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Хавбек «Монцы» сделал заявление после дисквалификации в связи с допингом

вчера, 22:59

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес опубликовал заявление после решения о дисквалификации игрока за допинг.

После недавних историй, написанных о моём возможном нарушении антидопинговых правил, я хочу сообщить средствам массовой информации и общественному мнению следующее:

1) Я подтверждаю, что получил известие от испанской антидопинговой комиссии о приостановлении моей лицензии сроком на два года.

2) Я всегда не просто неукоснительно соблюдал все правила, но и выступал решительным защитником чистого спорта и спортивного поведения, категорически осуждая любые формы допинга.

3) Я никогда не опирался и не собираюсь опираться на запрещённую практику.

4) Предполагаемое нарушение связано с присутствием в моём организме тербуталина, который я случайно проглотил с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить его кашель. Важно уточнить, что тербуталин разрешён профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результаты в футболе.

5) Не вникая в ситуацию, я попросил своих адвокатов рассмотреть предположение, что дисциплинарное дело не было рассмотрено по нормам.

6) Наконец, я хочу поблагодарить всех, кто проявил ко мне любовь и поддержку в эти трудные моменты моей профессиональной жизни.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:27
С таким же успехом можно было наплести, что сироп от кашля сам заполз ему в рот во время сна.
nbatgufwvgw2
nbatgufwvgw2
сегодня в 05:32
Не помогут аргентинскому Шурику все эти попунктные отговорки
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 05:14
Классная отмазка - всего одна ложка лекарства.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:14
"Я не я и хата не моя"...)))
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