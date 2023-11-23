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В октябре РУСАДА проверило на допинг 15 футболистов РПЛ

вчера, 14:30

В октябре РУСАДА провело тестирование 15 футболистов РПЛ. Чаще всего проверяли игроков «Локомотива», Антона Миранчука, Константина Марадишвили, Сергея Пиняева и Илью Самошникова. Для всех четверых это было первое тестирование в 2023 году.

Также РУСАДА проверило трёх футболистов ЦСКА, по два игрока «Краснодара», «Оренбурга» и екатеринбургского «Урала», по одному спортсмену московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов». А также в октябре проходили тестирование вызванные на сбор национальной команды полузащитники Алексей Миранчук и Александр Головин.

Всего с июля по октябрь РУСАДА провело тестирование 70 футболистов РПЛ. .

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вчера в 21:57
На страже полей конопли.
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 15:57
Самый дорогой писсуар страны.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 14:46
Все здоровы.. Все могут принимать.. Хе..
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:43
Что этим хотят сказать, что сотрудники РУСАДА не зря "свой хлеб едят" ?)
Гость
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