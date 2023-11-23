В октябре РУСАДА проверило на допинг 15 футболистов РПЛ

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вчера, 14:30

В октябре РУСАДА провело тестирование 15 футболистов РПЛ . Чаще всего проверяли игроков «Локомотива», , , и . Для всех четверых это было первое тестирование в 2023 году.

Также РУСАДА проверило трёх футболистов ЦСКА , по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и екатеринбургского «Урала», по одному спортсмену московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». А также в октябре проходили тестирование вызванные на сбор национальной команды полузащитники и .