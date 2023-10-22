Хавбек «Монцы» сделал заявление после дисквалификации в связи с допингом

Полузащитник «Монцы» опубликовал заявление после решения о дисквалификации игрока за допинг.

После недавних историй, написанных о моём возможном нарушении антидопинговых правил, я хочу сообщить средствам массовой информации и общественному мнению следующее:

1) Я подтверждаю, что получил известие от испанской антидопинговой комиссии о приостановлении моей лицензии сроком на два года.

2) Я всегда не просто неукоснительно соблюдал все правила, но и выступал решительным защитником чистого спорта и спортивного поведения, категорически осуждая любые формы допинга.

3) Я никогда не опирался и не собираюсь опираться на запрещённую практику.

4) Предполагаемое нарушение связано с присутствием в моём организме тербуталина, который я случайно проглотил с ложкой сиропа от кашля для моего сына, чтобы облегчить его кашель. Важно уточнить, что тербуталин разрешён профессиональным спортсменам и никоим образом не улучшает результаты в футболе.

5) Не вникая в ситуацию, я попросил своих адвокатов рассмотреть предположение, что дисциплинарное дело не было рассмотрено по нормам.

6) Наконец, я хочу поблагодарить всех, кто проявил ко мне любовь и поддержку в эти трудные моменты моей профессиональной жизни.