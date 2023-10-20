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Чемпион мира-2022 дисквалифицирован на два года

вчера, 14:47

Полузащитник «Монцы» Алехандро Гомес дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Игрок сдал положительный тест, когда выступал за «Севилью». В ноябре 2022 года у него было обнаружено запрещённое вещество.

По версии Гомеса, за несколько дней до сдачи теста у него была тяжёлая ночь, из-за чего он принял сироп одного из своих сыновей без предварительной консультации с врачами клуба.

Сам футболист и «Севилья» были в курсе, что допинг тест положительный, ещё несколько месяцев назад. Поэтому летом они договорились о расторжении контракта. И это стало причиной того, что Гомесу было тяжело найти новый клуб. Сообщается, что аргентинец не хотел до января присоединятся в какой-либо команде, так как ждал информацию о сроке дисквалификации. Однако на полузащитника вышла «Монца».

Гомес подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 2 игры.

В конце 2022 года Гомес в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре.

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Все комментарии
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 21:14
    амурец
    амурец
    вчера в 18:50
    Скоро и выйдет правда о том что этот чемпионат купленный, жаль результы не отменят, но Месси во всех покалениях останется как непривойденеый чемпион по липовым титулам и наградам
    Elliada
    Elliada ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 17:36
    Не дождешься. Аргентина выиграла по-честному. Месси заслуженно чемпион мира. Не понимаю тебя. Ты, как фанат Роналду, ставишь Евро и ЛЧ выше ЧМ. Почему тогда тебе не все равно?
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 17:34
    А где название сиропа для детей,я тоже хочу такой же!
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 17:32
    ..что надо проверить сборную Португалии,завоевавшей один титул.И лишить.
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 17:28
    Бери Гомес шинель и иди домой!)
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 16:38, ред.
    Всю Аргентину надо проверить. Там наверняка не только Гомес на допинге был а пол команды иначе как они так носились по полю как угорелые по 120 минут?? Но Фифа конечно гнома покрывает. Ему разрешили принимать сомотропин который тоже является допингом. Видимо он и партнеров по сборной на него подсодил. Думаю со временем еще многое вскроется и возможно даже Аргентину лишат этого титула. Что тогда фаны Месси скажут??
    DXTK
    DXTK
    вчера в 16:22
    Таким образом видимо пытаются подставить под сомнение победу Аргентины на мундиале.......
    adekvat
    adekvat
    вчера в 16:10
    Бедный сын, что он пьет, что даже бате выпить нельзя, сейчас малого бедолагу из школы выгонят. Еуропа мать ее.
    Capral
    Capral ответ izrafel (раскрыть)
    вчера в 15:16
    В 35 лет?
    izrafel
    izrafel
    вчера в 14:51
    Теперь ему нужно вбить гвоздь в стену... чтобы повесить свои бутсы.
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 14:48
    Считай завершил карьеру
    Гость
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