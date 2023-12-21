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Глава судейского комитета РФС рассказал о взаимодействии с УЕФА

сегодня, 11:37

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев сообщил, как сейчас происходит взаимодействие с УЕФА.

Коммуникация с УЕФА в вопросах судейства? Все стандартные вопросы решаются в рамках стандартных процедур. Всё, что не касается политики, выполняется в рамках процедур, никаких вопросов не возникает, никто не отказывается общаться. То, что сотрудники УЕФА должны делать в рамках должностных обязанностей, они делают.

Ранее Каманцев рассказал о планах по отправке российских судей в чемпионат Саудовской Аравии.

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112910415
112910415
сегодня в 12:31
совет да любовь практически
drug01
drug01
сегодня в 11:47
УЕФА полностью владеют футболом и держат нас на поводке, такова обстановка в Мире
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:39
Ну это не основные вопросы которые нужно решать с УЕФА...
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