жителей Испании и выявила, что футбол является самым популярным спортом страны, а «Реал» имеет наибольшее количество болельщиков.
За мадридский клуб болеют 23,8 процента болельщиков. Следом идет «Барселона», которую поддерживают 18,2 процента человек. Тройку замкнул «Атлетико» (3,7 процента).
стадион еще не открыли официально, только поиграли всего ничего на нем, а ты уже все знаешь
успел и на матч Атлетико сходить
завидую тебе
у меня выбор Локо или Спартак с удручающим ЦСКА
стадион еще не открыли официально, только поиграли всего ничего на нем, а ты уже все знаешь
успел и на матч Атлетико сходить
завидую тебе
у меня выбор Локо или Спартак с удручающим ЦСКА
лучший стадион считай готов в Мадриде
лучший стадион считай готов в Мадриде
https://football24.ua/ru/statuja_messi_pojavitsja_v_prigorode_madrida__federacija_futbola_ispanii_hochet_podcherknut_velichie_zvezdy_barselony_n573637/
https://football24.ua/ru/statuja_messi_pojavitsja_v_prigorode_madrida__federacija_futbola_ispanii_hochet_podcherknut_velichie_zvezdy_barselony_n573637/