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ГлавнаяНовостиДопинг в футболеИталия. Серия А 2023/2024

Второй допинг-тест Погба оказался положительным

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sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:40
Доигрался *** на скрипке! Футбол давно уже стал ему неинтересен.
lobsterdam
lobsterdam ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 22:30
Вчера - это лет 6-8 назад, пожалуй! Проблемы у него были еще в юношеской МЮ. А потом начались как снежный ком по наклонной плоскости.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:56, ред.
Закон Кармы, семья Погба доила клубы где братья играли, затем начали доить Поля, кто виноват из них, кто прав,— судить не нам; Да только воз и ныне там!!! За что боролся на то и напоролся!!!
arsworld
arsworld ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:44
А у Сочи и Спартака денег что ли не хватит.Может он любит мясо банками жрать ,да чачу епошить)).3 ему расчленен город
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:22
Зенит может его забрать прямо сейчас и поставить в основу
lotsman
lotsman
вчера в 17:56
Считай его карьера закончилась, если на 4 года дисквалифицируют.
nubom
nubom
вчера в 17:51
Похоже, как футболист Погба погиб...
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 17:17
Попал Поль Погба!
112910415
112910415
вчера в 16:51
интересно, как там четвёртый и пятый ?!
aat8c2zua6gt
aat8c2zua6gt
вчера в 16:47
Какой нехороший рубероид впарили синьоре!
Grizly88
Grizly88
вчера в 16:19
Может в Аравии приютят?
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 16:04
Когда из Италии в Англию летел, похоже, в Голландии у Промеса подзаправлялся.
протон
протон
вчера в 15:53
Как десятки миллионов зарабатывать, знает, а про тестостерон не слышал...
Чья бы кобыла мычала, как тут давеча сказали
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:43
Дадут два года или меньше.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:38
Негр закончил так, как и должен был
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:28
Вот и кончился Погба, по сути не начавшись
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