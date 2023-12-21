Каманцев: «Мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей»

Глава судейского комитета РФС в рассказал о планах по отправке российских судей в чемпионат Саудовской Аравии.

Это вопрос к коллегам из Саудовской Аравии. Надеюсь, что наши арбитры покажут необходимый класс и будут получать приглашения. В данном случае наша роль больше обеспечительная, поскольку мы дали необходимые характеристики на арбитров на их текущую форму. Мы предупредили арбитров о том, что в отпуск уходить рано. У нас Левников относительно недавно отработал. Не исключены назначения ещё до рестарта РПЛ . Если будет потребность, мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших арбитров. Они с удовольствием съездят.