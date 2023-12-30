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Рамос избежал санкций за нарушение антидопинговых правил в 2018 году

вчера, 09:49

Защитник «Севильи» Серхио Рамос смог избежать санкций несколько лет назад.

По информации источника, нескольких игроков «Реала» после матча с «Малагой» 15 апреля 2018 года вызвали для сдачи теста на допинг. Одним из них был капитан мадридцев Рамос, который спросил офицера, может ли он принять душ, прежде чем сдавать анализ, поскольку ему нужно было улетать вместе с командой. Контролирующий агент ответил ему, что это запрещено правилами.

Футболист выразил своё несогласие вместе с клубным врачом, сославшись на то, что в матчах под эгидой УЕФА и в Ла Лиге это делать разрешено, но офицер настоял на своём. В итоге игрок принял душ в его присутствии, а агент отметил, что это будет отражено в соответствующем отчёте.

Кроме того, контроль осуществлялся при помощи одного агента вместо двух, как того требуют испанские правила. По регламенту, уклонение от контроля или несоответствующее поведение во время него, которое может повлиять на результат, влечёт за собой такое же наказание, какое полагается в случае положительной допинг-пробы.

Второй человек, присутствовавший при контроле, был отцом офицера и не имел соответствующей квалификации.

Испанское агентство открыло дело, однако это ни к чему не привело. Отмечается, что в органе знали о том, что в момент процедуры был только один агент, но в агентстве сообщили, что не имеют данных о количестве присутствовавших офицеров контроля до 1 апреля 2021 года.

Наличие одного агента при проверке фактически аннулирует саму процедуру.

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 13:47
Понапридумали себе правил, в которых сами же и запутались уже. А адвокаты и разные их офицеры всегда при делах и работе.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 10:14
Очень сильно повезло Рамосу,могли очень хорошо наказать!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 10:10
С этого и начинается бардак, когда правила по разному трактуются.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:59
Для него сезон уже закончен
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