В октябре РУСАДА проверило на допинг 15 футболистов РПЛ

В октябре РУСАДА провело тестирование 15 футболистов РПЛ. Чаще всего проверяли игроков «Локомотива», Антона Миранчука, Константина Марадишвили, Сергея Пиняева и Илью Самошникова. Для всех четверых это было первое тестирование в 2023 году.
Также РУСАДА проверило трёх футболистов ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и екатеринбургского «Урала», по одному спортсмену московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». А также в октябре проходили тестирование вызванные на сбор национальной команды полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин.
Всего с июля по октябрь РУСАДА провело тестирование 70 футболистов РПЛ. .