Второй допинг-тест Погба оказался положительным

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон. Футболисту грозит до четырёх лет дисквалификации.
«Ювентус» рассматривает вариант разрыва контракта с 30-летним французом.
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба повторно сдал положительный допинг-тест на тестостерон. Футболисту грозит до четырёх лет дисквалификации.
«Ювентус» рассматривает вариант разрыва контракта с 30-летним французом.
Чья бы кобыла мычала, как тут давеча сказали
Чья бы кобыла мычала, как тут давеча сказали