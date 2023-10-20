Чемпион мира-2022 дисквалифицирован на два года

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вчера, 14:47

Полузащитник «Монцы» дисквалифицирован на два года за употребление допинга. Игрок сдал положительный тест, когда выступал за «Севилью». В ноябре 2022 года у него было обнаружено запрещённое вещество.

По версии Гомеса, за несколько дней до сдачи теста у него была тяжёлая ночь, из-за чего он принял сироп одного из своих сыновей без предварительной консультации с врачами клуба.

Сам футболист и «Севилья» были в курсе, что допинг тест положительный, ещё несколько месяцев назад. Поэтому летом они договорились о расторжении контракта. И это стало причиной того, что Гомесу было тяжело найти новый клуб. Сообщается, что аргентинец не хотел до января присоединятся в какой-либо команде, так как ждал информацию о сроке дисквалификации. Однако на полузащитника вышла «Монца».

Гомес подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года. В текущем сезоне на его счету 2 игры.

В конце 2022 года Гомес в составе сборной Аргентины выиграл чемпионат мира в Катаре.