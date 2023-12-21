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ГлавнаяНовостиСудействоСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Каманцев: «Мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей»

сегодня, 09:33

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о планах по отправке российских судей в чемпионат Саудовской Аравии.

Это вопрос к коллегам из Саудовской Аравии. Надеюсь, что наши арбитры покажут необходимый класс и будут получать приглашения. В данном случае наша роль больше обеспечительная, поскольку мы дали необходимые характеристики на арбитров на их текущую форму. Мы предупредили арбитров о том, что в отпуск уходить рано. У нас Левников относительно недавно отработал. Не исключены назначения ещё до рестарта РПЛ. Если будет потребность, мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших арбитров. Они с удовольствием съездят.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:49
Каманцев: «Мы с удовольствием предоставим Саудовской Аравии наших судей в широком ассортименте » !) ☝️😉
a-league
a-league
сегодня в 10:52, ред.
Теоретически для Казарцева, Левникова и им подобных такая командировка может стать билетом в саудовскую тюрьму
ОПС
ОПС
сегодня в 09:47
Они то, конечно, поедут с удовольствием. С удовольствием ли их там примут? Стоит только одному накосячить и все. Судейская сказка закончится.
drug01
drug01
сегодня в 09:36
Наши судьи самые лучшие в мире!
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